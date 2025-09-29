Hausse généralisée des légumes et poissons, fruits à deux vitesses en août 2025

Les prix des légumes et des poissons sur le marché de gros de Bir El Kassâa ont globalement augmenté au mois d’août 2025, tandis que seuls quelques fruits ont enregistré une hausse. C’est ce qui ressort du bulletin mensuel publié par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Du côté des fruits, seules la pastèque, le raisin et le melon ont vu leurs prix progresser, respectivement de 63%, 20% et 3% par rapport à août 2024. Cette hausse s’explique par une baisse des quantités mises en vente, de 33 % pour la pastèque et de 27 % pour le raisin.

En revanche, la tendance générale était à la baisse : les prunes ont reculé de 39%, les pêches de 28% et les pommes de 17%.

Les légumes ont connu une hausse quasi généralisée, à l’exception des oignons et du persil, dont les prix ont chuté respectivement de 33% et 9%. Parmi les hausses notables : les courgettes (+39%), les pommes de terre (+38%), les piments doux (+34%), les tomates (+19%), les piments forts (+18%) et les concombres (+15%). Certaines augmentations se sont produites malgré une offre supérieure à celle de l’an dernier, comme pour la pomme de terre et le piment fort.

Les prix des poissons ont également affiché une tendance haussière. La seiche a progressé de 39%, le chinchard de 37%, le mulet à grosses lèvres et le rouget blanc de 25% chacun, le rouget de 24%, le marbré de 16%, la sardine et le pageot de 5%. Le maquereau est resté stable, tandis que les sparaillons et les merlans ont reculé respectivement de 6% et 17%.

I.N.