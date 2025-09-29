Giorgia Meloni, entre rhétorique israélienne et amitié tunisienne

À New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a annoncé que sa majorité présentera une motion en faveur de la reconnaissance de l’État palestinien. Une annonce qui, à première vue, aurait pu apparaître comme un geste d’ouverture. Mais très vite, les conditions posées par la dirigeante italienne ont éclipsé l’effet recherché : la reconnaissance ne viendra qu’après la libération des otages et l’exclusion du Hamas de Gaza.

Les positions de Giorgia Meloni sur le dossier sont connues. Elle estime qu’une reconnaissance, sans État palestinien pleinement souverain, serait vide de sens et ne profiterait pas réellement au peuple palestinien. Elle répète également que « la principale pression doit être exercée sur le Hamas et non sur IIsraël », présenté comme l’obstacle unique à la fin de la guerre.

En Tunisie, ces déclarations ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Si elles n’ont surpris personne par leur contenu, c’est surtout leur décalage avec la proximité affichée de Giorgia Meloni avec Carthage qui a nourri les commentaires. Alors que la position tunisienne reste claire inchangée – reconnaissance de l’État palestinien avec Al Qods pour capitale et refus de toute normalisation avec Israël – voir la dirigeante italienne reprendre presque mot pour mot la rhétorique israélienne a suscité sarcasmes et moqueries.

Les internautes tunisiens ont ironisé sur cette « amitié méditerranéenne embarrassante » entre Giorgia Meloni et le président de la République Kaïs Saïed, rappelant que Rome cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec Tunis dans le seul but affiché et proclamé de réduire la pression migratoire sur ses côtes.

La contradiction entre cette proximité assumée et un discours qui penche ostensiblement du côté de l’occupant israélien n’a pas échappé aux observateurs. En Tunisie, cette ambivalence nourrit davantage la satire qu’elle ne renforce la crédibilité d’une partenaire européenne déjà scrutée avec méfiance.

M.B.Z