lundi 29 septembre 2025
Ministère du Commerce : injection de volaille sur le marché pour stabiliser prix et approvisionnement
25/09/2025 | 10:30
3 min
2 Commentaire(s)
Ministère du Commerce : injection de volaille sur le marché pour stabiliser prix et approvisionnement
Lecture Zen

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 25 septembre 2025, la reprise de son programme spécial destiné à ajuster l’approvisionnement et les prix de la volaille.

Selon le ministère, ce mécanisme s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, à renforcer l’offre en produits de base sur le marché et à contrer toute tentative de hausse artificielle des prix.

Le programme a été relancé depuis la fin de la semaine écoulée dans les gouvernorats du Grand Tunis. Il est désormais généralisé à treize autres gouvernorats à partir de cette semaine, ce qui marque une extension significative par rapport à la phase initiale.

L’initiative consiste en la mise sur le marché de quantités de volaille via un circuit de distribution directe, c’est-à-dire sans intermédiaires, afin d’éviter les spéculations. Les prix ont été fixés à un niveau préférentiel de huit dinars la pièce, pour un poulet dont le poids moyen dépasse 1,1 kilogramme. Ce tarif est présenté par le ministère comme une « offre différenciée » par rapport aux prix du marché.

Pour la semaine en cours, le ministère prévoit l’injection d’une quantité globale excédant 18.000 kilogrammes. Ces volumes seront orientés prioritairement vers les zones populaires et les régions dites « prioritaires », et ce en collaboration avec les autorités régionales, locales et sécuritaires afin d’assurer la fluidité de l’opération.

Le département annonce également son intention d’augmenter progressivement les quantités et d’élargir la liste des gouvernorats et des fournisseurs impliqués dans ce programme, au fur et à mesure des prochaines semaines.

Le ministère affirme que les opérations de distribution, déjà entamées, ont rencontré un « engouement important » et ont été accueillies favorablement par les citoyens, à l’instar de ce qui avait été constaté lors de la précédente expérience menée dans le même cadre.

E outre, et afin d’assurer le succès et la transparence du dispositif, le ministère a rappelé aux citoyens l’importance de signaler tout dépassement ou infraction qui pourrait nuire à la régulation du marché et à la stabilité des prix. Pour ce faire, il met à disposition :

  • le numéro vert 80 100 191,
  • ainsi que les numéros des directions régionales du commerce et du développement des exportations disponibles sur son site officiel : commerce.gov.tn.

 

Rappelons que selon les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique (INS) pour le mois d’août 2025, les prix de la volaille ont enregistré une hausse de 4% en glissement annuel et de 7,7% en glissement mensuel.

Cette augmentation est attribuée à plusieurs facteurs. Le président de la Chambre des abattoirs de volailles, Fethi Ghraieb, a expliqué que la hausse des prix de la volaille résulte de la canicule d’août, de la forte demande liée à la rentrée et à l’afflux de touristes et de TRE, ainsi que de la hausse des autres viandes. Il a dénoncé le poids du marché parallèle, responsable du poulet vendu à onze dinars, et rappelé que seuls 17% des abattoirs sont contrôlés. Le nombre d’abattoirs officiels est passé de 36 en 2018 à quatorze en 2024.

Notons dans ce cadre que l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, la saisie de plus d’une tonne de volailles impropres à la consommation dans des abattoirs anarchiques à Monastir, Ben Arous et Ariana. En parallèle, plus de 1.700 volailles vivantes ont été récupérées et réinjectées dans les circuits légaux.

 

I.N.

25/09/2025
3 min
2 Commentaire(s)
Aym
Du jamais vu
a posté le 25-09-2025 à 15:32
Durant toute ma vie en Tunisie j'ai jamais entendu que le poulet en rupture uniquement ce dernier mois! Je suis allé 3 fois à chahia et quand il m'a dit en rupture j'ai cru qu'il se moque de moi!

Mais on doit manger quoi dans ce pays
Viande 60DT
Poissons >40DT
Poulet en rupture
?

Ce n'est pas la faillite non déclaré? Ou la famine non déclaré
Répondre
HatemC
un ministère pompier qui éteint l'incendie du jour avec des « rustines », sans jamais bâtir une stratégie durable.
a posté le 25-09-2025 à 12:45
Le ministère du Commerce ne régule rien, il bricole.
Des annonces spectaculaires, des poulets subventionnés par-ci, des rustines par-là'?' Pendant ce temps, le marché parallèle prospère et la distribution officielle s'effondre.

- 83 % des abattoirs hors contrôle, c'est lui qui le dit, seuls 17% des abattoirs sont contrôlés, un aveux d'échec total ...
- Circuits parallèles qui dictent les prix.
- Des 'programmes spéciaux'?' temporaires qui masquent l'absence de réforme.
- Injecter quelques tonnes de volaille ici ou là, ne résout pas la spéculation.
- Fixer artificiellement les prix, encourage le marché noir.
- Appeler les citoyens à 'dénoncer'?', diversion qui déresponsabilise l'?tat.

Sans stratégie, le ministère du Commerce ne fait qu'alimenter le chaos qu'il prétend combattre.
Le discours ministériel, présenté comme une solution, sonne en réalité comme un aveu d'échec total.
En annonçant fièrement qu'on va injecter 18 tonnes de poulet dans quelques quartiers populaires, il reconnaît implicitement que l'?tat a perdu la main sur les circuits d'approvisionnement, que le marché parallèle est le vrai maître des prix, que les infrastructures publiques (abattoirs, distribution) sont à l'agonie, et que la politique économique se résume à colmater les brèches.

Ce ministre ne donne pas une vision, il révèle la déliquescence d'un pays où l'?tat se réduit à distribuer du poulet à la sauvette pour calmer la rue.

Quand un ministre en est réduit à vendre du poulet au détail, c'est que l'?tat a déjà perdu la bataille.
Répondre
