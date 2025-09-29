Noureddine Taboubi félicite le bâtonnier Boubaker Bethabet

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a conduit, mercredi 24 septembre 2025, une délégation du bureau exécutif syndical auprès du nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Boubaker Bethabet.

Selon un communiqué publié par l’Ordre, l’UGTT a adressé ses félicitations au bâtonnier ainsi qu’aux membres du Conseil de l’Ordre, élus le 13 septembre. Noureddine Taboubi a souhaité plein succès à l’équipe élue dans ses nouvelles responsabilités.

Élu dès le premier tour avec 57 % des suffrages (2.193 voix sur plus de 4.000 votants), Boubaker Bethabet succède à Hatem Mziou. Son élection a été saluée par une grande partie du corps des avocats et du monde juridique, certains y voyant un tournant décisif pour la profession.

Avocat inscrit au barreau depuis 1994, il s’est forgé une réputation en s’impliquant dans plusieurs procès à caractère politique, notamment lors de l’arrestation de Sonia Dahmani et de Mehdi Zagrouba. En 2022, il avait déjà été candidat au poste de bâtonnier, mais avait échoué face à Hatem Mziou.

Lors de la passation de pouvoir, Boubaker Bethabet a réaffirmé son attachement aux principes de liberté et de démocratie. Il a dénoncé le décret 54, jugé nuisible à l’image de la Tunisie et a réitéré son appel à la libération des avocats emprisonnés.

« Ce qui se passe aujourd’hui est totalement contradictoire avec la réputation de la Tunisie en matière de démocratie, et nous n’arrêterons pas nos revendications », avait-il déclaré.

Le nouveau bâtonnier a également annoncé que son mandat sera consacré à la restructuration des organes de l’Ordre, au suivi des dossiers des juges révoqués souhaitant intégrer la profession et à toutes les initiatives visant à défendre la justice et les libertés.

R.B.H