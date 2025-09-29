Une attaque contre un bus scolaire sème la panique à Cherarda

Un incident inquiétant s’est produit mercredi soir 24 septembre 2025 dans la délégation de Cherarda (gouvernorat de Kairouan). Un bus appartenant à la Société régionale de transport de Kairouan, dédié au transport scolaire, a été la cible d’un jet de pierres par deux individus non identifiés circulant à moto.
Selon les informations communiquées à Diwan FM par le président du conseil local de Cherarda, Jomâa Ghribi, l’attaque a provoqué l’éclatement de l’une des vitres latérales du bus. Si aucun élève n’a été blessé, la scène a provoqué un vif état de panique et de confusion parmi les passagers.
Les assaillants ont pris la fuite immédiatement après les faits. Les unités de sécurité ont ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs et de retracer leur itinéraire.
Le président du conseil local a par ailleurs indiqué que, d’après les témoignages recueillis auprès des élèves présents, l’acte semblait prémédité. Il a condamné fermement cette agression, rappelant l’importance de préserver les moyens de transport récemment acquis pour garantir un service public fiable et digne au profit des habitants de la région.
S.H
En Tunisie on est nettement plus évolué. La caillasse et toutes formes de cailloux font partie de la nature du pays, et il y en a partout, sur la route, sur les trottoirs, dans les cités populaires, où les plus riches, et même tout près du palais présidentiel à Carthage.
La caillasse est une arme légère d'attaque et de défense par excellence, utilisé même par les soldats Romains, disponible gratuitement par terre et partout, sans autorisation ni armuriers. Aucun policier ne peut vous accuser de port d'arme prohibé. La caillasse fait des dégâts sans laisser de traces, ni empreinte ni douille. Une fois atteint son objectif, elle devient anonyme en se mélangeant aux autres.
Le balayeur de rue balaie et laisse les caillasses par terre comme par respect de son utilité future. Les rares machines brosses n'aspirent que les petits calibres et la vraie caillasse elle lave comme pour la préparer à un futur tir au but. et celui qui ose ramasse une caillasse pour la mettre hors de porté d'un futur tir et considéré comme un traître.
Le chantier d'?tat, privés, les camions de graviers, la nature, l'inondation, la détérioration naturelle des bâtiments fournissent son lot de munitions de caillasse tous les jours comme un renouvellement constant.
Le nombre de personne borgne à cause de la caillasse en Tunisie est faramineux, au moins deux dans ma famille proche.
J'ai vu même une caillasse pincée par une roue de voiture en passant qui est partie comme un obus de guerre casser une vitrine extérieure et intérieure d'un commerce et en nettoyant ses dégâts le commerçant la déposé gentiment sur le coté comme si pour qu'elle soit réutilisé encore.
Pour celui qui veut faire ce constat malheureux, il n'a qu'à demander à un soldat tunisien bien rasée d'enlever sa casquette et de montrer sa tête, pour constater les cratères de cailloux comme ceux sur la lune.
Dans un stade à l'étranger, je me suis adressé à une personne en langue tunisienne qui était assis en bas de mon siège sans voir son visage, en déduisant qu'il était tunisien par les cicatrices sur sa tête.
Penchez-vous par terre, à Naples, a Barbes, à Toulouse, au Bronx, à Chicago, à Westminster, à Hochelaga, à Alice Springs, à Chertanovo, vous ne ramassez rien, pas un caillou, et vous risquez plus tôt de ramasser une seringue ou une merde de chien.
Pourquoi la caillasse, aussi dangereuse en Tunisie, ne se ramasse pas et aucune campagne de ramassage ne se fait pour nous éviter tant de dégâts ?
Le zollatte doit être réactivé au plus vite, sinon, très bientôt, ça en sera fini de nous !!!
Aucune pitié et aucune mansuétude envers les criminels et les vandales.
Ils doivent assumer tous leurs méfaits, jusqu'au moindre détail, à la puissance mille.
Comparution immédiate, et HOP, aux travaux forcés, la racaille.