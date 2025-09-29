Près de douze milliards de dinars générés par les TRE et le tourisme

Les recettes issues des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et du secteur touristique poursuivent leur progression, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les revenus cumulés des transferts de la diaspora tunisienne ont ainsi enregistré une hausse de 8,15%, atteignant 6,28 milliards de dinars au 20 septembre 2025, contre 5,81 milliards de dinars à la même date en 2024.

Les recettes touristiques ont également progressé de 8,38%, passant de 5,58 milliards de dinars à 6,05 milliards de dinars sur la même période.

Ces deux sources combinées ont généré 12,33 milliards de dinars jusqu’à la date du 20 septembre 2025, contre 11,39 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 941,4 millions de dinars.

À titre de comparaison, à fin décembre 2024, les recettes combinées des TRE et du tourisme s’élevaient à 15,62 milliards de dinars, enregistrant une augmentation de plus d’un milliard de dinars par rapport à décembre 2023.

Ces chiffres confirment le rôle central de la diaspora et du tourisme dans le soutien des devises et de la balance des paiements tunisienne, dans un contexte économique toujours marqué par des tensions sur les finances publiques.

I.N.