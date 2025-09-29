Israël bombarde Sanaa : des civils tués et des dizaines de blessés

L’armée israélienne a mené, jeudi 25 septembre 2025, des frappes sur plusieurs cibles houthis dans la capitale yéménite, Sanaa, au lendemain d’une attaque de drone houthie ayant blessé 22 personnes dans le sud d’Israël, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

« Nous venons d’asséner un coup d’État puissant à de nombreuses cibles terroristes de l’organisation terroriste houthie à Sanaa », a écrit M. Katz sur X, précisant que l’armée israélienne avait « frappé plusieurs camps militaires, dont un camp de l’état-major houthi, éliminé des dizaines d’opérateurs terroristes houthis, et détruit des stocks de drones et d’armements ».

La chaîne télévisée houthiste Al-Massirah avait plus tôt annoncé les frappes israéliennes sur Sanaa, et un collaborateur de l’AFP sur place a confirmé avoir entendu des explosions dans la ville.

Les Houthis ont fait état de victimes civiles. Le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, a déclaré que le raid avait tué au moins deux civils et en avait blessé 48, dénonçant la « brutalité » de l’opération.

Le bilan fourni par les Houthis reste provisoire, et les autorités israéliennes n’ont pas communiqué sur d’éventuelles victimes civiles.

BN avec AFP