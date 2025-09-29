Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison dans laffaire des financements libyens

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné, jeudi 25 septembre 2025, à cinq ans de prison dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Âgé de 70 ans, il sera convoqué dans un délai d’un mois par le parquet, qui lui signifiera la date de son incarcération. Un éventuel appel ne suspendra pas cette mesure.

M. Sarkozy, qui doit donc être bientôt incarcéré, a dénoncé une décision « d'une gravité extrême pour l'Etat de droit » dont il va faire appel.

« La haine n'a donc décidément aucune limite », a encore déclaré l'ex-président après la lecture du jugement. « S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent », a ajouté M. Sarkozy.

 

Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs, estimant qu’il avait « laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques solliciter les autorités libyennes afin d’obtenir ou tenter d’obtenir des soutiens financiers » pour sa campagne de 2007. En revanche, il a été relaxé des faits de corruption passive, de recel de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale.

Ses anciens collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été respectivement condamnés pour corruption passive et faux pour le premier, et association de malfaiteurs pour le second. L’ancien trésorier de campagne, Éric Woerth, a quant à lui été relaxé. Le tribunal a également constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de Ziad Takieddine, protagoniste-clé du dossier, décédé mardi au Liban.

 

En mars dernier, au terme de trois mois de procès, le parquet national financier avait requis contre l’ex-chef de l’État sept ans de prison, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, dénonçant un « pacte de corruption faustien » avec Mouammar Kadhafi. Cette peine était la plus lourde réclamée contre les douze prévenus du dossier.

Selon l’accusation, Nicolas Sarkozy aurait, en échange de financements occultes, contribué à réhabiliter la Libye sur la scène internationale et se serait engagé à protéger Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi, condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l’attentat contre le DC-10 d’UTA en 1989.

 

L’ancien président n’a cessé de clamer son innocence, dénonçant « l’outrance » d’une peine réclamée pour masquer « la faiblesse des charges alléguées ». Il soutient qu’il n’existe « aucune preuve », « pas un centime libyen », et voit dans ces accusations un complot orchestré par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle dans la chute du dictateur en 2011.

 

Nicolas Sarkozy a déjà été condamné définitivement à un an de prison ferme dans l’affaire dite « des écoutes » ou « Bismuth », qu’il a purgée sous bracelet électronique entre janvier et mai dernier. Il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Par ailleurs, la Cour de cassation doit examiner le 8 octobre son pourvoi dans l’affaire « Bygmalion », relative au financement de sa campagne présidentielle de 2012, pour laquelle il a été condamné en appel à un an de prison dont six mois ferme.

 

BN avec AFP

Financement libyen : Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs
25/09/2025 | 12:31
3 min
35 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (35)
Houckne
La CPI devrait être saisie.
a posté le 26-09-2025 à 09:18
Sarkozy Président mérite des poursuites à hauteur de son crime de destruction de la Lybie.
Les peuples du monde ne devraient pas accepter ce que ce personnage, les Bush, Mitterrand et les autres caniches peuvent tout régenter selon leur propre loi.
Pour le coup, ce était jne belle et heureuse
Répondre
Tounsi Tounsi
Il faut respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire en tant que citoyen
a posté le 26-09-2025 à 04:15
Parler de "haine", c'est très grave pour un ex-président. Quand on est pas d'accord, on fait appel c'est tout. Pas besoin de faire dans le pathos et la pleurniche.

Le respect de l'?tat de droit est fondamental dans une démocratie : égalité devant la loi de tous les citoyens et respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Répondre
Byllmer Guez
la réponse a mon petit scarabé
a posté le 26-09-2025 à 03:27
en 2011 mon fils sortis tout droit de l'adolescence avec ses vingt ans et dans ses crises existentielles ne voulant pas travailler dans l'entreprise familiale en tant qu'électricien m'a reproché qu'il regrette que je n'était pas assez bourgeois et honorable comme le présidents Sarkozy !?
Répondre
"VENT (du boulet) PASSE "
"Voir Sarko sans Chichi en prison"
a posté le 25-09-2025 à 22:21
Le sarKopte bien arrosé en liquidités finit quelque peu Karcherisé...

Trop peu, trop tard.
Répondre
Houcine
'?poque formidable.
a posté le 25-09-2025 à 22:03
Pasqua déclarait vouloir terroriser les terroristes, si ma memoire est bonne.
Sarko parlait de racaille et préconisait le Karcher.
Brice Hortefeux avait des aménités pour Azouz
Begag dans le style distingué commun.
Guéant, l'allure du Pasteur, la bouche en cul de poule nourrissait, à l'en croire, la plus grande aversion aux magouilles et trafics.
Tout le personnel politique de l'Occident chrétien, bien que sécularisé selon le texte, nourrit une phobie de l'Islam et du musulman.
Sarko et sa bande sont pris la main dans le sac.
Trump et ses suiveurs font les beaux yeux au nouveau chef syrien, musulman et islamiste.
Il y a un principe commun.
Répondre
Citoyen
Récidiviste 3 fois reciivite
a posté le 25-09-2025 à 21:42
Il a encore une quatrieme affaire. Est ce qu'il va enfin faire delà prison comme tout criminel récidiviste qui se croyait tout permis. Il faut plaindre sa pauvre carlita chéri qui a épousé un président et qui se retrouve l'épouse d'un prisonnier de droit commun. La justice, malgré toutes ses ficelles, à fait son travail en toute indépendance.
Répondre
Larry
Sur certains commentaires, vous êtes très forts pour dénigrer !...
a posté le 25-09-2025 à 21:40
Quand plus de la moitié de vous ne connaissent même pas l'affaire !....

Bref.... sachez toutefois qu'il peut et va faire appel, ce n'est pas un jugement définitif....
Alors calmez vous !...
Répondre
Houcine
Et toi, ti connais?
a posté le à 09:03
Les magistrats ont assorti leur decision d'une mesure exécutoire.
Sarko a un rendez-vous au Pôle financier ou seront définies les conditions......
C'est un privilegié a qui la Judtice consent des égards.
Un peu comme on se montre bienveillant avec .....
T'es un drôle de lascar.

Répondre
veritas
Petite fausse lumière
a posté le à 08:50
Prétentieux nobelisé '?'le recours n'est pas suspensif'?'le 12 octobre a la trappe ton ami et je te souhaite le pire que lui pour ta malhonnêteté inouïe et permanente ainsi pour ton soutien d'un criminel qui a ordonner l'assassinat de khadafi par ce qu'il lui a fait les 400 coups à Cécilia lors de la libération des infirmières bulgares'?'il est bien haineux ton mec qui dénonce la haine des autres .
Répondre
Larry
Les 2 guignols qui m'ont répondu
a posté le à 09:36
Je me fout royalement de Sarkozy et de ce que ce qu'il peut lui arriver..... ce sont vos commentaires haineux qui me font gerber !......
Répondre
inspeKteur Larry
L'affaire est toute sue et toute vue.
a posté le à 07:51
Trop peu, trop tard.

Ca ne sera pas le cas K. rive sud de la mer commune.
Répondre
ali
@Larry
a posté le à 07:49
Le jugement est définitif parce qu'il est provisoire justement.C'est exactement la même sentence que pour Le Pen.Même s'il fait appel il doit faire de la prison alors qu'en cas d'appel sans exécution provisoire la peine de prison est effacée et le justiciable se présente libre au deuxième procès.Sarkozy a de forte chance de venir au deuxième procès menotté
Répondre
Mohamed Obey
# Nicolas Sarkozy: Il doit payer pour ses crimes !
a posté le 25-09-2025 à 20:45
J'appelle les avocats libyens à le poursuivre en justice pour son rôle crucial dans la destruction de leur pays la Libye. En tant que chef des armées (article 15 de la constitution française), Nicolas Sarkozy, porté par une pulsion de grandeur impériale et navigant sur la vague guerrière otanesque a immobilisé les avions de leurs hangars et bombardé Tripoli tout en soufflant sur le feu incendiaire de la 'révolution (peu après que les flammes ont ravagé la voisine Tunisie... S(il y avait vraiment une application stricte de la loi, ce président dénué de morale devrait finir ses jours dans les travaux forcés! Il a de la chance d'avoir engendré; mais sa progéniture 'masculine' est une version plus conne que lui...
Répondre
ali
@Mohamed Obey
a posté le à 07:55
Les avocats libyens n'ont aucune chance d'intenter un procès contre Sarkozy pour deux raisons essentielles
1)Khadafi avait enfreint les lois internationale en menaçant de massacrer son propre peuple
2)L'intervention s'était faite sous mandat du conseil de sécurité dont les lois prévaudront sur les lois nationales et donc en toute légalité . Donc aucune chance pour un tel procès.
Répondre
BI
Le sort de celui qui suit l'idéologie sioniste et qui trahit ses amis.
a posté le 25-09-2025 à 19:48
Toutes ses racailles LR sont aussi responsables de la situation catastrophique de la société Française, en particulier le secteur justice et police, et de la destruction de la Libye de la côte d'Ivoire ..Et pour une fois que c'est Nicolas qui paye !

