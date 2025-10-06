alexametrics
lundi 06 octobre 2025
Flottille Al Soumoud : le Tunisien Mouhab Snoussi violemment battu après avoir brandi le drapeau palestinien
Flottille Al Soumoud : le Tunisien Mouhab Snoussi violemment battu après avoir brandi le drapeau palestinien
Le comité juridique de la Flottille mondiale Al Soumoud a révélé, samedi 4 octobre 2025, que le participant tunisien Mouhab Snoussi a été violemment agressé par la police israélienne au port d’Ashdod, après avoir brandi un drapeau palestinien qu’il cachait sous ses vêtements.

Selon le communiqué, l’incident s’est produit lors de la visite du ministre de l’Intérieur israélien au port, alors que ce dernier adressait des menaces aux participants de la flottille. En réponse, ces derniers ont scandé des slogans pour la liberté de la Palestine. C’est à ce moment que Mouhab Snoussi a levé le drapeau, provoquant une réaction brutale des forces de l’occupation qui l’ont passé à tabac.

Malgré les violences, le comité affirme que son moral reste très élevé. Par l’intermédiaire de son avocat, le militant a adressé ses salutations au peuple tunisien et à toutes les nations libres, tout en appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de l’ensemble des participants de la Flottille Al Soumoud.

Le même communiqué indique que 280 participants ont comparu la veille devant le tribunal de l’immigration israélien, dont 200 sans assistance d’avocats. Les audiences se poursuivent lentement ce samedi, jour de week-end dans l’entité occupante, avec seulement deux juges à l’œuvre contre sept hier. Elles devraient se prolonger dimanche.

Par ailleurs, une centaine de participants ayant signé le document de « procédure accélérée de renvoi » devraient être rapatriés dans la journée. Le comité rappelle que cette signature ne constitue pas une reconnaissance de la légitimité de l’occupation, chaque participant ayant été libre de choisir s’il souhaitait ou non signer.

 

M.B.Z

 

Commentaires (27)
Byllmer Guez
il merite tous les bravours pour la taloche sioniste recu
a posté le 05-10-2025 à 14:51
Ah, c'est fort probable qu'il ait perdu sa merveilleuse voix, surtout après ces violences inouïes ' parce qu'évidemment, c'est normal que l'on arrache un élastique dans la gorge de quelqu'un, non ? Donc, on va devoir lui en acheter un tout neuf, quel dommage...

Et, bien entendu, j'espère que notre président, que toutes les fontaines du monde le bénissent vraiment, aura la brillante idée de nommer une en son honneur, vu le courage absolument exceptionnel qu'il a montré face à l'ennemi sioniste dans cette sainte terre arabe occupée."

