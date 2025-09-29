alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:24
Dernières news
Flottille vers Gaza : lONU réclame une enquête indépendante après les attaques de drones
24/09/2025 | 16:48
1 min
0 Commentaire(s)
Flottille vers Gaza : lONU réclame une enquête indépendante après les attaques de drones
Lecture Zen

 

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a demandé, mercredi 24 septembre 2025, que cessent les « attaques » sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête « indépendante ».

« Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée sur les attaques et le harcèlement qui ont été signalés », a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route vers la bande de Gaza ont confirmé avoir été visés par des « explosions » et de « multiples drones » au large de la Grèce.

« Ces attaques doivent cesser et les responsables de ces violations doivent rendre des comptes », a-t-il ajouté.

 

Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones à Tunis.

« Les attaques et les menaces contre ceux qui tentent d'apporter de l'aide et de soutenir les centaines de milliers de personnes à Gaza qui souffrent de la famine et de la faim défient l'entendement », a indiqué M. Al-Kheetan.

Parmi les membres de la flottille figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Israël a affirmé lundi qu'il ne permettrait pas à la flottille d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord de ce territoire.

 

© Agence France-Presse

A lire également
Quatre pays ont évoqué une attaque israélienne contre la Tunisie Israël accusé davoir attaqué la Tunisie : un aveu inédit de Tom Barrack Des drones signalés en Méditerranée au-dessus de la flottille Al Soumoud Seize pays appellent au respect du droit international et à la protection de la flottille Soumoud Ministère de lIntérieur : la deuxième attaque contre la flottille Soumoud est un acte délibéré Flottille attaquée, communication coulée Al-Soumoud affirme quun nouveau navire de la flottille a été pris pour cible Flottille vers Gaza : drone, vidéos et propagande au cur dune nuit mouvementée
24/09/2025 | 16:48
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Gg
Quelle chance quand même!
a posté le 24-09-2025 à 20:13
Les nuées de drones qui attaquent la flottille n'ont fait aucun blessé, aucun dégât, c'est extraordinaire !
Il va falloir que ces intrépides navigateurs détruisent eux mêmes un bateau, mais par chance encore il n'y aura aucun blessé !
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
28/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
28/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
28/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
28/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
28/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
28/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis