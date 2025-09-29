alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:32
Dernières news
Hausse généralisée des légumes et poissons, fruits à deux vitesses en août 2025
25/09/2025 | 15:39
1 min
0 Commentaire(s)
Hausse généralisée des légumes et poissons, fruits à deux vitesses en août 2025
Lecture Zen

 

Les prix des légumes et des poissons sur le marché de gros de Bir El Kassâa ont globalement augmenté au mois d’août 2025, tandis que seuls quelques fruits ont enregistré une hausse. C’est ce qui ressort du bulletin mensuel publié par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

 

Du côté des fruits, seules la pastèque, le raisin et le melon ont vu leurs prix progresser, respectivement de 63%, 20% et 3% par rapport à août 2024. Cette hausse s’explique par une baisse des quantités mises en vente, de 33 % pour la pastèque et de 27 % pour le raisin.

En revanche, la tendance générale était à la baisse : les prunes ont reculé de 39%, les pêches de 28% et les pommes de 17%.

Les légumes ont connu une hausse quasi généralisée, à l’exception des oignons et du persil, dont les prix ont chuté respectivement de 33% et 9%. Parmi les hausses notables : les courgettes (+39%), les pommes de terre (+38%), les piments doux (+34%), les tomates (+19%), les piments forts (+18%) et les concombres (+15%). Certaines augmentations se sont produites malgré une offre supérieure à celle de l’an dernier, comme pour la pomme de terre et le piment fort.

 

Les prix des poissons ont également affiché une tendance haussière. La seiche a progressé de 39%, le chinchard de 37%, le mulet à grosses lèvres et le rouget blanc de 25% chacun, le rouget de 24%, le marbré de 16%, la sardine et le pageot de 5%. Le maquereau est resté stable, tandis que les sparaillons et les merlans ont reculé respectivement de 6% et 17%.

 

I.N.

 

25/09/2025 | 15:39
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Baklawist
Hausse de quoi ?
a posté le 25-09-2025 à 18:25
Il faut lire l'article pour savoir qu'il s'agit de prix, bon on l'aurait deviné mais il y d'autres chioses qui peuvent connaitre des hausses.
Répondre
Nephentes
Consulter.le rapport de l'ONAGRI 2025
a posté le 25-09-2025 à 16:13
Il faut absolument consulter le rapport de l'ONAGRI relatif a l'évolution du prix des denrées du marché de gros et publié en mai 2025

Il donne a mon avis une idée significative du bidonnage réalisé
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis