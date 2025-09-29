Claudia Cardinale, une icône aux racines tunisiennes ignorée par le ministère des Affaires culturelles

Claudia Cardinale s’est éteinte hier en France, à l’âge de 87 ans. L’actrice, figure du cinéma italien et français, était pourtant née à Tunis en 1938, où elle avait grandi à La Goulette. Dans ses souvenirs comme dans son identité, la Tunisie occupait une place particulière. Elle parlait l’arabe tunisien, le français et le sicilien avant même d’apprendre l’italien, et elle n’a cessé de rappeler qu’elle se sentait « toujours un peu tunisienne ».
En 2022, La Goulette avait même baptisé une rue à son nom, en hommage à cette enfant du pays devenue star mondiale. Elle avait aussi honoré de sa présence l’inauguration de la Cité de la Culture à Tunis et avait tourné à Djerba dans « L’Île du Pardon » de Ridha Behi, confirmant ce lien profond avec sa terre natale.
Mais alors que le monde du cinéma international salue sa mémoire, le silence du ministère tunisien des Affaires culturelles interpelle. Aucune déclaration officielle n’a été publiée, aucun hommage national n’a été rendu à celle qui portait en elle une part de l’identité tunisienne au-delà des frontières.
La Cinémathèque tunisienne, elle, a réagi aujourd’hui, en exprimant sa reconnaissance et son admiration pour une artiste qui a marqué l’histoire du 7e art et qui n’a jamais renié ses origines. Ce contraste met en lumière l’indifférence d’une institution censée incarner la mémoire et la fierté culturelle du pays.
Claudia Cardinale restera dans l’imaginaire collectif comme une étoile internationale née à Tunis. Mais son décès rappelle aussi combien la Tunisie officielle peine parfois à reconnaître et à célébrer ceux qui, par leur talent, ont contribué à façonner son rayonnement à travers le monde.
R.B.H
Elle aimait la Tunisie, n'était pas Tunisienne et n'a jamais ressenti le besoin de le devenir, mais elle aimait la Tunisie.
C'est sur que la grande Cardinale ne leur manquera pas, elle qui représente une part de l'histoire du pays et y la diversité qui régnait et que certains esprits fermés aimerait voir se refermer à jamais.
Qu'elle repose en paix pour toute son '?uvre qu'elle a pu contribuer à faire connaître
En célébrant Cardinale, c'est toute cette Tunisie cosmopolite qu'on aurait pu mettre en lumière.
Le silence officiel du ministère de la Culture n'est pas anodin. Il peut être interprété comme :
- Une peur de rappeler une Tunisie multiculturelle qui contredit le récit actuel, plus homogénéisant et nationaliste.
- Un manque de vision culturelle, la mémoire collective et les grandes figures issues du pays ne sont pas considérées comme un levier de rayonnement international.
- Un symptôme d'amnésie volontaire, effacer les traces d'un passé pluriel dérangeant, où la Tunisie n'était pas « monolithique », mais bien une mosaïque humaine.
Or, Claudia Cardinale aurait pu être présentée comme une ambassadrice de l'âme tunisienne, à la croisée des mondes.
Elle représentait une Tunisie qui ne se limitait pas à ses frontières politiques mais qui rayonnait par ses enfants, où qu'ils soient partis.
Ne pas lui rendre hommage, c'est comme refuser une part de soi. C'est se couper d'une mémoire collective qui aurait pu servir de pont entre la Tunisie et le monde.
celle d'un pays qui efface sa part cosmopolite, juive, européenne, plurielle.
Un pays qui renie ses enfants finit par s'appauvrir lui-même.