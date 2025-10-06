Ras Jedir : tentative de contrebande de trois kilos dor déjouée

Les services de la douane au poste frontalier de Ras Jedir ont intercepté une importante tentative de contrebande d’or vers l’étranger.

Selon un communiqué publié samedi 4 octobre 2025, les agents du bureau des douanes ont découvert un lingot d'or pur, d’un poids total de 2,956 kilogrammes, soigneusement dissimulé à l’intérieur d’un véhicule occupé par deux personnes, au moment des formalités de sortie du territoire national.

Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait d’un or de 24 carats, dont la valeur est estimée à environ un million de dinars.

La douane a procédé à la saisie du métal précieux et à la rédaction d’un procès-verbal. Après consultation du parquet, les deux suspects ont été remis aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l’enquête.

M.B.Z