Le ton sarcastique et l'ironie sont renforcés par les choix de mots et les petites touches entre astérisques.
Répondre
*****
'?a fait peur
a posté le 05-10-2025 à 14:14
Même sur un site tunisien, ça grouille de sions
'?tonnant
Répondre
Tounsi Tounsi
On ne peut accepter qu'un compatriote soit agressé par les autorités étrangères
a posté le 05-10-2025 à 07:30
Je ne comprendrai jamais ce manque de patriotisme.
Répondre
Mohamed Obey
# Gg: vous êtes spécialiste des insultes; quel exploit!
a posté le 05-10-2025 à 01:40
Quand il y a un évènement concernant la Palestine face à ses Occupants Sioniste, je suis sûr de trouver un hideux commentaire signé par vous! Franchement vos commentaires sont dignes de la déchetterie. Quoi que vous fassiez vos pauvres idées et remarques On sait que seront toujours prises avec légèreté. Cela m'étonne que malgré votre apparente proximité avec des Tunisiens, vous n'avez pas encore compris que la majorité des Tunisiens sont unanimes sur l'illégitimité de l'Etat hébreu; ils s'opposent aux colonies et aux colons (très sauvages), au grignotage des terres palestiniennes (et des pays du voisinage). etc...
Vos commentaires sur Businessnews si les administrateurs du journal vous l'ont permis malgré l'indécence implicites, sont hors-sujet. Businessnews accepte tous genres de points de vue; peut-être que cela est utile: cela nous permet de voir comment les têtes mal foutues travaillent dur pour déformer les faits d'histoire, de géographie et de droit... Pauvre vous!
Répondre
Astérix
BN , bizarre!
a posté le 04-10-2025 à 17:38
Votre ou vos modérateurs publient des commentaires dans lesquels on s'acharne sur ce type mais passent à la trappe un commentaire où on traite ce comité de " pseudo comité juridique" .
Répondre
le financier
de meme
a posté le 04-10-2025 à 16:47
Je l'aurais croisé dans le noir, je lui aurais cassé la gueule.
Répondre
le financier
bravo c est le seul drapeau legitime
a posté le 04-10-2025 à 14:27
Sur cette terre .
Répondre
JOHN WAYNE
LA FIN DE L'ISLAM ET LE RENOUVEAU DU NATIONALISME ARABE
a posté le 04-10-2025 à 13:03
Sacrifier des milliers de femmes et d'enfants par bêtise et par fanatisme.
Telle aura été la devise du Hamas, branche armée du Mossad et création de l'extrême droite Israélienne participant à la genèse du grand Israël.
Les scènes de jeunes tunisiens hirsutes se mobilisant pour une cause perdue sont aussi pénibles que celles d'enfants Palestiniens ayant la peau sur les os.
A l'époque de notre Père Bourguiba, ces rejetons et ces dégénérés congénitaux aux airs idiots auraient été enrôlés de force dans un plan de nettoyage urgent d'un pays croulant sous les ordures et les cargaisons de cocaïne en provenance du Pérou et de la Bolivie.
Car un malheur n'arrive jamais seul.
Au lendemain du départ de notre frère Ben Ai, ce ne sont pas les jihadistes seulement qui se sont empressés vers nos frontières, mais les dealers en tout genre dans un plan d'abrutissement et de destruction de générations entières ne sachant que faire de leurs existences.
En orphelin de Bourguiba et en flic de Ben Ali, je me suis réjoui pour la première fois de ma vie d'un des bombardements meurtriers d'Israël :
Celui du Qatar mais j'espérais que celui-ci ne vise pas les membres du Hamas aux visages hideux et qui ressemblent tous a Hamadi Jebali avec leur front tuméfiés par les prières, mais la Reine de tous les Tunisiens de la révolution :

La sorcière dégoutante Moza.

JOHN WAYNE

Répondre
Aladin
@ John Wayne, Bravo !
a posté le à 21:28
Mais je ne crois pas, ou plutôt, plus du tout au nationalisme arabe.
En effet, c'est une idée dépassée et est UTOPIQUE.
Déjà les Arabes, je m'entends du golfe, ne sont pas unis, encore moins les arabophones du Maghreb.

Pour moi, seul une ou un autre "Bourguiba" sauverait la Tunisie.

Que Dieu m'entende !
Répondre
Tounsi Tounsi
Panafricanism is the Future !
a posté le à 07:32
Le Panafricanisme est l'avenir, n'en déplaise aux racistes et négrophobes tunisiens qui se complaisent dans leur médiocrité à toujours idéaliser la race blanche.
Répondre
Guide de tourisme
@ John Wayne
a posté le à 20:16
Chapeau bas Monsieur !
Répondre
Welles
Bravo John
a posté le à 15:11
Excellent récapitulatif
Répondre
Lucky Luke
Inacceptable
a posté le 04-10-2025 à 11:05
mais ils savaient très bien ce qui les attendait.

