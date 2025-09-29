alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:22
Noureddine Taboubi félicite le bâtonnier Boubaker Bethabet
24/09/2025 | 15:00
Noureddine Taboubi félicite le bâtonnier Boubaker Bethabet
Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a conduit, mercredi 24 septembre 2025, une délégation du bureau exécutif syndical auprès du nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Boubaker Bethabet.

Selon un communiqué publié par l’Ordre, l’UGTT a adressé ses félicitations au bâtonnier ainsi qu’aux membres du Conseil de l’Ordre, élus le 13 septembre. Noureddine Taboubi a souhaité plein succès à l’équipe élue dans ses nouvelles responsabilités.

 

Élu dès le premier tour avec 57 % des suffrages (2.193 voix sur plus de 4.000 votants), Boubaker Bethabet succède à Hatem Mziou. Son élection a été saluée par une grande partie du corps des avocats et du monde juridique, certains y voyant un tournant décisif pour la profession.

Avocat inscrit au barreau depuis 1994, il s’est forgé une réputation en s’impliquant dans plusieurs procès à caractère politique, notamment lors de l’arrestation de Sonia Dahmani et de Mehdi Zagrouba. En 2022, il avait déjà été candidat au poste de bâtonnier, mais avait échoué face à Hatem Mziou.

 

Lors de la passation de pouvoir, Boubaker Bethabet a réaffirmé son attachement aux principes de liberté et de démocratie. Il a dénoncé le décret 54, jugé nuisible à l’image de la Tunisie et a réitéré son appel à la libération des avocats emprisonnés.

« Ce qui se passe aujourd’hui est totalement contradictoire avec la réputation de la Tunisie en matière de démocratie, et nous n’arrêterons pas nos revendications », avait-il déclaré.

Le nouveau bâtonnier a également annoncé que son mandat sera consacré à la restructuration des organes de l’Ordre, au suivi des dossiers des juges révoqués souhaitant intégrer la profession et à toutes les initiatives visant à défendre la justice et les libertés.

 

R.B.H

SALIM
IL ETAIT UNE FOIS (non pas la révolution) MAIS UNE 'INITIAIVE TRIPARTITE' UGTT-ORDRE DES AVOCATS-LIGUE TRIFIENNE
a posté le 24-09-2025 à 20:24
Chronologie d'une 'initiative' Née MORTE ,en décembre 2022 alors que la direction de l'UGTT, le batonnier MZIOU, et TRIFI (et HDHILI du FTDES) ont été FRAICHEMENT ELUS.

Quelques articles de B.N de 2022:

La situation du pays objet de la rencontre Taboubi-Mziou B.N 23/12/2022 | 15:08

Hatem Mziou reçoit Noureddine Taboubi et Bassem Trifi B.N 27/12/2022 | 20:45

L'UGTT, la LTDH et l'Onat lancent une initiative tripartite de sortie de crise B.N 28/12/2022 | 12:51

Initiative UGTT, LTDH et Onat :Selmi (du B.E de l'UGTT) pense que le pouvoir ne sera pas présent
B.N 30/12/2022 | 11:45

ET IL Y A CEUX QUI VOUS DISENT QUE L'ANCIEN BATONNIER HATEM MZIOU ETAIT PROCHE DU POUVOIR!!!!!!!!!!!
Répondre
SALIM
LA TROIKA TABOUBI-CHEFFI(echaab de Maghzaoui) -TAHRI(watad de Lakhdhar) A FINI PAR JETER L'EPONGE A DEUX ANS DE LA FIN DE LEUR MANDAT!!!
a posté le 24-09-2025 à 18:43
GELée par le pouvoir et l'UTICA, PARALYSée, et DECHIRée, la direction de taboubi a voulu éviter le K.O. Cette direction qui a essayé de jouer un 'role politique' avec son 'initiative de salut' avec la ligue TRIFIENNE, l'ordre des avocats de MZIOU, et le Forum FTDES de HDHILI-BEN AMOR pour s'opposer au 25 Juillet a compris que l'UGTT n'est pas AKBAR KOWA FIL BLED!!!!!!

C'est une leçon pour toute organisation, ou corporation qui pense jouer le role d'un PARTI OU FRONT POLITIQUE .
Répondre
