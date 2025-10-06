alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Heure de Tunis : 23:02
Dernières news
Grippe saisonnière : 280.000 doses de vaccin disponibles à partir du 15 octobre
04/10/2025 | 21:52
1 min
0 Commentaire(s)
Grippe saisonnière : 280.000 doses de vaccin disponibles à partir du 15 octobre
Lecture Zen

 

La Tunisie a acquis 280.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, qui seront disponibles dès le 15 octobre 2025 dans les pharmacies privées et les centres de santé de base. Le prix de la dose variera entre 37 et 41 dinars, selon les précisions de la secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Thouraya Ennaifer.

Dans une déclaration à la Tap, Mme Ennaifer a indiqué que les vaccins proposés cette année protègent contre quatre souches du virus. Toutefois, à partir de l’année prochaine, ils ne couvriront plus que trois souches, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en raison de la disparition d’une des variantes.

Elle a recommandé la vaccination pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques et les femmes enceintes, afin d’éviter les complications graves que peut entraîner la grippe, parfois mortelles. Les enfants vivant avec des personnes âgées sont également invités à se faire vacciner, étant souvent des vecteurs de transmission. Le vaccin ne présente aucun danger pour eux et peut être administré dès l’âge de six mois.

Le ministère de la Santé avait rappelé, pour sa part, que la grippe saisonnière se propage principalement durant l’automne et l’hiver et qu’elle peut s’avérer dangereuse pour les personnes vulnérables. Il souligne que la vaccination annuelle offre une protection de 70 à 80 % et permet de réduire considérablement les complications.

 

M.B.Z

04/10/2025 | 21:52
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025 Tunisair prolonge sa promo automne  hiver jusquau 19 octobre 2025
OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award OneTech Groupe célèbre les lauréats de la 2ème édition dIngenuity Award
Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa
LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE LUBCI réaffirme son leadership en matière de RSE
Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie Ooredoo AI Summit : accélérer léconomie numérique de la Tunisie
Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP) Sicam, pionnier de la sécurité alimentaire en Tunisie, obtient la certification internationale zéro résidu de pesticides (ZRP)
sur le fil
23:00
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
21:29
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
21:02
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
20:20
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
19:50
France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise
19:23
Kaïs Saïed sentretient avec Abdel Fattah al-Sissi
18:39
Grève maintenue dans lenseignement de base
18:17
Quinze Tunisiens de la Flottille Al Soumoud attendus en Jordanie mardi
17:08
3,8% denfants analphabètes en Tunisie, un chiffre qui révèle des disparités régionales
16:12
Pêche au thon rouge : la pression force le ministère à sauto-inspecter
15:14
OMS : quinze millions de mineurs vapotent dans le monde
15:03
Naufrage au large de Mahdia : des pêcheurs secourus après deux jours à la dérive
13:52
Le Syndicat des pharmaciens dofficine dénonce des irrégularités dans les règlements de la Cnam
13:08
Faouzi Ben Abderrahmen dénonce une crise civilisationnelle étouffante en Tunisie
12:18
Non, les États-Unis nont pas suspendu la délivrance de visas pour les Tunisiens
11:31
Hafedh Laamouri : la garantie financière protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires
11:30
Accident mortel sur le chantier de lautoroute Tunis-Jelma : lUGTT dénonce la défaillance du système de sécurité au travail
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
Kaïs Saïed, espace Schengen, flottille Al SoumoudLes 5 infos de la journée
06/10/2025
0
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
Mobilisation des internes et médecins à lhôpital Habib Bougatfa pour dénoncer les violences
06/10/2025
0
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
États-Unis - Trump impose une taxe de 25% sur les poids lourds importés
06/10/2025
0
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux militants d'Al Soumoud
06/10/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis