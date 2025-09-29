La Tunisie alerte sur la montée de lislamophobie en Europe

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a pris part, le 23 septembre 2025, à la réunion du Groupe de contact de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) consacrée à la situation des musulmans en Europe. La rencontre s’est tenue en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans son intervention, Mohamed Ali Nafti a rappelé que ce rendez-vous ne se limite pas au suivi des affaires des communautés musulmanes, mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir du vivre-ensemble et la nécessité de préserver des valeurs universelles telles que la paix, la compréhension mutuelle et la dignité humaine.

Mohamed Ali Nafti a exprimé la vive inquiétude de la Tunisie face à la recrudescence de l’islamophobie et des discours de haine dans certains pays européens, ainsi qu’aux manifestations d’exclusion et de marginalisation visant les musulmans. Mohamed Ali Nafti a souligné que ces derniers constituent une composante essentielle du tissu social et culturel européen, et qu’ils participent activement au développement et à la prospérité du continent. Cette réalité impose, selon Mohamed Ali Nafti, une approche positive et inclusive, fondée sur la reconnaissance et la considération.

Mohamed Ali Nafti a également mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue avec les gouvernements européens et les institutions de l’Union européenne afin de garantir la protection des droits religieux, culturels et civils des communautés musulmanes.

M.B.Z