Taux d'inflation de 5% en septembre 2025

Imprimer

Le taux d’inflation a atteint 5% au mois de septembre 2025, contre 5,2% le mois précédent, selon les chiffres publiés dimanche 5 octobre 2025 par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce recul s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,7% en septembre 2025 contre 5,9% en août 2025), des prix du groupe des loisirs et de la culture (4,6% en septembre 2025 contre 5,4% en août 2025), des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (10,1% en septembre 2025 contre 10,6% en août 2025) et des prix du groupe des services de transport (3,1% en septembre 2025 contre 3,6% en août 2025).

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,7%. Ceci s'explique principalement par la hausse des prix des légumes frais de 21,1%, des prix de la viande d'agneau de 20,2%, des prix des poissons frais de 10,3% et des prix des fruits frais de 9,9%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 24,3%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,9% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,9%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 4,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 10,1%.

En septembre 2025, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s’établir à 5,2% après 5,4% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 6,5% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

L'indice des prix à la consommation augmente de 0,6% au mois de septembre 2025 par rapport au mois d'août 2025. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires de 1,3% et des prix du groupe des services d'éducation de 3,7%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,3%, en raison de la hausse des prix de la volaille de 5,6%, des prix des œufs de 4,2%, des prix des légumes frais de 2,6% et des prix de la viande de bovines de 1,4%. En revanche, le prix de la viande d'agneau a enregistré une légère baisse de 0,1%.

Sur un mois, les prix de ce groupe augmentent de 3,7%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des services de l'enseignement secondaire privé de 5%, des prix des services de l'enseignement préélémentaire et primaire de 4,7%, des prix des cours de soutien scolaire de 3,2% et des prix des fournitures scolaires de 3%.

Les prix du groupe "loisirs et culture" ont augmenté de 0,7%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des journaux, des magazines et des livres culturels de 1,3%.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 1,9% et 1,5%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3% et 1,6%.

S.H (Avec Communiqué )



