La Tunisie alerte sur la montée de lislamophobie en Europe

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a pris part, le 23 septembre 2025, à la réunion du Groupe de contact de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) consacrée à la situation des musulmans en Europe. La rencontre s’est tenue en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.
Dans son intervention, Mohamed Ali Nafti a rappelé que ce rendez-vous ne se limite pas au suivi des affaires des communautés musulmanes, mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir du vivre-ensemble et la nécessité de préserver des valeurs universelles telles que la paix, la compréhension mutuelle et la dignité humaine.
Mohamed Ali Nafti a exprimé la vive inquiétude de la Tunisie face à la recrudescence de l’islamophobie et des discours de haine dans certains pays européens, ainsi qu’aux manifestations d’exclusion et de marginalisation visant les musulmans. Mohamed Ali Nafti a souligné que ces derniers constituent une composante essentielle du tissu social et culturel européen, et qu’ils participent activement au développement et à la prospérité du continent. Cette réalité impose, selon Mohamed Ali Nafti, une approche positive et inclusive, fondée sur la reconnaissance et la considération.
Mohamed Ali Nafti a également mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue avec les gouvernements européens et les institutions de l’Union européenne afin de garantir la protection des droits religieux, culturels et civils des communautés musulmanes.
Le francais se foutent de la palestine, pour eux les hamas, hezbollah, et leurs soutiens gazaouis ne sont que des terroristes de la pire espèce.
Et les francais ne supportent plus ces drapeaux, ni ceux qui les portent.
Voir les drapeaux palestiniens dans nos rues et sur les monuments les plus sacrés est une blessure.
Une partie de la population a importé le conflit israelo palestinien, les conséquences viennent doucement... je ne saurais dire où cela va s'arrêter.
Je suis certain de cela, c'est pourquoi je le dis.
Remontez le temps qui avait fabriqué l'islamisme.
Qui avait toléré, les conférences, les khroujs, le lavage CERVEAUX, TArik Ramadan and CO, la France avait fermé les yeux, elle avait laissé faire. Pour quelle raison ? Quel est le but ? Aujourd'hui on subit les conséquences de cette politique.
Faut dire que beaucoup de Maghrébins sont de sacrés fouteurs de merde
Au détriment d'une élite parfois brillantissime
Pourquoi ? Beaucoup de laxisme en France.
J'ai discuté avec la police. Tous disent qu'ils ont ras-le-bol.
Ils font un travail fou ils trappent les voyous et les autorites les lachent
Comprendre les mutations des phénomènes religieux surtout l'islamisme, et leurs liens avec la politique.
Mesurez et analysez les discriminations dont sont victimes les musulmans en France, ainsi que l'angoisse collective qui en découle.
L'objet de rejet, de répulsion, remplit une fonction sociale, aussi, en habitant la place de celui par qui le mal nous atteint.
Il peut figurer le mal absolu, si les circonstances y concourent, et devenir l'objet, l'animal sacrificiel.
Les motifs n'ont pas de realite autre que celle qu'on leur confère, ainsi peut-on les inventer ou les fabriquer, en tout cas toujours fixer l'attention sur l'Autre jusqu'à rendre normale, acceptable et ordinaire de l'assigner à cette figure.....à Sa place.
La figure du juif usurier est un exemple.
L'Occident chretien est sous l'empire de l'Eglise, les '?tats ou royaumes ont besoin de financer guerres et expéditions, grands projets pour leur gloire.....
Comme l'Eglise interdit le prêt à terme, puisque le temps appartient à Dieu, on abandonna aux juifs ce rôle et cette fonction
d'intermédiaire, de prêteur,....de financier.
Conséquences:
Des juifs, certains sont connus, leur patronyme à lui seul est synonyme de richesse, ont amasse des fortunes....au point de devenir incontournables, et meme partenaires des puissances du moment.
L'Eglise catholique aura permis aux juifs ....et en même temps fabriqué la figure de l'usurier.
L'Occident est malade, il a besoin de soigner ses maux en se regardant dans un miroir.
Les victimes de sa barbarie se comptent par centaines de millions.
Ses richesses et son essor résultent du pillage des autres, de leur exploitation éhontée, et considérés Autres pour légitimer leur minoration, mise au pas et sous les ordres.....
Il me semble beaucoup plus facile d'adopter le duscours dominant, le confot qu'on y trouve a un coup, celui de l'absence de pensée.
Il suffit de s'informer, se former, les references et les sources ne manquent point.
Il faut décider.
Et choisir.
ceux qui comprennent l'arabe essayer de visionner les vidéos de Mr Ali El Iss sur YouTube il parlait des difficultés qui attendait les étrangers depuis au moins 3 ans il a tout balancer avant tout le monde .
Ce sera le retour ou le cercueil.
Je ne vous cache pas on vit dans l'angoisse rt la peur aujourd'hui.
Les médias propagent la haine tous les jours.
On est stigmatisé sans arrêt. Beaucoup de propagandes et manipulations d'accord.
On est pas des être humains nous ?
Il fait bien tiret le signal d'alarme.
Puisque personne ne le fait.
On avait travaillé, on avait laissé notre santé.
Il n y a pas que des gens mauvais.
Des commentaires nauséabonds,
La politique française en est pour beaucoup. La ghettoïsation utilisée par la France. La France avait laissé faire les frères musulmans devant nos yeux, ils avaient un programme pour eux sûrement, (les salons des islamistes le bourget par ex.) On leur donnaient l'autorisation, ils avaient fait le lavage de x personnes,
Ils avaient organisé les "khrouj" pour propager l'islamisme. ( des gens venus d'ailleurs dans les ghettos)
Un livre il faudrait pour décrire l'évolution ça avait commencé les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis témoin
Après vous mettez tout le monde le même sac.
Jamais, amais au grand jamais on parle des gens biens.
Ils nous diabolisent tous,
Diviser pour mieux régner.
Propager la peur et la haine entre les gens telle est leur politique.
C'est surtout le rôle de BFM, CNEWS,.... l'état ne relève même pas pour stopper ces médias de la haine.
(et réfléchissez pourquoi)
J'ai vu l'évolution devant mes propres yeux. Personne ne m'avait raconté.
On laisse faire, trop de laxisme en France et après on met tout le monde dans le même sac. C'est inconcevable, de laisser des médias méprisant de cette façon envers des communautés majorité travailleurs.
Vous n'êtes pas capable de réfléchir au pourquoi des choses car cela se confirme par vos commentaires de niais....
Peut être devrait on davantage parler de ce qui va bien, plutôt que ressasser ce qui va mal.
Et nos dirigeants nationaux et européens devraient régler les problèmes, sans tabous ni idéologies, au lieu de les cacher sous le tapis...
Il y a des raisons que vous refusez de voir ou plutot incapable de voir par votre islamophobie
Au sujet des conversions, je rigole parce que l'Eglise catholique assiste à une recrudescence des baptêmes sans précédent !
Venez faire un tour à côté dexla gare SNCF a cannes ....et vous verrez... pourquoi ya une montée en flèche de l'islamophobie
> 1er visa (donc hors renouvellements): 343.024
> Visa de "talents" (personnes ayant un profil recherché): 55.678
> Admissions exceptionnelles (réfugiés par exemple): 31.865
Total: 430.567
Ces chiffres n'incluent pas les clandestins, par définition impossibles à quantifier.
Alors, si les arrivants ne mettent pas de la bonne volonté pour s'intégrer dans la société, comment veut on que ca marche?
Comment la France pourrait elle offrir le logement, la subsistance, la santé... aux 350.00 qui arrivent chaque année, et aux clandestins?
C'est mathématiquement, économiquement impossible.
Si les dirigeants nationaux et européens continuent de nier le problème ce sera la révolte générale ou l'effondrement des économies.
Comme la judéphobie ou encore la xénophobie qui serait la notion convenable pour rendre compte de ce tropisme occidental.
L'Occident domine le monde depuis 5 siècles au moins, a répandu et s'est répandu en "civilisation" normative façonnant le monde selon ses intérêts et si possible le reduire à n'être qu'une copie .....
Ainsi, lorsqu'on advient à ce stade, modèle de référence et schème de conduite et de pensée, tout ce qui n'y entre pas est réputé négatif, inadapté et dangereux dans une gradation de nuancier chromatique au sens extensif de la métaphore.
Le Blanc est la reference, le citoyen d'une civilisation, où l'Autre figure l'antonyme, l'opposé, le contraire...sauf à se couler dans la "couleur" pour gagner la dignité de la Blanchéité...et en dignité.
C'est un philosoohe formé dans et par ce monde qui inventa ce concept.