"Tout en appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de l'ensemble des participants de la Flottille Al Soumoud."
Ils devraient plutôt dire:
tout en appelant à poursuivre la pression internationale pour obtenir l'arrêt de la guerre à Gaza. Ceci est leur objectif premier au péril même de se sacrifier. Sinon leur mission n'a aucun sens, ce n'est pas du tourisme.
Répondre
Gg
Bien fait pour sa g...!
a posté le 04-10-2025 à 10:55
Imaginez que j'aille en Tunisie brandir le drapeau israélien, que va t-il m'arriver?
En plus il a vraiment une sale gueule.
Répondre
Grislain
Réponse
a posté le à 14:08
Votre commentaire est odieux!! Israël est un pays artificiel créé sur le dos d'un peuple et agrandi par leur sang
Répondre
Welles
@Gislain
a posté le à 15:13
Les juifs sont là depuis plus de 2000 ans .Ignare
Répondre
Tounsi Tounsi
@Welles
a posté le à 07:36
Les musulmans tunisiens descendent des juifs, ignare.
Juifs et Musulmans tunisiens descendent des berbères.

Imagine qu'un type se balade avec le drapeau nazi en Israël..
Israël a attaqué notre territoire et tué des compatriotes. Normal qu'il soit considéré comme ennemi ici, nous ne sommes pas de ceux qui tendent l'autre joue !

C'est dingue de constater votre haine de ceux qui refusent l'humiliation !
Répondre
Aladin
Oui tu as bien écrit les juifs mais
a posté le à 21:33
Pas les judéo-sionistes.
Répondre
Nephentes
Tu sais ce qu'on appelle décence
a posté le à 18:36
Apparement non

Renseigne toi c'est pas beau vivre et mourir meunier
Répondre
anonyme
C'est faux
a posté le à 17:19
Les juifs 2000 ans en arrière étaient les croyants adeptes du Prophète Moïse . Puis quand ils ont désobéi , Dieu les a chassé de la Palestine . Puis ce sont les croyants adeptes de notre Prophète Mohammad et sous la direction de Omar Ibn Al Khatab que la Palestine a été conquise .
Répondre
Byllmer Guez
@anonyme
a posté le à 11:38
Archi faux et c'est une histoire pour les enfats....les juifs nont jamais quitté la palestine ils y sont resté et islamisés ce sont actuellement les palestiniens et les gazaouis.
Répondre
ali
@anonyme
a posté le à 23:05
Pourquoi Dieu ne chasse t il pas une deuxième fois les juifs de Palestine.C'est pour vous dire à quel point l'histoire de dieu qui aurait chassé les juifs de Palestine et rapporté dans le Coran est une fumisterie
Répondre
Larry
Retour à l'histoire
a posté le à 22:54
Et qui a attaqué Jérusalem contre les juifs si ce n'est les musulmans ?....
Toute la Palestine était judaïque avant l'arrivée de l'islam... et même si il y avait des non croyants, ils ne sont pas devenus musulmans à la même époque !...
Répondre
RMNiste
Arrête ton char anonyme
a posté le à 19:30
Votre histoire est incomplète, et les juifs ont reconquis LEUR terre des arabes en 1948. Je ne pense pas que Dieu a chassé quiconque, il n'a pas que ça à faire. Dieu est pour tous, où bien tu voulais parler de ton dieu à toi?
Répondre
HatemC
@Gg
a posté le à 12:31
En 2010 les israéliens ont arraissonne le navair de la flottille le mavi marmara en direction de Gaza, résultat de l'assaut 8 morts et 30 blessés, il a eu de la chance ce cretin, il a mis en danger le reste de l'équipage par son action ... je n'imagine meme pas la réaction d'un autre soldat a la gâchette facile ...un pauvre type suicidaire
Répondre
veritas
Gg
a posté le à 11:31
Dans les prochaines tu aura de belle surprise qui vont te décevoir '?'la justice peut tarder à venir mais elle s'approche tout doucement contre les criminels et rendre justice aux opprimés'?'il reste à peine quelques cm pour rentrer dans la surface de réparation comme on disait dans le foot ball '?'je te donne juste une info l'Iran a déjà préparer 20 milles missiles oui 20 missiles et je te laisse imaginer le reste de l'histoire cet hiver qui s'annonce très froid il va être trop chaud pour les Cohen et cie .
Répondre
HatemC
@veritas
a posté le à 12:39
C'est permis de rêver, dites vous bien si l'Iran tente ce genre d' attaque ...le lendemain à la place de l'Iran il n'y aurait plus à la place qu'un trou béant je vous imaginer comment ...
Répondre
