Bourse de Tunis : BNA Assurances intègre le Tunindex, ICF cède sa place à TLF dans le Tunindex20

La Bourse de Tunis a annoncé, jeudi 25 septembre 2025, une révision de la composition de ses principaux indices boursiers, décidée lors de la réunion du Comité des indices boursiers tenue, mercredi 24 septembre 2025. Des changements qui prendront effet à partir du mercredi 1er octobre 2025.

La société BNA Assurances fera désormais partie de l’indice de référence Tunindex, qui regroupe les principales capitalisations du marché. Elle sera également intégrée aux indices sectoriels « 8000 – Sociétés financières » et « 8500 – Assurance ».

Les caractéristiques retenues pour BNA Assurances sont les suivantes :

Nombre de titres admis : 87.391.790

Flottant : 30%

Facteur de plafonnement dans le Tunindex : 1

Il est à rappeler que BNA Assurances vient tout juste de faire son entrée sur le marché principal de la cote. La cérémonie de la première cotation s’est tenue le jeudi 14 août 2025. Cette intégration devrait contribuer à dynamiser le secteur des assurances au sein des indices de la place financière tunisienne.

Le Comité a également actualisé la composition du Tunindex20, qui regroupe les vingt valeurs les plus liquides et les plus représentatives du marché.

Deux mouvements principaux sont à signaler :

La société "Les Industries Chimiques du Fluor" (ICF) sort de l’indice,

La société Tunisie Leasing et Factoring (TLF) y fait son entrée, avec les caractéristiques suivantes :

Nombre de titres admis : 10.800.000



Flottant : 20%



Facteur de plafonnement : 1

Cette modification confirme l’évolution de la capitalisation et de la liquidité des entreprises cotées, critères déterminants dans la constitution du Tunindex20.

La Bourse de Tunis a précisé que la composition des indices Tunindexprice20 et TNVWAP20 reste identique à celle du Tunindex20, et qu’aucune autre modification n’a été introduite.

La mise à jour périodique des indices boursiers par la Bourse de Tunis vise à garantir leur représentativité par rapport à l’évolution du marché. Elle prend en compte plusieurs critères, dont la capitalisation boursière, le flottant et la liquidité des titres. Ces ajustements sont essentiels pour les investisseurs, notamment institutionnels, qui s’appuient sur ces indices comme références pour leurs portefeuilles.

D’après communiqué