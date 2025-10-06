Zied Dabbar : la Flottille Al Soumoud est une première action qui en appellera dautres !

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a salué le succès de la Flottille Al Soumoud, estimant qu’elle a réussi à « briser le blocus imposé à Gaza » et transmis « la voix d’un peuple affamé et assiégé ».

Prenant la parole lors de la marche nationale organisée, samedi 4 octobre 205, à Tunis, en solidarité avec la résistance palestinienne et pour dénoncer l’enlèvement des participants de la flottille par les forces de l’occupation après la piraterie de leurs navires en pleine mer, Zied Dabbar a affirmé que « ce qui se passe à Gaza constitue un génocide manifeste ».

Il a rappelé que la Flottille Al Soumoud comptait à son bord 33 journalistes représentant 29 nationalités, parmi lesquels cinq Tunisiens. Deux d’entre eux ont été relâchés et se trouvent actuellement à Istanbul.

Pour le président du SNJT, cette expérience n’est qu’un début. « Elle ouvre la voie à d’autres initiatives, d’autres flottilles et actions de solidarité, tant que perdure l’occupation », a-t-il conclu.

M.B.Z