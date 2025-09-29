alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:35
Dernières news
Les circonstances de la fermeture d'une usine à Zaghouan mettant 230 personnes au chômage
26/09/2025 | 09:06
2 min
2 Commentaire(s)
Les circonstances de la fermeture d'une usine à Zaghouan mettant 230 personnes au chômage
Lecture Zen

230 employés d’une usine située dans le gouvernorat de Zaghouan se sont retrouvés subitement sans emploi après la fermeture soudaine de leur lieu de travail.

Cherifa Haj Slah, employée au sein de cette usine, est intervenue ce vendredi 26 septembre 2025 sur les ondes de Jawhara FM pour revenir sur cette décision de fermeture.

« Jusqu’au 19 septembre, nous avons travaillé normalement jusqu’à 17h », a indiqué l’invitée de Sbeh El Ward, en précisant que les employés s’étaient acharnés pour assurer une livraison destinée à l’export.

Elle a également souligné que le même jour, l’administration de l’usine avait distribué des contrats de travail.

« Nous sommes en tout 230 employés, hommes et femmes, dont six couples », a expliqué Chérifa Haj Slah, ajoutant que la majorité des salariés sont endettés par des prêts contractés soit auprès de l’administration de l’usine, soit auprès des banques.

« Nous avons revendiqué l’installation de climatiseurs, car l’usine est très chaude. Avant 17h, des hommes sont entrés en prétendant être des techniciens venus réaliser une étude d’installation. Or, il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait d’agents de sécurité », a précisé Cherifa Haj Slah, en ajoutant que la police était présente aux alentours de l’usine avant que la décision de fermeture définitive ne soit annoncée après 17h.

Hammadi Rahali, secrétaire général de l’Union régionale du travail de Zaghouan, est ensuite intervenu dans l’émission animée par Hatem Ben Amara. Il a affirmé que des négociations avaient été entamées, mais avec la condition qu’aucun membre du bureau exécutif de l’Union régionale du travail de Zaghouan n’y prenne part.

« Nous avons découvert que l’administration avait déposé une demande le 19 septembre dernier, conformément à l’article 21 du Code du travail », a-t-il ajouté. Cet article régit la situation d’une entreprise en difficulté financière.

M. Rahali a par ailleurs souligné que la décision de fermeture avait été prise sans que les syndicats ni les employés n’en soient informés.

« Les premières informations dont je dispose indiquent que les syndicats et les représentants de l’usine se sont réunis en dehors du gouvernorat de Zaghouan. Ils se sont presque mis d’accord sur le versement d’un salaire par année d’exercice pour chaque employé », a-t-il précisé, tout en rappelant que le procès-verbal élaboré n’a aucune force exécutoire sur le plan juridique.

 

 

 

 

H.K

26/09/2025 | 09:06
2 min
2 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
momo
merci......merci.....merci
a posté le 26-09-2025 à 11:01
merci...'?'merci.....merci L'UGTT des guignols d avoir supprimer le pain des gens honnêtes .
Répondre
le financier
pas grave il y a les societe communautaires
a posté le 26-09-2025 à 10:45
pas grave il y a les societe communautaires et un march2 de l emploi ou le CDD n existe plus .
Je suis sur qu ils vont vite trouver un CDI et s il bloque une route ils pourront travailler dans la fonction publique .

Alors qu il suffisait de creer un envirronnement favorable a la creation d entreprise, l installation d usine ou l investissement dans des secteur clefs ... mais non gaspille le peu de devise pour payer le salaire de commis de l etat
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis