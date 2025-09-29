Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles
26/09/2025 | 13:34
Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles
L’ancien député constituant et président du parti Wafa, Abderraouf Ayadi, a annoncé, ce vendredi 26 septembre 2025, la création d’un comité d’avocats en soutien au mouvement réclamant l’ouverture de salles de prière dans les établissements scolaires.

Ce comité, composé de quatorze avocats et présenté dans un communiqué officiel, a pour mission de soutenir le mouvement en faveur de l’implantation de salles de prière dans les collèges, lycées et universités. Il prévoit notamment le dépôt de pétitions et de recours auprès des autorités compétentes, ainsi que l’introduction de plaintes pénales en cas d’abus ou d’entraves émanant de parties opposées à cette initiative.

Le comité a également affirmé qu’il encadrera les sit-in et autres manifestations pacifiques liées à ce projet. L’adhésion reste ouverte à tous les avocats et professionnels du droit, en particulier si le mouvement venait à s’étendre à d’autres établissements et universités.

 

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une polémique sur la pratique de la prière dans les établissements scolaires, relancée récemment par un incident survenu à Hammamet, où la directrice s’est opposée à des élèves refusant d’obéir aux consignes interdisant la prière dans l’établissement.

Alors que le secteur de l’éducation fait face à des difficultés structurelles — grèves récurrentes, revendications sociales persistantes et infrastructures dégradées —, ce projet ravive le débat sur la neutralité des établissements éducatifs. Certains observateurs estiment que la création de salles de prière pourrait accroître les tensions et remettre en cause le principe de laïcité dans l’enseignement public.

 

 

 

 

 

H.K

Commentaires (31)
Mouslim
a posté le 28-09-2025 à 10:34
Comment se fait il que dans un pays musulmans la prière est interdite dans les écoles et qu'une minorité laïc arrive a imposer dans un pays cela . Si ont vous impose une augmentation de 10millim sur le pain vous vous révolter et lorsqu'il s'agit de défendre la religion d'Allah et de la secourir vous êtes absents et ensuite vous vous étonnez que vous soyez humilier par les pays mécréants ?
Farouk
Pour les anti-islam pro laïcité, immigrés en occident et laissez ce pays musulman avant tout et cela bien avant vos fantasmes et même bien avant la colonisation des pseudo civilisé que vous admirez tant!
a posté le 27-09-2025 à 19:14
Ce pays est devenu ce qu'il est à cause de l'invasion et des influences extérieures et quand maintenant une partie de la jeunesse reviens au sources qui ont fait la grandeur de Carthage jadis vous les traités de tous les sobriquets possible? Si vous aimez tant la laïcité et toute la mécréance et le rejet de l'islam qu'elle contient, un conseil prenez le bateaux direction l'Europe parce qu'ici c'est un pays musulman et cela même dans sa constitution ne vous en déplaise!
'? bon entendeur
SALIM
CE N'EST PAS UNE QUESTION RELIGIEUSE MAIS PLUTOT UNE MANIPULATION POLITIQUE.
a posté le 27-09-2025 à 16:17
1-Pourquoi cette demande pour des salles de prière n'a pas été soulevée lorsque NAHDHA, KARAMA étaient au pouvoir.

2-ABDELFATTAH MOUROU n'a t il pas dit (à WAJDI GHNIM (circoncision des filles)) qu'il ne faut pas compter sur la génération actuelle ,mais sur leurs fils et petits fils!!!!

3-La branche des IKHWAN en Tunisie ,n'est elle pas née dans les années 70 dans les lycées. Et ces lycéens sont devenus les étudiants des années 80. Et ces étudiants sont devenus les politiciens des années 90 et 2000.Et ces politiciens sont devenus les députés et ministres des années 2010 et meme des membres de l'Ordre des avocats!!!!!.
SALIM
IL ETAIT UNE FOIS(CLAUDIA CARDINAL) HIZB ETTAHRIR (QUI SONT LES SIGNATAIRES DU COMMUNIQUé).
a posté le 27-09-2025 à 12:38
N°2 :
Une avocate de Hizb Ettahrir : « Ils veulent propager la débauche » (TEXTO DU SITE Réalités on line Par W.J 07-03-2018)

'L'intervention d'une avocate de Hizb Ettahrir dans une émission diffusée sur Zitouna Tv, prénommée HANEN KHEMIRI a secoué la toile. L'avocate controversée s'en est prise à la Constitution tunisienne et aux membres de la commission des libertés Individuelles et de l'égalité, et en particulier à sa présidente Bochra Bel Haj Hmida, qu'elle a traitée de « malade » et d' «ignorante» .

N°3:
Hizb Ettahrir : la décision de suspension est illégale ! B.N 06/06/2017 | 22:35

'Le membre du bureau médiatique de Hizb Ettahrir, IMEDEDDINE HADDOUK a estimé, mardi 6 juin 2017, que la décision de suspendre les activités de son parti pendant un mois est illégale'.

N°4 :
'Hizb ut'Tahrir compte porter plainte contre le PDL ( Mosaique F.M 2022/01/09 12:00)

L'avocat et membre du parti de la Libération (Hizb ut'Tahrir, islamiste), FATHI MUSTAPHA KHMIRI, a déclaré à Mosaïque FM, ce dimanche 9 janvier 2022, que son parti va porter plainte contre le parti destourien libre (PDL) et ce, pour avoir incité à l'entrave de l'activité du parti.'
SALIM
CE N'EST PAS UNE QUESTION RELIGIEUSE MAIS PLUTOT UNE MANIPULATION POLITIQUE.
a posté le 27-09-2025 à 12:33
1-Pourquoi cette demande pour des salles de prière n'a pas été soulevée lorsque NAHDHA, KARAMA étaient au pouvoir.

2-ABDELFATTAH MOUROU n'a t il pas dit (à WAJDI GHNIM (circoncision des filles)) qu'il ne faut pas compter sur la génération actuelle ,mais sur leurs fils et petits fils!!!!

3-La branche des IKHWAN en Tunisie ,n'est elle pas née dans les années 70 dans les lycées. Et ces lycéens sont devenus les étudiants des années 80. Et ces étudiants sont devenus les politiciens des années 90 et 2000.Et ces politiciens sont devenus les députés et ministres des années 2010 et meme des membres de l'Ordre des avocats!!!!!.
Agatacriztiz
Que ce comité aille se recueillir à la Mornaguia...
a posté le 27-09-2025 à 11:31
C'est la liste des prochains détenus qui iront cogiter leurs "recommandations" à l'ombre des cellules de la prison de la Mornaguia.
'?a les fera réfléchir à l'incitation au prosélytisme nahdaoui dans l'enceinte des établissements d'enseignement, et pour longtemps, je le souhaite vivement pour le bien-être de notre jeunesse.
Astérix
@ SALIM
a posté le 27-09-2025 à 10:37
Tu as raison sauf que ce n'est pas "ZAWAJ MOTAA" mais c'est plutôt " le mariage de la carpe et du lapin" Wil fehim yifhim!
Marsellus Wallace
C'est la comptence de la juridiction d'un tribunal militaire les atteintes a la nation et l'etat
a posté le 26-09-2025 à 23:22
'?a doit se résoudre en principe et rapidement avec des coups de matraque, des arrestations, des exclusions d'école à vie et une condamnation en prison pour faire un exemple de ces salafistes pour atteinte à la sécurité de l'?tat et la Nation.

