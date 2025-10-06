Le SNJT condamne lagression barbare contre le journaliste Yassine Gaïdi dans les prisons israéliennes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé, ce dimanche 5 octobre 2025, sa vive indignation et sa colère après l’agression « barbare et sauvage » dont a été victime Yassine Gaïdi, membre du bureau exécutif du SNJT, dans les prisons de l’occupation israélienne.
Selon le communiqué du syndicat, le journaliste a subi de graves blessures à la suite d’actes de torture et de traitements inhumains infligés par les autorités de détention israéliennes.
Le SNJT souligne que cet acte « n’est pas un incident isolé », mais qu’il s’inscrit dans « la politique quotidienne de répression subie par les prisonniers palestiniens », rappelant que le régime d’occupation exerce une violence systématique contre les journalistes et les civils désarmés, en violation flagrante du droit international et des conventions humanitaires.
Dans son communiqué, le SNJT :
1. Condamne fermement les crimes de l’occupation israélienne à l’encontre des journalistes et des prisonniers.
2. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les journalistes détenus dans les prisons israéliennes, ainsi que de l’ensemble des membres de la Flottille Al Soumoud arrêtés alors qu’ils accomplissaient leur devoir humanitaire et médiatique.
3. Appelle les forces vives en Tunisie et dans le monde à poursuivre la mobilisation et à exercer une pression directe sur les autorités d’occupation et leurs alliés, afin d’obtenir la libération de Yassine Gaïdi et de tous les journalistes kidnappés, et de traduire en justice les responsables de ces crimes systématiques.
Le SNJT affirme enfin que ces pratiques criminelles ne feront pas taire les journalistes tunisiens, ni leurs confrères à travers le monde, qui restent déterminés à défendre la cause palestinienne, à révéler les crimes commis par l’occupation et à faire triompher la vérité, jusqu’à la libération totale du peuple palestinien.
Trump, et l'Occident au sens extensif, ne sont que les agents de ce qui a lieu puisque cela sert leur projet.
Ils arment, financent sans discontinuer depuis des décennies, interdisent par le droit de Veto à l'ONU toute mesure équilibrée faisant de cette institution un lieu sans pouvoir.....sauf contre les nations du monde Tiers.
Ils sont capables de sacrifier leurs citoyens, de ne pas les défendre des lors qu'il s'agit de toucher Israel.
C'est vrai que des gendarmes francais humiliés dans l'enceinte du Consulat, les pacifistes maltraités ou tués, ou bien les insultes adressés aux chefs d'?tats interrogent.
La réalité est que les intérêts en jeu sont plus grands que l'honneur, la vie, et maintenir Israel sous perfusion est la priorité.
Pétrole et gaz......
Dans cette histoire, ceux qui ont accepté le martyre de centaines de milliers, voire des millions de gens, juifs, tziganes, et bien d'autres communistes, au nom du seul profit de petites castes, ne sont que les complices du jour.
Une des ruses consiste à en faire une lecture de type "culturaliste", et nous rejouer les guéguerres de jadis, opposant jn monde chrétien a l'islam ou vice versa, si bien que les vrais motifs sont relégués dans les arcanes de l'ignorance sublime.
Un salaud reste un salaud, et le criminel doit payer pour son crime.
Un peuple qui occupe un autre finit par devenir une espèce singulière, la firce et la morgue rendent fou.
Hélas! Trop d'imbéciles y puisent un contentement de soi qui frise la bêtise.
L'identification au "fort" a ceci de particulier de se voir dans les yeux de celui qui a perdu son humanité.
Et ils sont nombreux.
Les Israéliens surtout ceux Séfarades savent très bien que l'Etat Tunisien est un etat sur lequel ses ressortissants ne peuvent pas compter, un ramassis de minables lâches cyniques corrompus et surtout irresponsables