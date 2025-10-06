Flottille Al Soumoud : le Tunisien Mouhab Snoussi violemment battu après avoir brandi le drapeau palestinien

Le comité juridique de la Flottille mondiale Al Soumoud a révélé, samedi 4 octobre 2025, que le participant tunisien Mouhab Snoussi a été violemment agressé par la police israélienne au port d’Ashdod, après avoir brandi un drapeau palestinien qu’il cachait sous ses vêtements.
Selon le communiqué, l’incident s’est produit lors de la visite du ministre de l’Intérieur israélien au port, alors que ce dernier adressait des menaces aux participants de la flottille. En réponse, ces derniers ont scandé des slogans pour la liberté de la Palestine. C’est à ce moment que Mouhab Snoussi a levé le drapeau, provoquant une réaction brutale des forces de l’occupation qui l’ont passé à tabac.
Malgré les violences, le comité affirme que son moral reste très élevé. Par l’intermédiaire de son avocat, le militant a adressé ses salutations au peuple tunisien et à toutes les nations libres, tout en appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de l’ensemble des participants de la Flottille Al Soumoud.
Le même communiqué indique que 280 participants ont comparu la veille devant le tribunal de l’immigration israélien, dont 200 sans assistance d’avocats. Les audiences se poursuivent lentement ce samedi, jour de week-end dans l’entité occupante, avec seulement deux juges à l’œuvre contre sept hier. Elles devraient se prolonger dimanche.
Par ailleurs, une centaine de participants ayant signé le document de « procédure accélérée de renvoi » devraient être rapatriés dans la journée. Le comité rappelle que cette signature ne constitue pas une reconnaissance de la légitimité de l’occupation, chaque participant ayant été libre de choisir s’il souhaitait ou non signer.
M.B.Z
