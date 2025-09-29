alexametrics
lundi 29 septembre 2025
À la frontière tuniso-algérienne : six terroristes abattus à Tébessa
À la frontière tuniso-algérienne : six terroristes abattus à Tébessa
Le ministère algérien de la Défense a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’élimination de six terroristes lors d’une opération menée dans le secteur militaire de Tébessa, à l’est du pays. Six fusils d’assaut de type Kalachnikov ont également été récupérés.

Selon le communiqué officiel, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre algérien de la Défense et chef d’état-major de l’Armée populaire, s’est immédiatement rendu sur place pour inspecter les unités ayant pris part à cette « opération de qualité ».

 

La wilaya de Tébessa, frontalière de la Tunisie, a longtemps abrité des poches de groupes armés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), actifs dans ses reliefs montagneux au cours des dernières années.

 

S.H


Abir
Une menace indirecte
a posté le 25-09-2025 à 13:59
Quand un pouvoir sent sa fin, il sort ses enfants armées ou (de sa jeunesse) rabi yoster Tounes wa El Jazair de ceux qui jouent avec le feu contre leurs pays
Répondre
Byllmer Guez
Le Syndrome du Docteur Frédéric Péchier
a posté le 24-09-2025 à 22:52
L'Algérie ressemble fort a la personnalité du docteur anesthésiste assassin de ses patients le de docteur Frédéric Péchier.

elle finance, arme, encourage, abrite, et endocrine les terroristes, et par miracle, elle les découvre et elle les arrête !.
c'est répetitifs et presque lassant depuis son indépendance les actes héroïques protecteurs envers la Tunisie.
Répondre
Nephentes
Espérons que vous avez tord
a posté le à 17:50
Je pense parfois exactement ce que vous écrivez

Puis je me dis que je suis parano

Mais les faits sont têtus

S'ils étaient avérés, ce serait effroyable
Répondre
Nephentes
Très très curieux
a posté le 24-09-2025 à 21:14
Ce point chaud du terrorisme qui semble se réveiller par intermittence sur l'axe de la dorsale monts de Tebessa -Kasserine

Est pour moi une énigme fondamentale

Comme si au gré de circonstance et d'obscurs objectifs on réactivait un foyer laisse volontairement a l'état de cendres non complètement éteintes
Répondre
Le Baron
Ce qui est bien avec les terroristes
a posté le 24-09-2025 à 20:36
C'est que ils sont automatiquement déchus de tous leurs droits, le terrorisme est un qualificatif super puissant, par exemple l'entité sioniste qualifie la résistance palestinienne de terroriste et elle use tous les moyens pour la matter légaux et surtout illégaux tel que le génocide et l'affamation de la population, moi personnellement je ne crois pas au terrorisme qui serait plutôt un outil politique très puissant pour manipuler les populations
Répondre
Nephentes
Commentaire intéressant
a posté le à 21:06
Outil de manipulation certainement

Pas seulement des populations : des pouvoirs,aussi

Et particulièrement des pouvoirs illégitimes et aux abois
Répondre
Citoyen_H
CE NE SONT QUE DES SPORTIFS
a posté le 24-09-2025 à 19:41
évoluant du côté Algérien, dirait l'autre.
Que ceux qui sponsorisèrent les nôtres, pourrissent, là où ils se trouvent actuellement.
Qu'ils soient maudits à jamais, eux et leurs descendances !!!
Et'fouh............

Répondre
B.ha
Quel monde
a posté le 24-09-2025 à 19:01
Dans quel monde nous vivons. Je me demande parfois si la vie va l'étais t-elle la peine d'être vécu
Répondre
Nephentes
Vivre le bre et digne a un prix
a posté le à 06:40
Si ces ordures d'islamistes et leurs larbins de la Troïka avaient réellement mis en place un '?tat de Droit on en serait pas là
Répondre
B.ha
Oui
a posté le à 14:09
Et avec le très gros nombre d'illitreés on en n'ai la
Répondre
