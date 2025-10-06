Le ministère de lIntérieur prépare un programme national de lutte contre la drogue

alexametrics
lundi 06 octobre 2025
04/10/2025 | 14:13
Le ministère de lIntérieur prépare un programme national de lutte contre la drogue
Lecture Zen

 

Le ministère de l’Intérieur s’apprête à lancer un programme national de lutte contre la drogue, parallèlement à l’élaboration d’une stratégie nationale pour la réduction de la violence sociale.

 

L’annonce a été faite par le colonel-major au ministère de l’Intérieur, Fakhreddine Kadri, qui a souligné, dans une déclaration accordée, samedi 4 octobre 2025, à la Radio nationale, le lien étroit entre les phénomènes de violence et la consommation de stupéfiants.

 

Selon lui, le milieu scolaire constitue la priorité de cette initiative, car il représente la frange la plus large et la plus vulnérable de la société. Le programme reposera sur trois axes : la prévention et la sensibilisation, la lutte contre la diffusion des drogues assurée par les forces de sécurité et la douane, puis la prise en charge et la réinsertion des personnes dépendantes par les ministères de la Santé et des Affaires sociales.

 

Une journée de sensibilisation aux dangers des drogues et des substances psychoactives se tient aujourd’hui, à la Cité de la Culture. L’événement a réuni 750 participants, dont 650 issus du ministère de l’Éducation, aux côtés de représentants d’autres départements et d’organisations de la société civile.

 

M.B.Z

Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue Saisie de près de douze millions de comprimés de drogue au port de Radès
Star
Legalizer !
a posté le 06-10-2025 à 20:10
Il faut prendre exemple sur les pays civiliser et légaliser ! arreter de vous voiler la face, il faut un monopole de l'état, non seulement les devises vont pleuvoir mais en plus le control sera plus simple
Elyess
Réponse
a posté le 05-10-2025 à 17:28
Une perte de temps et d'argent.
Byllmer guez
la fin du haricot
a posté le 05-10-2025 à 09:33
Il faut se prendre d'avance et donner des noms et des immatricules a ces programmes national de lutte contre la drogue.
La suce de la drogue a bien pris en tunisie et desormais les programmes vont ce suivres sans rien eradiquer.
