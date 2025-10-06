Naoufel Saïed vole au secours de son frère : nous sommes le peuple, nous sommes les 99 %

Une fois de plus, Naoufel Saïed, frère du président de la République, est monté au créneau pour défendre Kaïs Saïed face à la vague de critiques qui le visent. Dans une publication postée sur sa page Facebook, il a lancé un message aux accents populistes « Nous sommes le peuple… Nous sommes les 99 %… Les choix nationaux sont ceux qui demeurent. »
Derrière ce message apparemment anodin, se dessine un acte de défense politique. Car Naoufel Saïed, fidèle soutien de son frère depuis les débuts de sa carrière politique, intervient chaque fois que le président est fragilisé par la critique publique.
En évoquant « les 99 % », Naoufel Saïed renvoie implicitement aux résultats officiels de l’élection présidentielle de 2024, où Kaïs Saïed avait remporté plus de 90,7% des voix.
Mais ce chiffre, souvent brandi par ses partisans, omet un détail essentiel : le taux de participation enregistré n’a pas dépassé 28,8 %, selon les chiffres de l’Isie.
Autrement dit, la légitimité numérique évoquée par Naoufel Saïed se heurte à la réalité d’une désaffection électorale, illustrant le fossé grandissant entre la présidence et une partie du corps électoral.
La sortie de Naoufel Saïed n’est pas anodine. Elle survient dans un contexte de contestation croissante autour de la présidence.
Ces derniers jours, Kaïs Saïed a été critiqué pour son silence dans l’affaire de la Flottille Al Soumoud, interceptée par la marine israélienne alors qu’elle tentait d’acheminer de l’aide vers Gaza.
Face à l’arrestation de 28 Tunisiens — dont plusieurs journalistes et militants — le président s’est contenté d’un communiqué officiel, jugé insuffisant par de nombreux observateurs et acteurs politiques.
Dans le même temps, une polémique nationale s’est déclenchée après la condamnation à mort d’un citoyen pour outrage au président de la République sur Facebook, une affaire perçue par les défenseurs des droits humains comme un tournant inquiétant pour la liberté d’expression.
Depuis 2019, Naoufel Saïed s’impose comme le défenseur le plus constant de son frère. Juriste de formation, il se présente comme l’interprète idéologique du projet présidentiel, justifiant souvent les décisions les plus controversées par une lecture nationaliste ou souverainiste.
Ses interventions, souvent rédigées dans un ton à la fois professoral et militant, visent à rétablir le récit d’un président incarnant la volonté du peuple face à « l’élite » ou à « l’ingérence étrangère ».
Mais cette fois, son message intervient alors que le pouvoir présidentiel semble en perte de souffle, confronté à une lassitude sociale, à une économie morose, et à une scène politique en état de sidération.
En somme, Naoufel Saïed continue de jouer le rôle de bouclier politique officieux de Kaïs Saïed, tentant de rappeler une légitimité passée pour étouffer un présent de critiques et d’incertitudes.
Mais dans un contexte où la parole présidentielle semble de plus en plus isolée, ces rappels à « la volonté du peuple » sonnent, pour beaucoup, comme un écho affaibli d’un discours qui ne convainc plus.
S.H
Ce sont principalement les seniors qui ont fait élire en 2024 KS alors que la tranche d'âge la plus nombreuse à entre 30 et 34 ans et alors que la majorité des Tunisiens ont moins de 34 ans.
Qui sont les 99%?
87 à 90% des conjoints en Tunisie sont vienne de la même région (endogamie géographique).
28 à 32,7% sont consanguins (mariage entre cousins inclus).
60% des maladies signalées en Tunisie sont autosomiques (conséquences de l'endogamie géographique et de la consanguinité).
Le QI moyen en 2023 est de 81.
Le taux de réussite au bac était de 55,66% en 2024 (le pire, c'est que c'est en hausse depuis bien avant KS).
L'analphabétisme touche 17,3% de la population adulte en 2024.
Le chômage touche 16% de la population alors qu'il était de 13% en 2010.
26,8% de la population active (en dessous de 15 ans) travail dans l'informelle en 2020, qui représente 35,2% du PIB en 2020.
La majorité du budget de l'état par dans les salaires des fonctionnaires qui ne sont que 14,8% de la population en 2024, mais qui étaient 9,8% en 2010.
L'indice de corruption (privé et publique) est de 40/100 en 2024, en hausse depuis 2011.
Qui est l'opposition à KS?
La majorité ne font même pas 1%.
KS est en première position dans les derniers sondages d'opinion.
Une bonne partie a fini en prison pour complot ou fraudes électorales, une autre est en fuite à l'étranger.
L'UGTT ne fait plus d'élection et la tête est contestée.
2193 électeurs dans l'ordre des avocats n'y changeront rien (certes plus que 50% des électeurs dans l'ordre des avocats mais seulement 0,02% des électeurs à l'élection présidentielle).
Par contre, ils ont un pouvoir de nuisance puisque leur mainmise dans les médias et leur soutien étranger.
Donc entre "le peuple veut" et "nous sommes les démocrates droit-de-l'hommistes", il serait temps que vous consommez vos délires idéologiques avec modérations.
Aucune personnalité riche et avec un certain pouvoir international ne s'implique pour une cause perdue. En attendant, on compte nos pauvres bougres de prisonniers politiques.
Les Tunisiens n'ont pas d'identité propre et sont traîtres contre leurs nation et nationaux, incapables de fidélité envers un leader ou un président qui les mènerait un jour dans le droit chemin.
Ils sont invisibles les tunisiens qui vous soutiennent? On ne les voit jamais sortir dans la rue pour vous soutenir. Vous êtes de plus en plus isolés.
à la place de ce duc d'Orléans auto proclamé, dauphin de la dernière heure, j'aurai honte de brandir de tels chiffres même s'ils étaient le résultat légitime d'une élection présidentielle, par ailleurs biaisée sur tous les plans.
Il faudrait être aveugle ou fou, ou bien les deux à la fois pour ne pas constater les faits.
Un peu de décence et de modestie leur feront du bien. Et surtout un peu de respect aux tunisiens et à leur intelligence !
Ils ont vraiment de la chance d'être venus après Nahdha et les autres calamités post 2011, mais la patience des tunisiens à elle aussi ses limites.
Avouer ses échecs et savoir se retirer et laisser la place à plus compétent est une vertu qu'on trouve seulement chez des gens civilisés, d'un certain intellect, honnêtes et respectables.
Et en politique, ça s'appelle être responsable et garantir une alternance pacifique du pouvoir.
L'ignorer vous mènera tôt ou tard à une destruction certaine.
il aurait pu achever totalement le monstre salafiste et son pouvoir politique,
mais au contraire il a utilisé sa masse populaire pour son compte, et de plus en plus il s'éloigne du modernisme et embrasse la nation arabe avec son islamisme extrême et son arabisme qui n'a rien amené à la Tunisie depuis 60 ans.
Aucun pays riche et occidental ne l'invite, il n'a ni la carrure ni la bonne vision d'avenir pour les Tunisiens, il ne rassure pas, mais il inquiète autant que le tampon sur le front de son frère.
a part le prix de la banane et les fontaines de minuit, rien de signifiants pour la tunisie