Le ministère de lIntérieur prépare un programme national de lutte contre la drogue

Imprimer

Le ministère de l’Intérieur s’apprête à lancer un programme national de lutte contre la drogue, parallèlement à l’élaboration d’une stratégie nationale pour la réduction de la violence sociale.

L’annonce a été faite par le colonel-major au ministère de l’Intérieur, Fakhreddine Kadri, qui a souligné, dans une déclaration accordée, samedi 4 octobre 2025, à la Radio nationale, le lien étroit entre les phénomènes de violence et la consommation de stupéfiants.

Selon lui, le milieu scolaire constitue la priorité de cette initiative, car il représente la frange la plus large et la plus vulnérable de la société. Le programme reposera sur trois axes : la prévention et la sensibilisation, la lutte contre la diffusion des drogues assurée par les forces de sécurité et la douane, puis la prise en charge et la réinsertion des personnes dépendantes par les ministères de la Santé et des Affaires sociales.

Une journée de sensibilisation aux dangers des drogues et des substances psychoactives se tient aujourd’hui, à la Cité de la Culture. L’événement a réuni 750 participants, dont 650 issus du ministère de l’Éducation, aux côtés de représentants d’autres départements et d’organisations de la société civile.

M.B.Z