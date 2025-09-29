alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:28
Dernières news
Précisions de lAPII : la base de données des entreprises industrielles ne reflète pas les fermetures réelles
25/09/2025 | 09:47
2 min
1 Commentaire(s)
Précisions de lAPII : la base de données des entreprises industrielles ne reflète pas les fermetures réelles
Lecture Zen

 

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a publié, tard dans la soirée du mercredi 25 septembre 2025, un communiqué visant à clarifier le fonctionnement de sa base de données des entreprises industrielles.

L’APII souligne que cette banque de données recense uniquement les établissements industriels actifs employant dix salariés ou plus. Elle précise ainsi :

  • lorsqu’une entreprise voit son effectif descendre en dessous de dix emplois, elle est automatiquement retirée de la base de données publiée en ligne, sans que cela signifie nécessairement sa fermeture ;
  • les entreprises en arrêt provisoire ou à activité saisonnière ne figurent pas non plus dans la base, sans que cela n’implique qu’elles soient définitivement fermées.

L’agence met en garde contre une mauvaise interprétation des chiffres : la comparaison entre deux dates du nombre d’entreprises actives ne permet en aucun cas de déterminer combien d’établissements ont effectivement fermé. Ces données relèvent uniquement des autorités compétentes, telles que le ministère des Finances ou le ministère des Affaires sociales.

 

Cette clarification intervient alors que le débat sur l’avenir des petites et moyennes entreprises (PME) reste au premier plan. Dans de récentes déclarations, Wissem Ben Omar, président de l’Union des petites et moyennes industries (UPMI), avait tiré la sonnette d’alarme sur la situation critique des PME tunisiennes. Selon lui, « sans exagération, cinquante pour cent d’entre elles sont en difficulté et, si rien n’est fait d’ici un ou deux ans, elles disparaîtront ».

M. Ben Omar avait rappelé que les sociétés font face à plusieurs contraintes : pression fiscale accrue, manque de liquidités et baisse continue du chiffre d’affaires. En 2022, ce dernier avait chuté en moyenne de trente-quatre pour cent, puis de trente et un pour cent en 2023. En 2025, la majorité des entreprises déclarent une baisse de plus de cinquante pour cent, aggravée notamment par l’impact de la nouvelle loi sur les chèques.

 

I.N.

25/09/2025 | 09:47
2 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
le financier
n importe quoi
a posté le 25-09-2025 à 10:48
La premiere chose stupide est d avoir une base de donne qui ne reflete pas la realit2 en dessous de 10 employ2s .
Cependant , cela indique une tendance ...

En effet en cas de croissance , les entreprises embaucheront et de 9 emplyees elle passeront a 10 et en cas de decroissance du pays , elles passeront de 10 et plus a 9 et moins ...

Donc cette base ne refletera pas les faillites mais refletera tres bien si les entreprises sont en fase de croissance ou de decroissance
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis