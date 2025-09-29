Correspondants étrangers sous pression : reportages stoppés et autorisations suspendues

Le journaliste Noureddine Mbarki, correspondant de France 24 à Tunis, a rapporté dans un post publié sur Facebook, mercredi 24 septembre 2025, avoir été empêché de réaliser un reportage à La Goulette, en raison de l’absence d’une « autorisation de tournage » que les autorités n’ont plus délivrée depuis plus de deux mois.

Dans son témoignage, M. Mbarki explique qu’il s’était rendu à La Goulette pour tourner un sujet culturel sur Claudia Cardinale, l'icône du cinéma décédée récemment, dont une partie de l’enfance s’est déroulée dans ce quartier. Le journaliste devait enregistrer une séquence d’à peine une minute, évoquant l’inauguration en 2022 de la rue portant le nom de l’actrice italienne.

Alors qu’il s’apprêtait à filmer devant la gare de La Goulette, un agent de police lui a demandé de présenter l’autorisation de tournage mensuelle, suspendue « provisoirement » depuis plusieurs semaines. M. Mbarki a montré sa carte d’accréditation et sa carte d’identité nationale, mais il a été retenu plus de trente minutes avant d’être conduit au poste de police.

« Je pensais qu’on me laisserait repartir, soit avec autorisation de filmer, soit avec un refus. Mais, à ma surprise, on m’a demandé de signer un "procès-verbal d’enquête". J’ai refusé. Finalement, mes papiers m’ont été rendus après un appel téléphonique, mais sans autorisation de tournage », raconte-t-il.

Le journaliste déplore que cette situation aurait pu être évitée par une simple note interne rappelant la suspension temporaire des autorisations et validant l’utilisation de la dernière autorisation délivrée, ou, à défaut, la carte de journaliste professionnel.

Réagissant à cette affaire, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé, dans un communiqué publié le jeudi 25 septembre 2025, sa « vive inquiétude » face à la multiplication des blocages visant les correspondants tunisiens travaillant pour des médias étrangers.

Le syndicat relève que, depuis la suspension du renouvellement des autorisations de tournage, « de nombreux journalistes ont été empêchés de filmer, certains contraints de passer des heures dans les postes de police au lieu d’exercer leur métier ». Le SNJT affirme avoir saisi la présidence du gouvernement dès le mois d’août sans obtenir de réponse claire, si ce n’est l’assurance que les restrictions étaient « temporaires et liées à des raisons organisationnelles ».

Le syndicat appelle à une régularisation rapide, avertissant du risque d’une « pratique systématique de restriction de la liberté de la presse », et dénonce également l’exclusion des correspondants de médias étrangers des conférences de presse officielles, désormais réservées aux médias publics.

À cette difficulté s’ajoute une autre : l’absence des cartes de journaliste professionnel pour 2025. Déposés en novembre 2024, les dossiers de renouvellement n’ont toujours pas été traités à la fin septembre 2025. « Nous nous préparons déjà à demander la carte 2026, alors que nous n’avons pas encore reçu celle de 2025 », s’indignent plusieurs journalistes tunisiens.

Cette accumulation de retards et de blocages crée un climat d’incertitude qui fragilise le travail des correspondants internationaux et des journalistes locaux et ternit l’image d’un pays censé promouvoir la liberté de la presse et la transparence.

I.N.