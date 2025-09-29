alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Correspondants étrangers sous pression : reportages stoppés et autorisations suspendues
Correspondants étrangers sous pression : reportages stoppés et autorisations suspendues
Lecture Zen

 

Le journaliste Noureddine Mbarki, correspondant de France 24 à Tunis, a rapporté dans un post publié sur Facebook, mercredi 24 septembre 2025, avoir été empêché de réaliser un reportage à La Goulette, en raison de l’absence d’une « autorisation de tournage » que les autorités n’ont plus délivrée depuis plus de deux mois.

 

Dans son témoignage, M. Mbarki explique qu’il s’était rendu à La Goulette pour tourner un sujet culturel sur Claudia Cardinale, l'icône du cinéma décédée récemment, dont une partie de l’enfance s’est déroulée dans ce quartier. Le journaliste devait enregistrer une séquence d’à peine une minute, évoquant l’inauguration en 2022 de la rue portant le nom de l’actrice italienne.

Alors qu’il s’apprêtait à filmer devant la gare de La Goulette, un agent de police lui a demandé de présenter l’autorisation de tournage mensuelle, suspendue « provisoirement » depuis plusieurs semaines. M. Mbarki a montré sa carte d’accréditation et sa carte d’identité nationale, mais il a été retenu plus de trente minutes avant d’être conduit au poste de police.

« Je pensais qu’on me laisserait repartir, soit avec autorisation de filmer, soit avec un refus. Mais, à ma surprise, on m’a demandé de signer un "procès-verbal d’enquête". J’ai refusé. Finalement, mes papiers m’ont été rendus après un appel téléphonique, mais sans autorisation de tournage », raconte-t-il.

Le journaliste déplore que cette situation aurait pu être évitée par une simple note interne rappelant la suspension temporaire des autorisations et validant l’utilisation de la dernière autorisation délivrée, ou, à défaut, la carte de journaliste professionnel.

 

Réagissant à cette affaire, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé, dans un communiqué publié le jeudi 25 septembre 2025, sa « vive inquiétude » face à la multiplication des blocages visant les correspondants tunisiens travaillant pour des médias étrangers.

Le syndicat relève que, depuis la suspension du renouvellement des autorisations de tournage, « de nombreux journalistes ont été empêchés de filmer, certains contraints de passer des heures dans les postes de police au lieu d’exercer leur métier ». Le SNJT affirme avoir saisi la présidence du gouvernement dès le mois d’août sans obtenir de réponse claire, si ce n’est l’assurance que les restrictions étaient « temporaires et liées à des raisons organisationnelles ».

Le syndicat appelle à une régularisation rapide, avertissant du risque d’une « pratique systématique de restriction de la liberté de la presse », et dénonce également l’exclusion des correspondants de médias étrangers des conférences de presse officielles, désormais réservées aux médias publics.

 

À cette difficulté s’ajoute une autre : l’absence des cartes de journaliste professionnel pour 2025. Déposés en novembre 2024, les dossiers de renouvellement n’ont toujours pas été traités à la fin septembre 2025. « Nous nous préparons déjà à demander la carte 2026, alors que nous n’avons pas encore reçu celle de 2025 », s’indignent plusieurs journalistes tunisiens.

Cette accumulation de retards et de blocages crée un climat d’incertitude qui fragilise le travail des correspondants internationaux et des journalistes locaux et ternit l’image d’un pays censé promouvoir la liberté de la presse et la transparence.

I.N.

B.ha
Estime toi
a posté le 25-09-2025 à 19:23
Estime toi heureux même si tu avez prix ton courage à deux mains pour partir à gaza ce -que ton patron aurai refuser que tu parte.avec les raisons que l'on connaît. Tu part filmer la bas. la lumière du jour tu ne la rêvera plus. estime toi heureux. la prochaine fois que tu rentre en Tunisie tu présente tes justificatifs au poste de police à la douane. tu crois que quand tu rentre en Tunisie. tu crois rentrer. Dans un marché.
Répondre
Gg
Claudia Cardinale...
a posté le 25-09-2025 à 18:55
....était une personne dangereuse. Il faut se méfier des gens qui s'intéressent à elle!
Répondre
riri
sans surprise en Tunisie
a posté le 25-09-2025 à 16:41
Nous on est fort pour caché les choses, mentir, emprisonner, menacer, empêcher de parler, étouffer, cacher les vérités et mentir encore.

Très fort à ça nous, si on se regardait dans un miroir le miroir se casserait en 1 seconde.

Mais apprendre à développer un pays et donner à un peuple les moyens de sa liberté et de sa dignité, ca on ne sait pas faire. c'est pour les autres, les gens développés.

Moi je veux savoir pourquoi on fait tout pour que 99% des gens de ce pays veulent le fuir? qui y gagne
Répondre
B.ha
Gaza
a posté le à 18:34
il aurai du aller à gaza faire son travail. il ne peut pas faire de reportage sur gaza. Ses employeurs le save. Nous faire un reportage sur une actrice que 5 pour cent de tunisien connaisse. et qu'elle n'a rien à foutre de la Tunisie. il y'a un genocide à gaza. Et lui viens faire un reportage d'une minute en Tunisie sur Claudia cardinal
Répondre
Citoyen_H
OUI, BIEN SûR, C'EST D'UNE EVIDENCE .........
a posté le à 18:14
"c'est pour les autres, les gens développés."

Oui, comme depuis deux ans, dans une région du monde développée, tel que vous le spécifiez si bien, où l'armée, la plus morale du monde, fait du ball-trap avec les journalistes locaux ( plus de 220 assassinats ).
Apparemment, ça ne dérange aucunement les Atlantistes.
Que c'est beau, le développement !!!!
L'ami, la Tunisie est encore souveraine à ce que je sache.
Elle est en droit d'appliquer ce qui lui convient, sans demander l'autorisation à personne.

Répondre
