alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:34
Dernières news
Une attaque contre un bus scolaire sème la panique à Cherarda
25/09/2025 | 20:30
1 min
3 Commentaire(s)
Une attaque contre un bus scolaire sème la panique à Cherarda
Lecture Zen

 

Un incident inquiétant s’est produit mercredi soir 24 septembre 2025 dans la délégation de Cherarda (gouvernorat de Kairouan). Un bus appartenant à la Société régionale de transport de Kairouan, dédié au transport scolaire, a été la cible d’un jet de pierres par deux individus non identifiés circulant à moto.

Selon les informations communiquées à Diwan FM par le président du conseil local de Cherarda, Jomâa Ghribi, l’attaque a provoqué l’éclatement de l’une des vitres latérales du bus. Si aucun élève n’a été blessé, la scène a provoqué un vif état de panique et de confusion parmi les passagers.

Les assaillants ont pris la fuite immédiatement après les faits. Les unités de sécurité ont ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs et de retracer leur itinéraire.

 

Le président du conseil local a par ailleurs indiqué que, d’après les témoignages recueillis auprès des élèves présents, l’acte semblait prémédité. Il a condamné fermement cette agression, rappelant l’importance de préserver les moyens de transport récemment acquis pour garantir un service public fiable et digne au profit des habitants de la région.

 

S.H

 

A lire également
Vandalisme à Sfax : plusieurs suspects arrêtés, une enquête ouverte Mandat de dépôt contre un jeune ayant brisé la vitre dun bus de la Transtu Transtu : arrestation des auteurs de vandalisme visant un bus et un métro
25/09/2025 | 20:30
1 min
3 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (3)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Caillason de la Caillasse
Sans Douilles ni Armuriers
a posté le 26-09-2025 à 17:27
Aux '?tats-Unis, la détention et le port d'arme est un droit inscrit dans la constitution.

En Tunisie on est nettement plus évolué. La caillasse et toutes formes de cailloux font partie de la nature du pays, et il y en a partout, sur la route, sur les trottoirs, dans les cités populaires, où les plus riches, et même tout près du palais présidentiel à Carthage.

La caillasse est une arme légère d'attaque et de défense par excellence, utilisé même par les soldats Romains, disponible gratuitement par terre et partout, sans autorisation ni armuriers. Aucun policier ne peut vous accuser de port d'arme prohibé. La caillasse fait des dégâts sans laisser de traces, ni empreinte ni douille. Une fois atteint son objectif, elle devient anonyme en se mélangeant aux autres.

Le balayeur de rue balaie et laisse les caillasses par terre comme par respect de son utilité future. Les rares machines brosses n'aspirent que les petits calibres et la vraie caillasse elle lave comme pour la préparer à un futur tir au but. et celui qui ose ramasse une caillasse pour la mettre hors de porté d'un futur tir et considéré comme un traître.

Le chantier d'?tat, privés, les camions de graviers, la nature, l'inondation, la détérioration naturelle des bâtiments fournissent son lot de munitions de caillasse tous les jours comme un renouvellement constant.
Le nombre de personne borgne à cause de la caillasse en Tunisie est faramineux, au moins deux dans ma famille proche.

J'ai vu même une caillasse pincée par une roue de voiture en passant qui est partie comme un obus de guerre casser une vitrine extérieure et intérieure d'un commerce et en nettoyant ses dégâts le commerçant la déposé gentiment sur le coté comme si pour qu'elle soit réutilisé encore.

Pour celui qui veut faire ce constat malheureux, il n'a qu'à demander à un soldat tunisien bien rasée d'enlever sa casquette et de montrer sa tête, pour constater les cratères de cailloux comme ceux sur la lune.

Dans un stade à l'étranger, je me suis adressé à une personne en langue tunisienne qui était assis en bas de mon siège sans voir son visage, en déduisant qu'il était tunisien par les cicatrices sur sa tête.

Penchez-vous par terre, à Naples, a Barbes, à Toulouse, au Bronx, à Chicago, à Westminster, à Hochelaga, à Alice Springs, à Chertanovo, vous ne ramassez rien, pas un caillou, et vous risquez plus tôt de ramasser une seringue ou une merde de chien.

Pourquoi la caillasse, aussi dangereuse en Tunisie, ne se ramasse pas et aucune campagne de ramassage ne se fait pour nous éviter tant de dégâts ?


Répondre
ZyWoW
Vile aux quatres mob
a posté le 26-09-2025 à 03:18
il a y a juste 1600 personnes a la ronde qui compose le village de Chrarda et sûrement 4 mobylettes, doc facile a trouver les petits criminels
Répondre
Citoyen_H
QUI, DEJA,
a posté le 25-09-2025 à 21:09
qui, à chaque fois que nos services de sécurité, coincent des criminels, nous parle de droits de l'homme
Le zollatte doit être réactivé au plus vite, sinon, très bientôt, ça en sera fini de nous !!!
Aucune pitié et aucune mansuétude envers les criminels et les vandales.
Ils doivent assumer tous leurs méfaits, jusqu'au moindre détail, à la puissance mille.
Comparution immédiate, et HOP, aux travaux forcés, la racaille.


Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis