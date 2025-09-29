Une attaque contre un bus scolaire sème la panique à Cherarda

Un incident inquiétant s’est produit mercredi soir 24 septembre 2025 dans la délégation de Cherarda (gouvernorat de Kairouan). Un bus appartenant à la Société régionale de transport de Kairouan, dédié au transport scolaire, a été la cible d’un jet de pierres par deux individus non identifiés circulant à moto.

Selon les informations communiquées à Diwan FM par le président du conseil local de Cherarda, Jomâa Ghribi, l’attaque a provoqué l’éclatement de l’une des vitres latérales du bus. Si aucun élève n’a été blessé, la scène a provoqué un vif état de panique et de confusion parmi les passagers.

Les assaillants ont pris la fuite immédiatement après les faits. Les unités de sécurité ont ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs et de retracer leur itinéraire.

Le président du conseil local a par ailleurs indiqué que, d’après les témoignages recueillis auprès des élèves présents, l’acte semblait prémédité. Il a condamné fermement cette agression, rappelant l’importance de préserver les moyens de transport récemment acquis pour garantir un service public fiable et digne au profit des habitants de la région.

S.H