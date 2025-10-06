alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:03
Dernières news
Le SNJT condamne lagression barbare contre le journaliste Yassine Gaïdi dans les prisons israéliennes
05/10/2025 | 12:18
2 min
4 Commentaire(s)
Le SNJT condamne lagression barbare contre le journaliste Yassine Gaïdi dans les prisons israéliennes
Lecture Zen

 

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé, ce dimanche 5 octobre 2025, sa vive indignation et sa colère après l’agression « barbare et sauvage » dont a été victime Yassine Gaïdi, membre du bureau exécutif du SNJT, dans les prisons de l’occupation israélienne.

Selon le communiqué du syndicat, le journaliste a subi de graves blessures à la suite d’actes de torture et de traitements inhumains infligés par les autorités de détention israéliennes.

Le SNJT souligne que cet acte « n’est pas un incident isolé », mais qu’il s’inscrit dans « la politique quotidienne de répression subie par les prisonniers palestiniens », rappelant que le régime d’occupation exerce une violence systématique contre les journalistes et les civils désarmés, en violation flagrante du droit international et des conventions humanitaires.

Dans son communiqué, le SNJT :

1. Condamne fermement les crimes de l’occupation israélienne à l’encontre des journalistes et des prisonniers.

2. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les journalistes détenus dans les prisons israéliennes, ainsi que de l’ensemble des membres de la Flottille Al Soumoud arrêtés alors qu’ils accomplissaient leur devoir humanitaire et médiatique.

3. Appelle les forces vives en Tunisie et dans le monde à poursuivre la mobilisation et à exercer une pression directe sur les autorités d’occupation et leurs alliés, afin d’obtenir la libération de Yassine Gaïdi et de tous les journalistes kidnappés, et de traduire en justice les responsables de ces crimes systématiques.

Le SNJT affirme enfin que ces pratiques criminelles ne feront pas taire les journalistes tunisiens, ni leurs confrères à travers le monde, qui restent déterminés à défendre la cause palestinienne, à révéler les crimes commis par l’occupation et à faire triompher la vérité, jusqu’à la libération totale du peuple palestinien.

S.H

A lire également
Flotille Al Soumoud : Wael Naouar violemment agressé à Ketziot Flottille Al Soumoud : le Tunisien Mouhab Snoussi violemment battu après avoir brandi le drapeau palestinien
05/10/2025 | 12:18
2 min
4 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025 Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025
OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award
Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa
LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE
Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie
Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP) Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP)
sur le fil
23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
06/10/2025
0
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
06/10/2025
0
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
06/10/2025
0
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
06/10/2025
1
Commentaires
Commentaires (4)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Houcine
Quand la bêtise....
a posté le 05-10-2025 à 18:08
N'importe quel quidam doté du minimum de matières grises observe, et par conséquent peut noter combien Israel s'autorise tout sans craindre toute remise en cause de la part de ceux qui le servent, car cnest cela la vérité.
Trump, et l'Occident au sens extensif, ne sont que les agents de ce qui a lieu puisque cela sert leur projet.
Ils arment, financent sans discontinuer depuis des décennies, interdisent par le droit de Veto à l'ONU toute mesure équilibrée faisant de cette institution un lieu sans pouvoir.....sauf contre les nations du monde Tiers.
Ils sont capables de sacrifier leurs citoyens, de ne pas les défendre des lors qu'il s'agit de toucher Israel.
C'est vrai que des gendarmes francais humiliés dans l'enceinte du Consulat, les pacifistes maltraités ou tués, ou bien les insultes adressés aux chefs d'?tats interrogent.
La réalité est que les intérêts en jeu sont plus grands que l'honneur, la vie, et maintenir Israel sous perfusion est la priorité.
Pétrole et gaz......
Dans cette histoire, ceux qui ont accepté le martyre de centaines de milliers, voire des millions de gens, juifs, tziganes, et bien d'autres communistes, au nom du seul profit de petites castes, ne sont que les complices du jour.
Une des ruses consiste à en faire une lecture de type "culturaliste", et nous rejouer les guéguerres de jadis, opposant jn monde chrétien a l'islam ou vice versa, si bien que les vrais motifs sont relégués dans les arcanes de l'ignorance sublime.
Un salaud reste un salaud, et le criminel doit payer pour son crime.
Un peuple qui occupe un autre finit par devenir une espèce singulière, la firce et la morgue rendent fou.
Hélas! Trop d'imbéciles y puisent un contentement de soi qui frise la bêtise.
L'identification au "fort" a ceci de particulier de se voir dans les yeux de celui qui a perdu son humanité.
Et ils sont nombreux.
Répondre
HatemC
Seule solution
a posté le 05-10-2025 à 12:43
Portez plainte... cette manifestation n'a aucun sens ...vous vous ennuyez à rien fiche de vos journées et on va vous voir tous a quémander un poste dans la fonction publique ...des oisifs ... peine a voir
Répondre
Nephentes
La Tunisie ne protège pas ses citoyens
a posté le 05-10-2025 à 12:38
Si ce journaliste était de nationalité occidentale, et caucasien de surcroît, il n'aurait jamais subi ces sévices

Les Israéliens surtout ceux Séfarades savent très bien que l'Etat Tunisien est un etat sur lequel ses ressortissants ne peuvent pas compter, un ramassis de minables lâches cyniques corrompus et surtout irresponsables
Répondre
ali
@Nephentes
a posté le à 14:50
Rachel Corrie une anglaise venue en Cisjordanie s'opposer à la destruction d'une maison palestinienne a été écrasée par le Bulldozer israélien.Je peux t'en citer des dizaines de cas où des américains et des européens ont été blessés ou maltraités ou carrément tués.Avant de sortir n'importe quoi il faut au moins se documenter
Répondre
Pépites
Espace Schengen : une nouvelle mesure de contrôle entre en vigueur le 12 oct...
06/10/2025
6
Peine de mort pour une publication Facebook, un seul coupable : Kaïs Saïed
06/10/2025
20
Le Premier ministre français démissionne trois semaines après sa nomination
06/10/2025
12
Lotfi Hajji revient sur son expérience à bord de la flottille Al Soumoud
06/10/2025
12
Tourisme : la Tunisie vise 25.000 visiteurs chinois dici fin 2025
06/10/2025
5
Les partisans dAbir Moussi manifestent devant le Parlement
06/10/2025
5
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis