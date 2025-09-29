Tunis accueillera en novembre la 2ᵉ édition du Forum méditerranéen sur lintelligence artificielle

Dernières news
Tunis accueillera en novembre la 2ᵉ édition du Forum méditerranéen sur lintelligence artificielle
26/09/2025 | 11:41
1 min
Les préparatifs du Forum méditerranéen sur l’intelligence artificielle ont été au centre d’une réunion de travail tenue hier, jeudi 25 septembre 2025, entre le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, et la déléguée interministérielle à la Méditerranée, Nadia Hai, actuellement en visite en Tunisie.
Prévu les 20 et 21 novembre 2025 à Tunis, ce rendez-vous international constituera la deuxième édition du Forum, après une première organisée à Marseille. L’événement ambitionne de rassembler les principaux acteurs régionaux de l’intelligence artificielle afin d’échanger sur les avancées technologiques, les enjeux éthiques et les perspectives de coopération entre les deux rives de la Méditerranée.
M.B.Z
26/09/2025 | 11:41
1 min
Commentaires
le financier
la fin de l'islam relugion de pé2
a posté le 26-09-2025 à 15:07
l'IA et une invention des sioniste2 pour contrler le monde et efasse2 l'islam
Tunisino
C'est quoi l'IA
a posté le 26-09-2025 à 13:50
C'est une technologie informatique basée sur la boucle If-Then-Else suivant différentes approches et puisant de banques de données, couvrant différents domaines. Elle a pris différentes formes depuis sa naissance durant les années 90 pour devenir ce qu'elle est actuellement avec le développement des équipements, donc elle n'est pas nouvelle, elle est d'une trentaine d'années. Cependant, ce qui et plus important que l'IA pour un pays comme la Tunisie, est le développement durable: Qualité de vie et libertés, toute génération confondue! Tout est connu sauf que les littéraires et les illettrés politisés veulent bâtir une petite Tunisie à leur image et non pas une grande Tunisie à l'image du peuple tunisien.
Byllmer Guez
et la Charia Artificielle ?!
a posté le 26-09-2025 à 12:35
Foulards islamistes, barbes salafistes, tapis de priéres obligatoire.
le financier
utilisez l IA pour remplacer
a posté le 26-09-2025 à 12:32
pour remplacer le genis des hommes politiques , on avancera de 30ans
