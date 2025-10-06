Tourisme : la Tunisie vise 25.000 visiteurs chinois dici fin 2025

Le représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) en Chine, Anouar Chetoui, a affirmé que l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Tunis et Pékin permettrait de multiplier par plusieurs fois le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie.

Dans une interview accordée au correspondant de l’agence Tap à Pékin, il a indiqué que des démarches concrètes sont en cours dans ce sens, soulignant le potentiel important du marché chinois pour la destination tunisienne. « La Tunisie a accueilli environ 20.000 touristes chinois jusqu’à la fin du mois de septembre 2025, soit une hausse de 17,9 % par rapport à la même période l’an dernier », a-t-il précisé, ajoutant que les prévisions tablent sur 25.000 à 26.000 visiteurs d’ici la fin de l’année.

Selon lui, cette progression témoigne de l’efficacité de la stratégie de promotion touristique menée par le ministère du Tourisme et l’ONTT sur le marché chinois, qualifié de « prometteur » au niveau mondial.

Cette dynamique s’inscrit également dans le renforcement de la coopération tuniso-chinoise, notamment après la visite d’État du président Kaïs Saïed à Pékin en 2024, qui a ouvert la voie à de nouveaux partenariats dans le secteur touristique.

L’ONTT prépare actuellement un nouveau plan de promotion visant à renforcer la visibilité de la Tunisie dans les différentes provinces chinoises. Ce plan mettra l’accent sur le patrimoine immatériel, la richesse culturelle et l’histoire plurimillénaire du pays.

La représentation tunisienne en Chine participe régulièrement à des salons internationaux du tourisme et de la culture, où elle met en avant les atouts du pays, de ses sites archéologiques à sa gastronomie, en passant par des offres de tourisme sportif et de loisirs, telles que le golf ou l’exploration. « Nous avons noué plusieurs partenariats avec des tour-opérateurs chinois pour inclure la Tunisie dans leurs programmes de voyages, » a indiqué Chetoui, précisant que des rencontres professionnelles ont eu lieu notamment à Canton (Guangzhou).

En décembre prochain, l’ONTT organisera un voyage de découverte pour des agents de voyages chinois, afin de leur faire connaître les principales destinations tunisiennes. La Tunisie accueillera également des journalistes et des influenceurs chinois, ainsi qu’une personnalité médiatique de renom, dans le cadre d’initiatives de promotion ciblées.

S.H