Les partisans dAbir Moussi manifestent devant le Parlement

Les partisans dAbir Moussi manifestent devant le Parlement

Deux ans jour pour jour après l’arrestation de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, ses partisans ont organisé ce dimanche 5 octobre 2025, une manifestation devant le siège du Parlement au Bardo pour réclamer sa libération.

Les militants rassemblés ont brandi des pancartes portant des slogans tels que : « C’est notre droit de nous opposer », « Parlement silencieux, jusqu’à quand ? », ou encore « Une justice dépendante, danger permanent ».

Intervenant lors de la manifestation, Thamer Saad, membre du bureau politique du PDL, a affirmé que l’arrestation d’Abir Moussi constitue une violation du droit fondamental à la liberté d’expression. « Abir Moussi a été arrêtée parce qu’elle a exercé son droit de parole. Mais notre parti reste solide et attaché à la loi », a-t-il déclaré, estimant que la mobilisation devant le Parlement traduit « la foi du parti dans les institutions de l’État ».

Il a ajouté qu’il est impératif que la Tunisie dispose d’un pouvoir législatif fort, capable d’assurer un véritable contrôle sur l’action du gouvernement et de défendre les droits et libertés des citoyens.

De son côté, Nafaâ Laribi, membre du comité de défense d’Abir Moussi, a qualifié sa détention d’« illégale ». Selon lui, les procédures prévues par le décret régissant la profession d’avocat n’ont pas été respectées, alors que Moussi est avocate en exercice. « Le décret sur la profession d’avocat impose des mesures particulières en matière d’arrestation et de garde à vue d’un avocat. Ces garanties n’ont pas été respectées », a-t-il dénoncé. Nafaâ Laribi a précisé que la présidente du PDL, détenue depuis le 3 octobre 2023, fait désormais l’objet de deux chefs d’accusation délictuels et d’un chef d’accusation criminel, sur la base de l’article 72 du Code pénal, qui prévoit la peine de mort.

S.H



