Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles

L’ancien député constituant et président du parti Wafa, Abderraouf Ayadi, a annoncé, ce vendredi 26 septembre 2025, la création d’un comité d’avocats en soutien au mouvement réclamant l’ouverture de salles de prière dans les établissements scolaires.
Ce comité, composé de quatorze avocats et présenté dans un communiqué officiel, a pour mission de soutenir le mouvement en faveur de l’implantation de salles de prière dans les collèges, lycées et universités. Il prévoit notamment le dépôt de pétitions et de recours auprès des autorités compétentes, ainsi que l’introduction de plaintes pénales en cas d’abus ou d’entraves émanant de parties opposées à cette initiative.
Le comité a également affirmé qu’il encadrera les sit-in et autres manifestations pacifiques liées à ce projet. L’adhésion reste ouverte à tous les avocats et professionnels du droit, en particulier si le mouvement venait à s’étendre à d’autres établissements et universités.
Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une polémique sur la pratique de la prière dans les établissements scolaires, relancée récemment par un incident survenu à Hammamet, où la directrice s’est opposée à des élèves refusant d’obéir aux consignes interdisant la prière dans l’établissement.
Alors que le secteur de l’éducation fait face à des difficultés structurelles — grèves récurrentes, revendications sociales persistantes et infrastructures dégradées —, ce projet ravive le débat sur la neutralité des établissements éducatifs. Certains observateurs estiment que la création de salles de prière pourrait accroître les tensions et remettre en cause le principe de laïcité dans l’enseignement public.
H.K
2-ABDELFATTAH MOUROU n'a t il pas dit (à WAJDI GHNIM (circoncision des filles)) qu'il ne faut pas compter sur la génération actuelle ,mais sur leurs fils et petits fils!!!!
3-La branche des IKHWAN en Tunisie ,n'est elle pas née dans les années 70 dans les lycées. Et ces lycéens sont devenus les étudiants des années 80. Et ces étudiants sont devenus les politiciens des années 90 et 2000.Et ces politiciens sont devenus les députés et ministres des années 2010 et meme des membres de l'Ordre des avocats!!!!!.
Une avocate de Hizb Ettahrir : « Ils veulent propager la débauche » (TEXTO DU SITE Réalités on line Par W.J 07-03-2018)
'L'intervention d'une avocate de Hizb Ettahrir dans une émission diffusée sur Zitouna Tv, prénommée HANEN KHEMIRI a secoué la toile. L'avocate controversée s'en est prise à la Constitution tunisienne et aux membres de la commission des libertés Individuelles et de l'égalité, et en particulier à sa présidente Bochra Bel Haj Hmida, qu'elle a traitée de « malade » et d' «ignorante» .
N°3:
Hizb Ettahrir : la décision de suspension est illégale ! B.N 06/06/2017 | 22:35
'Le membre du bureau médiatique de Hizb Ettahrir, IMEDEDDINE HADDOUK a estimé, mardi 6 juin 2017, que la décision de suspendre les activités de son parti pendant un mois est illégale'.
N°4 :
'Hizb ut'Tahrir compte porter plainte contre le PDL ( Mosaique F.M 2022/01/09 12:00)
L'avocat et membre du parti de la Libération (Hizb ut'Tahrir, islamiste), FATHI MUSTAPHA KHMIRI, a déclaré à Mosaïque FM, ce dimanche 9 janvier 2022, que son parti va porter plainte contre le parti destourien libre (PDL) et ce, pour avoir incité à l'entrave de l'activité du parti.'
L'école est un espace républicain et neutre. La prière collective observée cette semaine dans un établissement scolaire en Tunisie va à l'encontre de ce principe fondamental. L'éducation doit rester à l'abri de toute instrumentalisation religieuse ou idéologique : le savoir, et rien que le savoir, doit y avoir sa place.
Faut-il croire que la Tunisie de nos parents et grands-parents - celle qui a bâti l'école publique, l'égalité entre les sexes, les réformes sociales pionnières - n'était qu'un pays de « renégats » ?
Faut-il croire que la jeunesse d'aujourd'hui serait soudain « plus musulmane » que ceux qui ont prié, jeûné, travaillé et transmis leur foi sans jamais transformer l'école en champ de bataille ?
Non. Ce discours n'est pas religieux, il est idéologique. Ce n'est pas une quête de foi, c'est une arme de pouvoir.
La Tunisie n'a pas besoin d'une nouvelle police de la piété. Elle a besoin d'éducation, de savoir, de progrès.
Si nous cédons au prosélytisme, ce n'est pas seulement l'école qui sera perdue, c'est l'idée même d'une Tunisie libre, moderne et ouverte.
Une cour d'école délabrée, sans espaces verts, sans terrains de sport, sans bibliothèques, sans parler de l'anarchie urbaine autour de cette école.
Et au milieu, une scène qui divise : d'un côté des élèves qui prient, de l'autre des élèves qui observent.
Ce n'est plus un lieu d'apprentissage, mais un lieu de fracture, entre élèves qui prient et ceux qui ne prient pas, entre ceux qui se conforment et ceux qui refusent.
C'est transformer l'éducation en champ de bataille identitaire.
Aujourd'hui même pas une petite plante, d'une tristesse...
Le timing ne trompe pas.
Alors que la rentrée est marquée par le chaos, classes surchargées, manque d'enseignants, écoles délabrées, 100 000 décrocheurs par an, surgit un comité d'avocats pour exiger l'ouverture de salles de prière dans les établissements scolaires et universitaires ...
Ce n'est pas un hasard, c'est une récupération.
Le vide éducatif devient une aubaine idéologique.
Les islamistes s'engouffrent là où l'?tat échoue, transformant l'école en champ de bataille identitaire.
La question n'est pas : « Faut-il prier à l'école ? »
La vraie question est : pourquoi l'école n'offre plus que ce vide où d'autres imposent leur agenda ?
Soyons clairs, ce n'est pas la prière qui pose problème, c'est son instrumentalisation politique.
Les islamistes flairent dans chaque vide éducatif une opportunité d'embrigadement.
Là où l'?tat échoue à donner du savoir, ils proposent une identité prête-à-porter, une appartenance immédiate. Et une jeunesse dés'?uvrée devient une cible facile.
Mais l'école n'est pas une mosquée.
L'école est un espace commun, neutre,
Ouvrir des salles de prière, c'est ouvrir la porte à une fracture : entre élèves qui prient et ceux qui ne prient pas, entre ceux qui se conforment et ceux qui refusent.
C'est transformer l'éducation en champ de bataille identitaire.
La Tunisie a besoin de salles de sciences, de bibliothèques modernes, de laboratoires numériques.
Pas de salles de prière institutionnalisées.
La vraie urgence n'est pas de savoir où l'on prie, mais de savoir si l'on apprend encore.
