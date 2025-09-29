Kairouan : une collégienne de quinze ans se jette du deuxième étage après la confiscation de son téléphone

Une adolescente âgée de quinze ans s’est jetée, jeudi après-midi 25 septembre 2025, du deuxième étage de son établissement scolaire, le Collège Dar El Jamiâ à Sbikha (gouvernorat du Kairouan), après la saisie de son téléphone portable.

L'information a été relayée le jour même par les radios régionales AlHayet FM et Radio Sabra FM.





Selon les données préliminaires, l’élève était en classe lorsque son enseignante l’a surprise en train de se filmer. Elle lui a confisqué son téléphone, rédigé un rapport sur son comportement et informé le directeur de l’établissement. Ce dernier a décidé de la traduire devant le conseil de discipline, en application d’une circulaire interdisant l’usage des téléphones portables dans les classes.

Peu après, la collégienne s’est jetée du deuxième étage. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Son état est jugé stable.

I.N.