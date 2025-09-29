Tunis accueillera en novembre la 2ᵉ édition du Forum méditerranéen sur lintelligence artificielle

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Tunis accueillera en novembre la 2ᵉ édition du Forum méditerranéen sur lintelligence artificielle
26/09/2025 | 11:41
Les préparatifs du Forum méditerranéen sur l’intelligence artificielle ont été au centre d’une réunion de travail tenue hier, jeudi 25 septembre 2025, entre le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, et la déléguée interministérielle à la Méditerranée, Nadia Hai, actuellement en visite en Tunisie.

 

Prévu les 20 et 21 novembre 2025 à Tunis, ce rendez-vous international constituera la deuxième édition du Forum, après une première organisée à Marseille. L’événement ambitionne de rassembler les principaux acteurs régionaux de l’intelligence artificielle afin d’échanger sur les avancées technologiques, les enjeux éthiques et les perspectives de coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

 

M.B.Z

 