Par exemple, selon cette norme, est blanc qui s'y conforme, érige en savoir-vivre ses codes et manières d'être, d'où il est permis de désigner "Non-Blanc" tout individu ou tout groupe hétérogène.
La mise à l'écart, la relégation dans un autre espace, les Banlieues éloignées de tout et de tout dépourvues, ou mis au ban et dans des positions de subordination.....même le plus compétent.....
Voici quelques éléments de ce qui forme le terreau où poussent et croissent toutes les saloperies ineptes qui font croire aux imbéciles à une forle d'élection....
'?a doit consonner avec des mots et des faits actuels.
Pour ma part, j'ai le plus grand mépris pour cette farine que j'ai l'honneur de ne point compter de mes relations.
Il ne faut pas transiger avec la saloperie, maladie grave qui s'épanouit chez certaine racaille dont on devine les motivations et les racines du mal qui la ronge.
je les encourage de nous débarrasser des détritus islamistes et musulmane de toutes l'Europe qui nous intoxique a vie.
Cette phrase est profondément contradictoire.
Parce que si vous voulez réellement "vivre ensemble", il ne saurait être question de "communautés musulmanes ", et encore moins d'un suivi particulier des communautés musulmanes.
Sans même relever que pour vous, ces communautés se distinguent des autres par leur religion.
Décidément, si on vous suit, il est évident que nous ne pouvons pas vivre ensemble.
En même temps, et heureusement, la plupart des immigrés ne veulent pas faire communauté à part. Ils sont intégrés, ils font pleinement partie de la société, alors on ne les voit pas.
Ma femme par exemple est souvent sollicitée par des groupes de tunisiens proches du consulat. Pour des fêtes, des anniversaires et autres occasions.
Elle répond que cela ne l'intéresse pas, parce qu'elle vit en France.
Et voyez vous, c'est elle qui sait ce que "vivre ensemble" signifie!
Ils sont irrespectueux des valeurs européennes, délinquants, et poseurs de bombes.
Ils veulent imposer leur hijab, version frères musulmans, partout, ils sont très mal éduqués et ont un comportement de conquérant...
Comment voulez-vous que cela n'alimente pas le racisme.
On donné le bâton pour se faire battre.
Vous voyez comment les musulmans vivent dans leur pays ? Et beh, ils veulent reproduire la même chose en Europe.
Malheureusement, cette très mauvaise image touche aussi les musulmans intégrés et respectueux de leur pays d'accueil.
La majorité des musulmans de France -ou en France- ont bien adopté la culture nouvelle et on fait leur synthèse. Comme ils ne font rien de mal, on ne les voit pas et on n'en parle pas.
Le problème vient de ceux qui refusent la cultute d'accueil. Ou pire, ils sont nés en France mais haïssent la France.
Ce sont eux qui sont agressifs, violents, inadaptés. Et on ne parle que d'eux et de leurs délits et crimes!
Vous le dites très bien: "Malheureusement, cette très mauvaise image touche aussi les musulmans intégrés et respectueux de leur pays d'accueil."
Le Coran est un livre clos sur lui même sans relation avec le réel
L'arabo musulman est malade aussi des échecs à travers les siècles ..colonisation, décolonisation échec économique politique sociale ....
L'arabo musulman reste responsable aussi de l'image que lui renvoie l'occident ...
Image d'un monde arriéré, d'états dictatoriaux, sans libertés de pensées ou d'expression et pour alourdir la mule il est responsable de l'image négative qu'il renvoi au reste du monde de sa religion et n'essaie pas de la corriger.
Toutefois on ne nait pas islamophobe on le devient, la peur et la haine se nourrissent de l'image projetée et cela faut reconnaitre que l'islam sert de repoussoir dans le monde occidental et même chez les musulmans pour 2 raisons
- D'une part, parce que les musulmans offrent une image désastreuse de cette religion ...
- et d'autre part parce qu'ils ne font rien pour la corriger ...
Le racisme est alimenté par NOS comportements, l'islamophobie aussi,
L'islam n'est pas intrinsèquement un repoussoir, mais il le devient quand ses fidèles - ou une partie d'entre eux - projettent une image fermée, agressive ou rétrograde.
Tant que les sociétés musulmanes ne feront pas leur propre aggiornamento (réforme intellectuelle et spirituelle adaptée au monde moderne), l'islamophobie trouvera toujours du carburant.
j'ajoute que les attentats au nom de l'islam laissent aussi des traces.
Poser la question c'est y répondre!