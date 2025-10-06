Cinq marins sauvés après le naufrage dun chalutier au large de Kerkennah

Une unité navale relevant de la Marine nationale a réussi, dans la soirée du samedi 4 octobre, à secourir deux marins membres de l’équipage du chalutier Mohamed Kamel, qui a fait naufrage à l’est de l’archipel de Kerkennah (gouvernorat de Sfax), à environ 30 milles nautiques des côtes.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le navire avait disparu des radars depuis la soirée du jeudi 2 octobre. Le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes a aussitôt activé un plan d’intervention, mobilisant plusieurs unités navales et aériennes pour effectuer des opérations de ratissage dans la zone.

L’opération a permis de retrouver et de sauver deux des pêcheurs, tandis qu’un autre chalutier se trouvant à proximité a pu secourir les trois marins restants.

Les cinq membres de l’équipage ont ensuite été transférés à la base navale principale de Sfax à bord d’une frégate de la Marine nationale, avant d’être acheminés vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

S.H