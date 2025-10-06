Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré ce dimanche 5 octobre 2025, à Tunis, après avoir été expulsé la veille vers la Turquie par les autorités israéliennes. Le groupe, composé de dix citoyens tunisiens, a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’Istanbul, où ils avaient transité.

Les membres du groupe sont : Mohamed Ali Moheiddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssem Eddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abassi, Lotfi Hajji.





Ils faisaient partie des 137 militants internationaux arrêtés puis libérés après la saisie du convoi humanitaire par les forces d’occupation israéliennes au large de Gaza.

À leur arrivée à Tunis, les dix militants ont été accueillis par une foule de citoyens, de proches et de représentants de la société civile, venus saluer leur engagement. L’accueil, marqué par une forte émotion et une importante présence médiatique, a pris les allures d’un hommage national à ceux qui ont pris part à cette initiative internationale de solidarité avec Gaza.

Les membres de la délégation tunisienne ont exprimé leur fierté d’avoir participé à cette action humanitaire visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza, et ont salué la solidarité des Tunisiens tout au long de leur détention.