Indigne ? Mais ce quidam a vendue la France à l'union européenne , contre l'avis des Français , vendu le pays à L'OTAN et aux américains !!! Nous lui devons la situation , de ce qui arrive aujourd'hui , voilà son héritage pour la France !!!

A quand le tour des macrons ?

Répondre
Agatacriztiz
Quelle honte
a posté le 25-09-2025 à 19:40
C'est une honte pour la république française, mais c'est une victoire éclatante pour sa justice.
Ce n'est pas la première affaire (grave) où Sarkozy a "trempé" en tant que principal instigateur à la tête d'un gang de malfaiteurs.
Affaire Bettancourt, affaire Bygmalion et affaire de financement de campagne par des fonds lybiens.
Déjà condamné au port d'un bracelet, la peine de cinq ans de prison est bien légère au regard de la gravité des malversations opérées par un "récidiviste" mandaté de surcroît par les français pour être leurs représentant à la plus haute charge de l'Etat.
C'est inadmissible, c'est honteux, impardonnable pour un président et avec lui, ses complices, un ministre, un secrétaire d'état de se retrouver piteusement sur le banc des accusés.
C'est d'autant plus ridicule pour ceux qui s'acharnent encore à vouloir le défendre à tout prix au lieu de faire profil bas et de se taire une bonne fois pour toutes.
Répondre
BIEN
J'ai beau faire un effort, l'empathie ne marche pas.
a posté le 25-09-2025 à 18:57
Un nouveau quinquennat pour Sarkozy....enfin un peu de justice. Et ajoutons que Marine Le Pen était favorable à l'inéligibilité à vie!

N. Sarkozy préfère les juges qu'il peut acheter, comme le juge Courroie. Il pourra se consoler en se disant : "A 70 ans, si t'as pas fait de prison, t'as raté ta vie"

La suivante qui sera derrière les barreaux se sera marine le pen, juste en face de la cellule de Sarkozy et de préference à la plus belle geole de Tripoli. Vivement la justice sans ordres.

Répondre
SAID
S'il a pris 5 ans, c'est qu'il en doit 50. Quelle indignité.
a posté le 25-09-2025 à 18:44
Le voyou de la République en prison, quoi de plus normal. J'attends les pleureuses Retailleau et Wauquiez , pour voir jusqu'où les droites vont tomber . Sans parler de Le Pen qui a déjà pris position pour défendre cette crapule . '?a va faire tomber les masques, et c'est tant mieux.

A bien noter: Il va tomber malade et on nous dira que son état de santé n'est pas compatible avec la prison.
Répondre
AMMAR BEZZOUIR
Un sioniste de moins
a posté le 25-09-2025 à 18:40
Comme son frère Nytanyahou, Sarkozy est connu pour la tolérance zéro, donnons lui satisfaction !!!
Répondre
The Mirror
Grâce au travail conjoint ISIE Justice, tous les Sarkozy de la Tunisie sont incarcérés
a posté le 25-09-2025 à 18:32
Non Comment
Répondre
Pardéfinition
Coup de Karcher bien mérité
a posté le 25-09-2025 à 18:03
Sarko a usé et abuser de tout les recours pour échapper à la prison.
La justice à sorti le Karcher non pas pour karcheriser les cités mais plutôt pour dézinguer les malfaisants et voyous de Neuilly.
Répondre
Nephentes
Sommet de l'iicebetg
a posté le 25-09-2025 à 15:51
La réalité est beaucoup plus effroyable
Répondre
VOILA
Tbarkallah 3lih: Des tweets d'un certain Nicolas Sarkozy
a posté le 25-09-2025 à 15:44
« il faut que les peines soient exécutées. La non exécution des peines, c'est l'impunité. »(2012)

« la république dit aux délinquants : tu n'as pas d'excuse »(2015)

« je souhaite qu'il n'y ai pas de mesures d'aménagement de peine pour les peines supérieur à six mois »(2015)

« nous devons tourner le dos à la culture du laxisme, de la déresponsabilisation, du désarmement pénal et moral »(2015)

« Le patron voyou doit être traité comme un voyou. C'est encore pire d'être un voyou d'en haut de l'échelle »(2012)

« Après 3 condamnations pour des crimes et délits, la peine sera majorée de 25% puis de 50% après 5 condamnations. »(2016)

« Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son '?uvre »(2014) « En 2017, les multirécidivistes verront la peur changer de camp. »(2016)
Répondre
ali
@VOILA
a posté le à 17:06
Le problème de la justice en France est plutôt le laxisme contre les criminels et les delinquents et la rudesse envers les hommes politiques.Un delinquent qui aurait commis la meme chose que Sarkozy s'en tirerait avec du sursis ou avec bien moins que cinq ans
Répondre
GER
Super!
a posté le 25-09-2025 à 15:40
Super ! Maintenant peut-on faire la même chose concernant ceux qui bénéficient d'un financement ISRAéLIEN ? Ou bien est-ce que l'argent des gentils petits juifs persécutés est-il plus "propre"?..
Répondre
ali
@GER
a posté le à 16:49
Les israéliens n'ont jamais commis d'attentats en France.Et puis la France est libre de privilégier chez elle les juifs aux musulmans
Répondre
ATT
Qui va s'occuper de carla ?
a posté le 25-09-2025 à 15:38
Du neuf va être difficiles vue que tout les bourgeois de paris et d'ailleurs la connaissent bien..
Répondre
FALLAG
La loi en France personne n'est à l'abri sauf les criminels, les violeurs, les voyous..
a posté le 25-09-2025 à 15:35
Il est désormais temps pour la Libye et les Libyens patriotes de tout déballer et de tout remettre en question.
Répondre
veritas
un aménagement est déjà prévu
a posté le 25-09-2025 à 13:52
Ne vous inquiétez pas pour lui tout est prévu '?'dans un pays de droit il doit être déchu de son titre de président de la république et l'annulation du scrutin doit être déclarer pour fraude électorale et c'est a Mme royale qui doit revenir le titre .
Tunisiens encore sous le charme vous commencez à comprendre ou pas '?'?
Répondre
ali
@veritas
a posté le à 16:55
Avant de commencer de parler d'état de droit en France pose toi la question suivante:quel peuple arabe peut il édifier un état de droit comme la France?Les arabes en sont incapables et leur civilisation en est à des années lumières .
Répondre
veritas
Petit merdeux '?'
a posté le à 18:36
Aucun pays arabe ne prétend donner des leçons aux autres comme le faisait tes pays voyous dont tu défend comme un caniche c'est tes pays qui se prennent pour le nombril du monde petit merdeux encore une fois '?'arrête de détourner les sujets sale malhonnête pour cacher la vérité .
Répondre
ali
@veritas
a posté le à 21:18
Le pays dont je parle,c'est à dire la France,est le nombril du monde puisque le civilisation que vit l'humanité entière lui doit énormément,voitures avions,trains,la vaccination contre la rage,la découverte de l'effet photovoltaïque,l'uranium et la liste est infinie sont les découvertes de savants français.Je te conseille d'ouvrir un livre de médecine,de physique,de chimie et de parcourir les génies qui ont fait avancer la science humaine
Répondre
TRE
Enfin un grand sioniste de france à sa place..
a posté le à 15:30
Ayant trahi les français et la France on doit lui retirer tous ces privilèges et toute décoration telle que la légion d'honneur. Egalement, il doit se retirer du chauffeur spécial et du garde du corps....

En son temps, il traitait le vender de shit de racaille et alors lui qu´elle terme les francais utilisent pour le caracteriser. Ce n´est pas flatterende. Wauquiez devrait faire une commission d'enquête sur LR pour identifier si de tels affaires de corruption ne sont pas legion dans son parti.
Répondre
ali
@TRE
a posté le à 17:00
Sarkozy a été le president qui a introduit le plus d'arabes et de noirs dans ses gouvernements dans toute l'histoire de France.Pour les juifs être un grand sioniste est plutôt un honneur meme si pour les arabes elle est péjorative.
Répondre
SAHLI
Désolé, je n'ai plus de kleenex
a posté le 25-09-2025 à 13:50
Normalement c'est les menottes aux poignets à la barre, et incarcération, aussi c'est une très belle nouvelle, après reste à voir si il y restera le plus longtemps possible , Louis prépare les cabas pour aller voir papounet aux parloir tout ce payent tot ou tard quand ont est un fumier.

Sa place est en prison avec la souffrance du peuple Libyen et aussi le nord Mali regarder comment ce malfaiteur à mis la vie des enfants en Afrique francophone.

Je parie qu'il a reçu d'excellents conseils de son frère Nytanhyhou avant et après.
Répondre