Du moment que ça atteint à notre sécurité, le débat est clos et c'est la juridiction du tribunal militaire qui est comptent et qui doit reprendre le dossier pour condamner ces déchets de la Nation.
ombrax
et suoi encore?
a posté le 26-09-2025 à 23:03
On aura tout vu avec ces islamistes.
L'école est un espace républicain et neutre. La prière collective observée cette semaine dans un établissement scolaire en Tunisie va à l'encontre de ce principe fondamental. L'éducation doit rester à l'abri de toute instrumentalisation religieuse ou idéologique : le savoir, et rien que le savoir, doit y avoir sa place.
Quant à ce ramassis d'avocats, ils essayent de faire tout pour qu'on parle d'eux.
SALIM
IL NE FAUT PAS REGARDER LA QUESTION D'UN ANGLE RELIGIEUX ET D'UNE MANIERE ISOLEE.
a posté le 26-09-2025 à 20:48
En lisant les 3 premiers noms on trouve l'avocate de MAHER ZID, condamné à 10 ans, et le porte parole de HIZB ETTAHRIR. Et en écoutant le bachelier du lycée de Hammamet, on comprend que nous sommes devant un futur étudiant qui nous rappelera celui qui a déposé le drapeau national à la faculté des lettres. Mais le communiqué de ces 14 avocats (ouvert à d'autres) et ménaçant de poursuites pénales contre les fonctionnaires de l'état ,pour entrave aux libertés et au droits ,devra etre analysé avec d'autres évenements ou plutot maillons d'un complot coincidant avec la rentrée politique et qui a commencé par 'l'élection d'un nouveau batonnier et d'un bureau national selon un accord CONTRE NATURE NAHDHA-PDL-PSEUDO-GAUCHE-PARTI ECHHAAB ET PSEUD-NATIONALISTES. En plus d'une PROPAGANDE ACHARNEE de plusieurs sites méconnus auparavant ,comme AL KATIBA de MOHAMED YOUSSFI et TU-MEDIA -KASF MEDIA de KHAOULA BOUKRIM , pour des 'politiciens' qui essaient de revenir à la scene ,MOHAMED ABBOU, THAMEUR SAAD du PDL et pour le nouveau batonnier et, l'islamiste président de la section de l'ONAT de Tunis . Sans oublier les declarations repetées de ZIAD DABBAR du syndicat des journalistes , la super-activité de quelques sites électroniques, et les 'manifestations' des syndicats de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

BREF L'OPPOSITION AU REGIME TENTE UNE RENTREE EN FORCE EN 'UN SEUL BLOC' OPPORTUNISTE FORMé CONTRE NATURE (on dirait ZAWAJ MOTAA) EN SUIVANT L'EXEMPLE DE L'ONAT QU'ELLE COMPTE GENERALISER A LA LIGUE, au SNJT ,à L'UGTT .

C'était comme 2022 et debut 2023.Mais vous connaissez la suite en fevrier 2023.
Répondre
Citoyen
Cet avocat se remet au service de ses patrons de la nekba
a posté le 26-09-2025 à 18:59
mais Il ne parle plus de complots sioniste. Ce zaim a peur d'être la cible d'un drone sioniste.
Répondre
HatemC
Le pire est à venir si le prosélytisme triomphe
a posté le 26-09-2025 à 18:18
On voudrait nous faire croire que la Tunisie d'hier était impie, et que seule la jeunesse actuelle détient la « vraie foi ». C'est une manipulation historique et identitaire.

Faut-il croire que la Tunisie de nos parents et grands-parents - celle qui a bâti l'école publique, l'égalité entre les sexes, les réformes sociales pionnières - n'était qu'un pays de « renégats » ?

Faut-il croire que la jeunesse d'aujourd'hui serait soudain « plus musulmane » que ceux qui ont prié, jeûné, travaillé et transmis leur foi sans jamais transformer l'école en champ de bataille ?

Non. Ce discours n'est pas religieux, il est idéologique. Ce n'est pas une quête de foi, c'est une arme de pouvoir.
La Tunisie n'a pas besoin d'une nouvelle police de la piété. Elle a besoin d'éducation, de savoir, de progrès.

Si nous cédons au prosélytisme, ce n'est pas seulement l'école qui sera perdue, c'est l'idée même d'une Tunisie libre, moderne et ouverte.
Abir
Un pouvoir n'est pas clair
a posté le 26-09-2025 à 18:00
L'obscurité de ce pouvoir contre les islamistes n'est rassurante, depuis qu'il est au pouvoir n'a rien fait pour mettre stop à leurs agissements ce que veut dire: soit par peur d'eux soit par laxisme et dans les deux cas, le pays n'est pas entre des bonnes mains
Karim
@abir
a posté le à 05:27
Oups
Tous les dirigeants de cette secte sont en prison et tout leurs actions passer au crible pour être jugé sur chaque détail
Je pense que il a fait des choses et on peut dire que il est l'unique qui a fait des choses
kml
Hypocrite
a posté le 26-09-2025 à 17:06
Je propose,de mettre en place une commission parlementaire pour railler certains avocats de profession mais des extrémistes mentalement
Jilani
Is la amistes et syndicalistes à l'attaque
a posté le 26-09-2025 à 16:35
Dès que le président et son gouvernement montrent des signes de faiblesse et de non concordance entre le président et son équipe, les islamistes et leurs résidus comme cet avocat minable associés aux syndicalistes pourris font tout pour créer le chaos surtout dans le secteur de l'éducation où les parents sont déjà très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. KS a mis trop de temps dans la mise en place des réformes et souvent il boucle sur les mêmes sujets lobbies et corruption. La cheffe de gvt n'a pas une personnalité forte pour élaborer une bonne feuille de route simple et efficace et imposer sa réalisation. Cet avocat doit être rapidement mis en prison. Et KS devra encore changer de chef de gvt par une personne forte et dynamique. Sinon le retour arrière sera vite déclenché.
Astérix
Le hasard?
a posté le 26-09-2025 à 16:16
Comme dans ma logique, le hasard n'a pas de place, donc je dis que ce n'est pas un pur hasard que ces rejetons fassent soi-disant leur prière dans le terrain de l'école et dans un laps de temps très court naisse ce comité ! Et on ose encore dire que ce n'était programmé et planifié d'avance!
Judili58
LAISSEZ NOS ENFANTS EN DEHORS DES QUERELLES POLITIQUES
a posté le 26-09-2025 à 15:25
Cette histoire n'a rien de religieux. C'est une histoire avec une arrière pensée politique. Foutez la paix a nos enfants de vos débats stériles. Et si vous tenez bon il faudra réserver aussi des lieux de prières pour les élèves chrétiens , les élèves juifs, les élèves boudhistes et que sais je encore. Ces avocats et à leur tête ce aussi ne veulent pas comprendre que notre société est à majorité musulmane et non islamiste.
Karim
Juste une idée du bien
a posté le 26-09-2025 à 15:11
Pourquoi pas un parcours du combattant dans la cours
Comme à dit gannouchi ça leurs fera du Sport
Noureddine zerzri
Quel oubli
a posté le à 05:38
Je m'attendais à une idée ingénieuse tel construire une grande salle de permanence pour permettre aux jeunes de réviser leurs cours et devoirs pendant les heures creuses au lieu de se retrouver devant les établissements scolaires proie facile pour la drogue ,et la délinquance ,le ministère de la culture doit intervenir pour que tous les établissements scolaires soient dotés d'une bibliothèque contiguë à la salle de permanence.
HatemC
Arrêt Sur Image
a posté le 26-09-2025 à 15:00
Cette photo est en elle-même un manifeste :

Une cour d'école délabrée, sans espaces verts, sans terrains de sport, sans bibliothèques, sans parler de l'anarchie urbaine autour de cette école.
Et au milieu, une scène qui divise : d'un côté des élèves qui prient, de l'autre des élèves qui observent.
Ce n'est plus un lieu d'apprentissage, mais un lieu de fracture, entre élèves qui prient et ceux qui ne prient pas, entre ceux qui se conforment et ceux qui refusent.
C'est transformer l'éducation en champ de bataille identitaire.
*****
Hatem
a posté le à 15:10
Nos écoles d'autres fois des années 70 étaient des vrais petits paradis. Magnifiques jardins les rosiers de toutes couleurs, les plantes aromatiques.....
Aujourd'hui même pas une petite plante, d'une tristesse...
HatemC
Le timing saute aux yeux
a posté le 26-09-2025 à 14:50
Quand l'?tat abandonne l'école, d'autres en font une mosquée

Le timing ne trompe pas.
Alors que la rentrée est marquée par le chaos, classes surchargées, manque d'enseignants, écoles délabrées, 100 000 décrocheurs par an, surgit un comité d'avocats pour exiger l'ouverture de salles de prière dans les établissements scolaires et universitaires ...

Ce n'est pas un hasard, c'est une récupération.

Le vide éducatif devient une aubaine idéologique.
Les islamistes s'engouffrent là où l'?tat échoue, transformant l'école en champ de bataille identitaire.

