LARP promet dagir en faveur des diplômés chômeurs

lundi 06 octobre 2025
LARP promet dagir en faveur des diplômés chômeurs
L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a affirmé sa disposition à intervenir en faveur des diplômés chômeurs, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et en cohérence avec l’orientation sociale de l’État.

 

Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a reçu, vendredi 3 octobre 2025, au palais du Bardo, des représentants de cette catégorie ayant organisé une manifestation devant le siège du Parlement. La rencontre s’est tenue en présence des députés Ali Zaghdoud, Nejib El Akrimi et Mohamed Chaâbani, initiateurs du projet de loi portant dispositions exceptionnelles pour le recrutement, dans la fonction publique, des diplômés de l’enseignement supérieur en chômage de longue durée.

 

Les représentants ont réaffirmé leur attachement à cette initiative législative, appelant à son examen en plénière dans les plus brefs délais et à sa mise en œuvre effective par la mobilisation des fonds nécessaires au recrutement d’une première promotion.

 

Ils ont rappelé que le droit au travail, consacré par la Constitution de 2022, demeure l’une des principales revendications de la révolution de la liberté et de la dignité, plaidant pour une application réelle du principe de justice sociale dans les recrutements publics.

 

Au nom de l’ARP, Brahim Bouderbala a exprimé sa compréhension des difficultés que vivent les diplômés chômeurs et souligné l’engagement du Parlement à accompagner les solutions législatives et sociales susceptibles de répondre à leurs attentes.

 

M.B.Z

Commentaires
Commentaires (10)
Ahmed
les diplomes sont des mauvais raccourcis
a posté le 04-10-2025 à 21:41
je suis issue d'une fratrie de 6 qui ont tous plus de 40 ans, mon père et ma mère sont illettrés, et moi aussi.
on compte deux diplômés et fonctionnaires misérables qui vivent des omones des autres.
et 4 analphabètes chef d'entreprises qui gagnent bien leur vie.

je suis chauffeur de taxi, et je loue 4 camions de transport, je loue aussi deux appartement a el Menzeh 6, et j'ai une belle villa avec piscine a la Cité AFH de barreket essahel.
en tunisie sans diplômes, sans études tu réussi mieux .
Répondre
Karim
Passable
a posté le 04-10-2025 à 20:08
Les diplômes excellent, très bien et bien sont déjà recruté il ne reste que le diplômé passable qui a pu convaincre l'université a un niveau passable etn'arrive pas à convaincre le secteur privé ild chôme dans les café et attend le recruteur pèle mêle ( l'état) pour changer de table ( du café au bureau) et c'est nous qui vont subir l'incompétence de ces personne
Répondre
Karim
Pas besoin de recrutement
a posté le 04-10-2025 à 20:01
Facilitez la création de Ste et laisser ces diplômes travailler
Raccourcir le traitement des dossiers de projet par les banques
Et surtout la création. De pôle technologique ça fera du bien à tout le monde
Et que le meilleur gagne
Répondre
l'autre
Recruter les chômeurs diplômés dans la fonction publique : une faute impardonnable
a posté le 04-10-2025 à 16:10
Recruter les chômeurs diplômés dans la fonction publique : une faute impardonnable

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a récemment exprimé sa volonté d'intervenir en faveur des diplômés chômeurs, à travers une initiative législative permettant leur recrutement exceptionnel dans la fonction publique. Si cette mesure peut paraître, à première vue, empreinte de compassion sociale, elle soulève pourtant de graves interrogations sur sa pertinence, sa justice et ses conséquences économiques.

Une fonction publique déjà saturée et inefficace

La fonction publique, rappelons-le, ploie déjà sous le poids d'un effectif pléthorique. De nombreux fonctionnaires, installés depuis des années, peinent à justifier leur présence ou leur rendement. Dans certains services, l'administration est devenue un simple cadre formel où l'on passe plus de temps à gérer des affaires personnelles qu'à accomplir les missions pour lesquelles l'?tat rémunère. Saturer davantage cette structure, sans étude préalable des besoins réels ni évaluation de la productivité, revient à aggraver un mal déjà chronique.

