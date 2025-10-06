LARP promet dagir en faveur des diplômés chômeurs

Imprimer

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a affirmé sa disposition à intervenir en faveur des diplômés chômeurs, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et en cohérence avec l’orientation sociale de l’État.

Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a reçu, vendredi 3 octobre 2025, au palais du Bardo, des représentants de cette catégorie ayant organisé une manifestation devant le siège du Parlement. La rencontre s’est tenue en présence des députés Ali Zaghdoud, Nejib El Akrimi et Mohamed Chaâbani, initiateurs du projet de loi portant dispositions exceptionnelles pour le recrutement, dans la fonction publique, des diplômés de l’enseignement supérieur en chômage de longue durée.

Les représentants ont réaffirmé leur attachement à cette initiative législative, appelant à son examen en plénière dans les plus brefs délais et à sa mise en œuvre effective par la mobilisation des fonds nécessaires au recrutement d’une première promotion.

Ils ont rappelé que le droit au travail, consacré par la Constitution de 2022, demeure l’une des principales revendications de la révolution de la liberté et de la dignité, plaidant pour une application réelle du principe de justice sociale dans les recrutements publics.

Au nom de l’ARP, Brahim Bouderbala a exprimé sa compréhension des difficultés que vivent les diplômés chômeurs et souligné l’engagement du Parlement à accompagner les solutions législatives et sociales susceptibles de répondre à leurs attentes.

M.B.Z