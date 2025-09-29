alexametrics
lundi 29 septembre 2025
LUnion européenne remet deux embarcations de recherche et de sauvetage à la marine tunisienne
24/09/2025
LUnion européenne remet deux embarcations de recherche et de sauvetage à la marine tunisienne
La marine nationale tunisienne a réceptionné, ce mercredi 24 septembre 2025, deux embarcations spécialisées dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Cette dotation, financée par l’Union européenne, vise à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de protection et de secours en mer, tout en améliorant la sécurité et la gestion des frontières maritimes.

Selon la délégation de l’Union européenne en Tunisie, ces équipements contribueront également à la lutte contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains actifs dans la région.


Chaque embarcation est estimée à une valeur de quatre millions d’euros. Leur remise s’inscrit dans le cadre du projet « Soutien aux opérations de recherche et de sauvetage en mer en Tunisie », financé par l’UE et mis en œuvre par CIVIPOL, avec l’appui technique de plusieurs partenaires européens.

 

24/09/2025 | 17:44
Commentaires (3)
Mourad
C'est gentil !
a posté le 24-09-2025 à 18:59
C'est gentil de la part de l'Union Européenne tout en sachant que ça va servir à mieux garder "nos frontières" contre l'immigration illégale vers l'Europe. Dire que c'est pour le "Soutien aux opérations de recherche et de sauvetage en mer en Tunisie" c'est nous prendre comme d'habitude pour des cons.
Répondre
Aghir
''
a posté le à 16:41
Comme d'habitude : jamais content et toujours dans la critique quoique l'on vous offre...!!
Répondre
Citoyen_H
C'EST TOUJOURS BON à PRENDRE
a posté le à 19:48
surtout après la faillite du pays, offerte, clés en main, par les gardiens de chèvres et d'étables bagla-liha post-2011.

"c'est nous prendre comme d'habitude pour des cons. "

Ce ne sont pas eux qui meuglèrent tous en choeur : Khobz ou Mè et ZABA lè !!
Donc, relativisons et essayons d'être francs, vis-à-vis de notre conscience !

Répondre
