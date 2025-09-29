Le kilo de viande de mouton fixé à 40 dinars par décision présidentielle, selon Lotfi Riahi

Le président de l’Organisation tunisienne pour l’information du consommateur (Otic), Lotfi Riahi, est intervenu, vendredi 26 septembre 2025, sur les ondes de Jawhara FM pour évoquer une décision présidentielle de réduction des prix des viandes rouges.

« C’est une décision souveraine présidentielle qui tend à rendre la viande rouge tunisienne accessible aux Tunisiens », a affirmé l’invité de l’émission Sbeh El Ward. Il a précisé que le prix du kilo de mouton tunisien est passé de 65 dinars à 40 dinars, soit une réduction de 25 dinars par kilo.

M. Riahi a rappelé qu’il avait déjà indiqué, au micro de Hatem Ben Amara, que le coût de revient du kilo de viande de mouton est de 13 dinars pour l’animal vivant et de 26 dinars après abattage.

« Ainsi, l’agriculteur, l’intermédiaire, le grossiste et le détaillant se partagaient une marge bénéficiaire de 39 dinars ! », a déploré le président de l’Otic.

Il a également souligné que, depuis l’année dernière, la marge bénéficiaire des intervenants dans le secteur dépassait les 25 dinars.

« Certainement, cette décision sera généralisée sur tout le territoire national », a poursuivi M. Riahi, tout en affirmant que la viande de bœuf tunisienne est vendue à 32 dinars et celle de mouton à 40 dinars.

« C’est une décision souveraine et elle sera appliquée dans tous les points de vente. Je ne pense pas qu’une décision présidentielle s’applique uniquement aux points de vente de la société Ellouhoum », a conclu Lotfi Riahi, en rappelant la décision de fixation du prix de vente de l’huile d’olive prise l’année dernière par le président de la République.

H.K