Hausse des indemnités pour plusieurs corps de léducation

Imprimer

Le Journal officiel a publié jeudi 25 septembre 2025 une série de décrets portant sur l’augmentation de diverses indemnités allouées aux personnels du secteur éducatif.

Le décret n° 2025-417 modifie le décret n° 2007-1258 du 21 mai 2007 et revoit à la hausse l’indemnité de fonctions versée aux directeurs des établissements scolaires du cycle préparatoire et de l’enseignement secondaire.

Les décrets n° 2025-418 et 2025-419 augmentent les montants de l’« indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires » pour les enseignants des écoles primaires, des écoles préparatoires, des lycées et des lycées pilotes, initialement créés en 2007. La première tranche de ces indemnités sera versée au titre de l’année 2007.

Les décrets n° 2025-420 et 2025-421 concernent l’indemnité de la base d’effectif et de l’horaire scolaire, destinée aux agents des corps de surveillants et de surveillants généraux dans les établissements préparatoires et secondaires.

Enfin, le décret n° 2025-422 porte augmentation de l’indemnité d’affectation pour les inspecteurs pédagogiques des cycles préparatoire, secondaire et primaire.

R.B.H