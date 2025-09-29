alexametrics
Hichem Ajbouni sur larrestation dAhmed Abdelkefi : quel danger pour la société sil avait été laissé en liberté ? 
25/09/2025 | 15:19
2 min
0 Commentaire(s)
L’ancien député et dirigeant du parti Attayar, Hichem Ajbouni, est revenu, jeudi 25 septembre 2025, sur l’arrestation d’Ahmed Abdelkefi, homme d’affaires et père de l’ancien ministre Fadhel Abdelkefi.

 

Dans un post publié sur Facebook et intitulé « Nul n’est au-dessus de la reddition de comptes et de la responsabilité, dans le cadre d’une justice indépendante, intègre et à l’abri des pressions et des instructions », M. Ajbouni s’est interrogé sur la conformité de cette décision judiciaire au regard de l’éthique juridique et humaine, d’autant qu’Ahmed Abdelkefi, âgé de 85 ans, a été arrêté dans une affaire financière encore au stade de l’instruction.

Il a dénoncé cette décision en soulevant plusieurs interrogations, notamment sur la possibilité de poursuivre l’enquête tout en laissant l’accusé en liberté, assortie d’une interdiction de voyager. « Quel danger représente-t-il pour la société s’il avait été laissé en liberté ? », a-t-il lancé.

L’ancien député a conclu son message en questionnant la responsabilité de ceux qui ont pris cette décision, dans l’éventualité où un incident surviendrait à Ahmed Abdelkefi.

 

Il convient de rappeler qu’Ahmed Abdelkefi, 85 ans, figure du monde économique et père de l’ancien ministre Fadhel Abdelkefi, a été arrêté mercredi 24 septembre 2025.
Selon les premiers éléments, l’affaire serait liée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous tutelle du ministère des Finances.
Des sources bien informées indiquent également que l’ancienne présidente de la CDC, Boutheina Ben Yaghlene, a été arrêtée deux jours plus tôt.
Cette affaire suscite de nombreuses interrogations dans les milieux économiques et politiques.

 




Lotfi
Contre l'emprisonnement inutile
a posté le 26-09-2025 à 12:39
Rien ne devrait s'opposer à ce qu'il reste en liberté pour au moins être en mesure de préparer sa défense !
Répondre
Ancien 3lu de la république Française
Commentaire
a posté le 25-09-2025 à 19:56
Pour le déroulement d'une enquête judiciaire équitable et impartial contre des montants énormes des fonds publics il faut arrêter les inculpés . Je ne connais pas les détails du dossier mais je connais le rôle politique et écrire de la caisse de dépôt et consignation CDC
Répondre
Ancien 3lu de la république Française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ettabouna
Commentaire
a posté le 25-09-2025 à 19:55
Pour la réponse de Hichem Ajbouni tu peux écrire :"Pour le déroulement d'une enquête judiciaire équitable et impartial contre des montants énormes des fonds publics il faut arrêter les inculpés . Je ne connais pas les détails du dossier mais je connais le rôle politique et écrire de la caisse de dépôt et consignation CDC
Répondre
SALIM
CE QUE B.N NE PRECISE PAS!!!!
a posté le 25-09-2025 à 18:32
Mme ..... était l'élue de NAHDHA sur la circonscription de NABEUL en 2014 et était secretaire d'état dans le gouvernement HBIB ESSID avec un certain ZIED LAADHARI (ou est il !!!) le seul ministre d'ENNAHDHA.

B.N n'a pas précisé LA SITUATION JURIDIQUE de F.A.K dans cette affaire (est il en TUNISIE).
Répondre
Jilani
Ajbouni le grand justicier
a posté le 25-09-2025 à 17:44
Pour ce monsieur, il ne faut pas qu'on arrête les personnes âgées pour leurs méfaits. On doit peut être aussi libérer ghannouchi et tous ses sbires. Sarkozy a été condamné aujourd'hui bien qu'il a tout fait jusqu'à même adouber Bardella et sa patronne pour échapper à la justice. Ces politiciens niveau 0- n'ont pas encore compris qu'ils sont vomis par la majorité des tunisiens.
Répondre
Abdellatif El Beji
Laissons la Justice travailler...
a posté le 25-09-2025 à 17:14
Le même danger que l'on a couru en laissant les frères Karoui en liberté...!!! Alors occupez-vous de ce qui vous regarde et laissez la justice faire son travail...!!!
Répondre