La question n'est pas : « Faut-il prier à l'école ? »
La vraie question est : pourquoi l'école n'offre plus que ce vide où d'autres imposent leur agenda ?
Abir
Là, le ministère de l'éducation doit intervenir pour interdire ce projet diabolique
a posté le 26-09-2025 à 14:47
Ce pseudo raouf ayadi ,vu qu'il a échoué d'être un bâtonnier, il manifeste sa vengeance en installant des sales qui ressemble à celles de kardaoui, sur la plaque des salles de prière et à l'intérieur, salles pour produire des futurs terroristes ! Avertir les parents pour ne pas tolérer à cette secte d'avocats d'arriver à leur but prémédité pour détruire une autre génération
HatemC
Ce n'est pas la prière qui pose problème, c'est son instrumentalisation politique.
a posté le 26-09-2025 à 14:44
Dans un pays où les classes sont surchargées, où 100 000 élèves décrochent chaque année, où les enseignants fuient vers le Golfe et où les infrastructures tombent en ruine, la priorité serait-elle vraiment d'installer des salles de prière ?

Soyons clairs, ce n'est pas la prière qui pose problème, c'est son instrumentalisation politique.
Les islamistes flairent dans chaque vide éducatif une opportunité d'embrigadement.
Là où l'?tat échoue à donner du savoir, ils proposent une identité prête-à-porter, une appartenance immédiate. Et une jeunesse dés'?uvrée devient une cible facile.

Mais l'école n'est pas une mosquée.
L'école est un espace commun, neutre,
Ouvrir des salles de prière, c'est ouvrir la porte à une fracture : entre élèves qui prient et ceux qui ne prient pas, entre ceux qui se conforment et ceux qui refusent.
C'est transformer l'éducation en champ de bataille identitaire.

La Tunisie a besoin de salles de sciences, de bibliothèques modernes, de laboratoires numériques.
Pas de salles de prière institutionnalisées.

Ce pays est pris en otage

La vraie urgence n'est pas de savoir où l'on prie, mais de savoir si l'on apprend encore.
veritas
Les répercussions de l'ère ENNAHBA
a posté le 26-09-2025 à 14:24
Maintenant il y a une génération ennahba et si l'état ne prends pas le taureau par les cornes comme l'a fait Ben en 1990 bonjour les dégâts '?'c'est des avocats islamistes qui exploitent le moindre événement qui permet de faire renaître les islamistes de leur cendres '?'une fermeté et une intolérance totale contre ces pseudos pratiquants déguisés pour constituer une force contre l'état à la faveur des criminels islamistes.
La méthode douce ne mène à rien contre eux .
*****
Veritas
a posté le à 15:06
Mais, absolument les enfants sont pires que leurs parents.

Lavage de cerveaux Bourguiba avait vendu le pays,
Bourguiba était kafer
Bourguiba........
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ETTABOUNA
Il y avait un Nahdhaouis avait dit nous avons besoin de leurs enfants la vérité a commencé à remonter à la surface il y'aura d'autres surprises catastrophiques
a posté le 26-09-2025 à 14:21
je m'adresse aux parents, méfiez vous des sectes ( des islamistes,) voilà la raison, ils envoient leurs enfants faire des études à l'étranger en Europe et en Amérique par contre ils veulent des salles de prière dans les écoles en Tunisie, j'ai la preuve entre les mains, il y'a une fille d'un Nahdhaouis elle fait son stage de médecine à l'hôpital de ma ville, j'ai le nom et le prénom entre mes mains, je ne comprends pas leur façon de réagir pour les enfants des familles pauvres et les plus démunis, je n'oublierai jamais les enfants qui ont été envoyés pour le jihad ENNIKAH se sont les statistiques de l'ONU 5300 enfants tunisiens et tunisiennes
*****
Oh la la
a posté le 26-09-2025 à 14:20
Donc ça se rejoint tout était orchestré.
Les pays s'écroule sous la saleté et nous on cherche que les polémiques.

Allez-y militer pour le nettoyage du pays avant toute chose
"ENATHAFATOU MINA ELIMAN" est-ce pas
veritas
Minable
a posté le à 15:22
La saleté a commencer avec ta sale révolution El Moubaraka de 2011 avec la bénédiction de l'aipac des atlantistes et la complicité de ta doxa dees criminels islamistes '?'l'anarchie et le chaos aussi arrivée avec ta Baraka de révolution biaisée .
le financier
iils ont raison
a posté le 26-09-2025 à 14:06
Il y a encre de bon musulmane en tunisie et pas selment que desonist2. que dieu be y les jug2 et avoca
