Enseignement supérieur : le syndicat dénonce des dossiers cruciaux non traités

Nizar Ben Salah, secrétaire général de la Fédération de l’enseignement supérieur, a déclaré que la rentrée universitaire 2025 s’est déroulée dans un climat d’attente, marqué par des revendications en suspens depuis plusieurs années.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, il a cité en premier lieu le dossier de la coopérative, rappelant que le ministère s’était engagé à lui donner un statut officiel, une mesure qu’il considère comme une urgence sociale. Il a également insisté sur la nécessité d’ouvrir des négociations autour des statuts de base, un processus qui aurait dû démarrer fin août mais qui n’a toujours pas été enclenché.

Le syndicaliste a par ailleurs souligné l’importance de lancer une nouvelle campagne de recrutement, afin de combler les nombreux postes vacants laissés par les départs massifs à la retraite. Selon lui, cette carence risque de perturber gravement le fonctionnement des établissements universitaires.

Enfin, il a appelé à l’ouverture sans délai de la session de promotions pour 2025, tout en saluant l’engagement des enseignants et enseignantes qui, malgré l’absence de réponses à leurs demandes, ont assuré leur présence dans les amphithéâtres, garantissant ainsi un bon démarrage de l’année universitaire.

H.K