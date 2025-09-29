INSSPA : saisie de plus de trois tonnes de viandes et volailles impropres à la consommation

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé, mercredi 24 septembre 2025, la saisie de plus de trois tonnes de viandes et de volailles impropres à la consommation dans trois abattoirs anarchiques situés dans les gouvernorats de Monastir, Ben Arous et Ariana.

Selon le communiqué publié par l’instance, ces interventions s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à lutter contre le phénomène de l’abattage anarchique et les risques sanitaires graves qu’il représente pour les consommateurs. Les opérations ont été menées en coordination avec les services de sécurité et les autorités locales.

À Monastir, les équipes de l’INSSPA ont procédé à la descente de deux abattoirs anarchiques opérant sans autorisation légale et en violation des normes sanitaires. Les inspections ont permis la saisie de 758 kg de viandes de volailles et 333 kg de viandes rouges et d’abats, toutes jugées impropres à la consommation.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, une intervention a été réalisée dans un abattoir clandestin de volailles situé à Naâsan, avec l’appui de la brigade antiterroriste de l’Aouina et de la garde municipale. L’opération a abouti à la saisie de 97 kg de viandes de volailles impropres à la consommation. En outre, environ 320 volailles vivantes ont été récupérées et réinjectées dans les circuits de distribution réguliers, en coordination avec la garde municipale.

À Ariana, les contrôles ont abouti à la rédaction de deux procès-verbaux de saisie concernant 142 kg de viandes de volailles abattues en dehors des circuits légaux.

Les agents de l’INSSPA ont également constaté et consigné, dans trois procès-verbaux distincts, la présence de 1.414 kilogrammes de volailles vivantes. Ces dernières ont été réintégrées dans les circuits de distribution, conformément à la réglementation, avec la participation de la Garde municipale de la cité Ettadhamen.

L’instance précise que tous les procès-verbaux de constatation et de saisie ont été établis conformément aux lois et règlements en vigueur. Les locaux concernés ont été fermés pour non-respect des conditions minimales de sécurité sanitaire des aliments.

À travers ces interventions, l’INSSPA réaffirme son engagement à protéger la santé des consommateurs et à intensifier la lutte contre les pratiques illégales d’abattage anarchique qui continuent de menacer la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays.

I.N.