Une injustice envers les non-diplômés en chômage

Au-delà de la question de la capacité d'accueil de la fonction publique, cette mesure crée une fracture sociale inacceptable. Pourquoi réserver ce privilège aux diplômés de l'enseignement supérieur alors que des milliers de non-diplômés vivent, eux aussi, dans la précarité et le chômage depuis des années ? La logique veut qu'un diplômé, mieux formé et plus outillé, dispose de davantage de chances de s'intégrer dans le secteur privé, de créer son activité ou de se réorienter. En revanche, les non-diplômés, souvent marginalisés, mériteraient un soutien prioritaire à travers des programmes de formation et de reconversion dans des secteurs porteurs.

Des diplômes parfois dépassés, une compétence à réévaluer

Il est également légitime de s'interroger sur la pertinence des diplômes détenus par les chômeurs de longue durée. L'ancienneté du diplôme n'est pas un gage de compétence. Dans un monde en mutation rapide, où les technologies et les métiers évoluent sans cesse, un diplôme vieux de dix ou quinze ans peut être totalement déconnecté des exigences actuelles du marché du travail. Recruter sans évaluation ni mise à jour des compétences serait une grave erreur administrative et économique.

Une démagogie dangereuse pour les finances publiques

Intégrer massivement et sans concours les chômeurs diplômés relève moins d'une politique rationnelle que d'un calcul populiste. Cette démarche, sous couvert de justice sociale, ne ferait qu'alourdir la masse salariale de l'?tat et pénaliser ceux qui travaillent déjà dur pour maintenir les équilibres budgétaires. Ce serait une démagogie coûteuse, qui fragiliserait encore davantage la viabilité financière du pays.

La vraie solution : la formation et la réinsertion productive

Plutôt que de recruter aveuglément dans un secteur public saturé, il serait plus responsable de mettre en place des programmes de recyclage professionnel et de formation continue destinés aux chômeurs de longue durée. Ces programmes devraient viser les secteurs où la demande en main-d'?uvre est réelle : agriculture moderne, énergie renouvelable, artisanat, technologies numériques, services de proximité. C'est dans cette direction que l'?tat doit investir s'il souhaite réellement combattre le chômage de manière durable.

Conclusion :
Monsieur le député, recruter directement des diplômés chômeurs dans la fonction publique sans concours, sans évaluation et sans identification claire des besoins est une faute impardonnable. Ce n'est ni une solution économique, ni un acte de justice sociale. C'est au contraire une fuite en avant qui perpétue la dépendance et la stagnation. Il est temps de rompre avec cette logique démagogique et d'orienter les efforts vers la valorisation du travail, la compétence et la productivité.
Répondre
LMT
Bien
a posté le à 19:46
Bien raisonné et bien dit.
Répondre
SAM53
LE CLOU DANS LE MUR TOUT SIMPLEMENT
a posté le à 18:32
Les diplômés chômeurs ne veulent pas travailler dans le secteur privé car ils ne seront pas à la hauteur tout simplement c'est pour cela qu'ils préfèrent la fonction publique et accepter de rester des dizaines d'années au chômage qu'affronter le privé où la compétence et la rigueur priment sur tout.
Répondre
ZyWoW
@l'autre
a posté le à 16:44
HatmC,
Je te propose que tu me paies dix dinars pour lire ton long commentaire.
Répondre
Citoyen_H
MON DIEU, QUELLE DEGAINE
a posté le 04-10-2025 à 15:35
J'ai de plus en plus, la certitude, que le pays ne se relèvera jamais plus !!!!!!!!!
Dans ma jeunesse, quand j'entendais "l'habit fait le moine", je me disais, c'est quoi, cette sottise.
En 2011, j'avais enfin compris le sens et le poids de cette expression.
Il n'y en a pas un, pour rattraper l'autre.
Allah yar7am'na.



Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF
MR bouderbala vous êtes la deuxième personne d'après la constitution tunisienne, vous assumez votre responsabilité, je ferai jamais des cadeaux à personne l'intérêt général avant l'intérêt personnel
a posté le 04-10-2025 à 13:43
Mr bouderbala ne verra jamais rien MR bouderbala quand une avocate vous a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception depuis deux au plus pour un sujet très important jusqu'à ce jour nous n'avez toujours pas répondu à son courrier, je sujet concerne tunisair je préfère m'arrêter là Inchallah bientôt la vérité sera exposé aux médias tunisien, je vous demande de ne pas rouler tout le monde dans la farine avec des bobards où du bla-bla bla-bla-bla.. des mensonges, MR bouderbala n'oubliez pas que vous êtes la deuxième personne de l'état tunisien d'après la constitution tunisienne
Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF
Correction
a posté le à 14:54
Deux mois au plus
Ce sujet
Répondre
