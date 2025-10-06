Zied Dabbar : la Flottille Al Soumoud est une première action qui en appellera dautres !

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a salué le succès de la Flottille Al Soumoud, estimant qu’elle a réussi à « briser le blocus imposé à Gaza » et transmis « la voix d’un peuple affamé et assiégé ».
Prenant la parole lors de la marche nationale organisée, samedi 4 octobre 205, à Tunis, en solidarité avec la résistance palestinienne et pour dénoncer l’enlèvement des participants de la flottille par les forces de l’occupation après la piraterie de leurs navires en pleine mer, Zied Dabbar a affirmé que « ce qui se passe à Gaza constitue un génocide manifeste ».
Il a rappelé que la Flottille Al Soumoud comptait à son bord 33 journalistes représentant 29 nationalités, parmi lesquels cinq Tunisiens. Deux d’entre eux ont été relâchés et se trouvent actuellement à Istanbul.
Pour le président du SNJT, cette expérience n’est qu’un début. « Elle ouvre la voie à d’autres initiatives, d’autres flottilles et actions de solidarité, tant que perdure l’occupation », a-t-il conclu.
M.B.Z
J'avais emis l"hipotése que c'est un sous-marin israliens qui attaquait la flotille sidi bou saide.
Si on m'aurait ecouté et envoyé un petit chalutier trainant son chalut cables et chaines a ratisser la zone ils l'aurait coulé.
Les sous-marins israeliens sont diesel, et sous l'eau ils sont electrique, vitesse maxi 6 neuds et un chalutier c"est 15 neuds, avec les bas fond de la cote, il navait auccune chance avec la drague d'un chalut.
Kwame Ture le disait : on peut avoir l'injustice et la paix. La paix n'est donc pas la réponse. La libération est la réponse. 'La paix est le mot de l'homme blanc ; la libération est le nôtre'?' ' propos tenus dans Tell Me Lies (1968), documentaire de Peter Brook.
Ce moment exige une conscience anti-impérialiste qui ose nommer la source : le capitalo-impérialisme. Admettre son infrastructure raciale qui décide qui est protégé, qui est exploité, qui peut être éliminé. Tant que cette matrice reste intacte, chaque trêve, chaque « répit » recycle la violence.
Mais refuser l'impérialisme ne suffit pas si l'on conserve les normes imposées par la blanchité et reconduites par ses auxiliaires. Défaire l'Empire, c'est défaire aussi l'ordre racial qui le rend possible ' dans la culture, dans les horizons politiques, dans les alliances. Cela implique de s'attaquer à la posture psychologique forgée par des siècles de colonialisme : voir le monde arabe comme menace, l'islam comme archaïsme, les quartiers populaires comme problème. Ces réflexes ne sont pas des résidus du passé, mais des procédés politiques toujours actifs. Ils produisent le consentement aux guerres, la tolérance aux camps, la légitimité de la répression. Sous couvert de paternalisme blanc ' 'sauver'?', 'intégrer'?', 'corriger'?' ' ils prolongent l'?uvre coloniale en lui donnant une façade morale.