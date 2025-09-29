alexametrics
lundi 29 septembre 2025
« Pas à Chypre ! » : la Flottille Al Soumoud défie Rome et Israël
25/09/2025
2 min
9 Commentaire(s)
« Pas à Chypre ! » : la Flottille Al Soumoud défie Rome et Israël
Lecture Zen

 

Le groupe italien participant à la Flottille Al Soumoud, ciblée par une attaque de drones alors qu’elle tentait d’acheminer des aides humanitaires à Gaza, a rejeté jeudi 25 septembre 2025 la proposition de Rome de débarquer les cargaisons à Chypre.

Dans un communiqué, les membres du groupe italien ont affirmé que leur mission « demeure fidèle à son objectif initial : briser le blocus israélien illégal et apporter une aide humanitaire aux habitants assiégés de Gaza ».


Face à cette crise, l’Italie et l’Espagne ont dépêché des navires militaires pour porter assistance à la flottille civile composée d’environ cinquante embarcations. L’initiative rassemble des avocats, des militants et des personnalités internationales, dont l’activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a justifié devant le Sénat la décision d’envoyer deux navires militaires, précisant que l’un avait déjà appareillé et que l’autre était en route. « Ce n’est pas un acte de guerre, ni une provocation. C’est un geste humanitaire et un devoir de l’État envers ses citoyens », a-t-il insisté, tout en exhortant les militants à renoncer à leur projet de briser le blocus maritime israélien.

 

De son côté, la flottille a tenu Israël pour responsable de l’attaque menée par drones. Le ministère israélien des Affaires étrangères n’a pas réagi directement à cette accusation, mais a invité les organisateurs à décharger leurs cargaisons « dans n’importe quel port d’un pays voisin », laissant aux autorités israéliennes le soin de transférer ensuite les aides vers Gaza. « Faute de quoi, ils devront en assumer les conséquences », a-t-il averti.

Rome a proposé que les cargaisons soient livrées à Chypre, sous la supervision de l’Église catholique, qui se chargerait ensuite de les acheminer à Gaza. Une option catégoriquement rejetée par les membres italiens du convoi, qui rappellent que leur action vise avant tout à contester le blocus imposé par Israël.

 

S.H

 

 

Adel
rien a foutre
a posté le 26-09-2025 à 01:55
l'important et le prix du poulet en tunisie et rien d'autre
Répondre
le financier
dit le sioniste de tel aviv
a posté le à 08:56
le tunisien authentique prefere partager le peu qu il a avec les palestiniens .
Répondre
Byllmer Guez
Demande d'information
a posté le 26-09-2025 à 01:32
je ne sais pas si sa existe, mais je cherche un journal ou un forum qui se consacre a donner des informations et des discussion participatives juste sur la Tunisie et pas sur les déchets du moyens orient et ses problèmes.

un forum ou tous les tunisiens peuvent aussi aider leur concitoyens tunisiens.

je suis tunisien, je n'ai rien a avoir avec la guerre des palestiniens, les arabes, l'arabisme et l'islamisme imposé.
Répondre
Karim
Comme si
a posté le 25-09-2025 à 20:34
Comme si le but de cette flotille est de transporter des vivres...
Les vivres sont stoquer par des milliers de tonnes entre l'?gypte et gaza
Brisé le blocus et médiatisé le génocide est l'unique le but...
Répondre
Tounsi Tounsi
Il faut lire tout l'article avant de l'ouvrir pour dire n'importe quoi
a posté le à 04:21
Le but est de contester ce blocus illégal qui dure depuis 2007 en attirant l'attention dessus.

On voit à quel camp vous auriez appartenu à l'époque de l'occupation : vous auriez qualifié les indépendantistes de fous car ils se mesurent à une puissance militaire mondiale.
Répondre
Mohamed Obey
# Gg: ceux qui affichent leur soutien à la sinistrée Gaza sont crétins selon vous... Et vous, l'intelligent?
a posté le 25-09-2025 à 20:03
La Flotille AL Soumoud est un acte de solidarité envers un peuple sinistré qui souffre le martyre depuis deux ans maintenant. En Europe et ailleurs, il y a des citoyens sur la conscience desquels pèse le fardeau des crimes de génocide commis par l'Etat Sioniste colonialiste, aidé en cela par ses sponsors euro-américains.... Cet acte noble vous dérange paraît-il. il vous dérange au point de les appeler crétins. Au moins taisez-vous quand vous êtes incapables d'éviter de dire autre chose que des grossièretés ... Mais peut-être qu'il n'est pas si mauvais qu'un haineux parle: cela révèle que le genre humain inclut aussi bien des catégories d'éhontés, de dénués d'immoralité, etc... Hélas! Mais les mensonges ne tarderont pas un jour ou l'autre à être dissipés...
Répondre
Gg
Arrêtez vos c..... !
a posté le 25-09-2025 à 18:53
Lorsqu'un bateau aura été coulé ou endommagé, des gens à bord blessés, vous pourrez dire qu'il a été attaqué.
Jusqu'ici on ne voit qu'une bande de crétins bobo qui jouent aux grands tous frais payés.
Payés par qui, d'ailleurs?
Répondre
Tounsi Tounsi
Le monde a été fait par des gens qui se révoltent, pas par des soumis aux ordres comme toi
a posté le à 04:29
Tu as de la chance de vivre en 2025 et que des gens aient payé de leur vie l'accès aux droits et aux libertés individuelles qui te permettent de l'ouvrir actuellement. Grâce à leur sacrifice, tu es passé du statut de tabouret humain à citoyen. On t'as laissé ta chance alors que franchement...

On sait déjà à quel camp tu aurais appartenu à l'époque de l'occupation : tu aurais qualifié les résistants de fous car ils se mesurent à une puissance militaire mondiale.

Va partir sur un voilier alors que tu n es pas marin, en sachant qu'à tout moment les terroristes sionistes te harcèlent, que ce soit sur la radio ou en te lançant des produits chimiques. Va vomir, accumuler stress et fatigue pour défendre tes convictions. Tu en es incapable.

Par contre tu es capable l'idée un blocus imposé illégalement depuis 2007 à une population sans défense. Tu es content de voir tous les jours des enfants assassinés. Tu jouis de voir des masses d'arabes se faire mitrailler en allant chercher de l'aide humanitaire.

Un bon raciste réactionnaire qui n'a aucun intérêt à ce que cela change. Ce qui explique pourquoi tu méprises ceux qui dérangent ton confort. Leurs actions te mettent face à tes contradictions : tu es un lâche raciste islamophobe.
Répondre
Mel
!!@
a posté le à 19:42
Sans commentaire !!!
Répondre
