lundi 29 septembre 2025
Migration : Tunis et Bruxelles prônent une approche concertée et solidaire
24/09/2025 | 10:17
1 min
0 Commentaire(s)
Lecture Zen

En marge de la semaine de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mardi 23 septembre 2025, avec Magnus Brunner, commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l’importance stratégique du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, alors que les deux parties s’apprêtent à célébrer, en octobre, le 30ᵉ anniversaire de l’Accord d’association Tunisie-UE et à tenir un nouveau Conseil d’association.

Au centre des discussions figurait la question migratoire. Les deux responsables ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin de parvenir à une gestion concertée de ce dossier, en mettant l’accent sur la facilitation de la mobilité et de la migration régulière, mais aussi sur la lutte contre la migration irrégulière selon une approche globale et humanitaire.

Mohamed Ali Nafti a insisté sur la pertinence de l’approche tunisienne, fondée sur le respect du droit international et des engagements du pays. Il a rappelé que la Tunisie privilégie le développement de programmes de retour volontaire des migrants en situation irrégulière, dans le respect de leur dignité et avec un accompagnement favorisant la mise en place de projets de développement dans leurs pays d’origine.

De son côté, le commissaire européen a salué cette approche et exprimé la volonté des institutions européennes de renforcer la coopération avec la Tunisie, notamment en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

M.B.Z

Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
28/09/2025
0
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
28/09/2025
0
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
28/09/2025
1
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
28/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (2)
Gg
Magnus Brunner
a posté le 24-09-2025 à 11:25
En meme temps, ce Magnus Brunner semble correct:

fr.euronews.com/my-europe/2024/09/18/bruxelles-perplexe-quant-a-la-nomination-de-lautrichien-magnus-brunner-a-limmigration

Ce n'est pas un islamo gauchiste...
Répondre
Gg
Ben voyons!
a posté le 24-09-2025 à 11:01
Alors que dans tous les pays l'exaspération envers les masses migratoires ne cesse de croître, c'est encore Bruxelles qui va décider, faisant fi des volontés des peuples. Et c'est l'UE qui va payer !
Après on s'étonne que les partis patriotes grimpent inexorablement...
Pourtant, les volontés exprimées sont partout les mêmes :
> refus catégorique des migrants clandestins
> expulsion systématique des clandestins, même mineurs
> immigration régulière, examinée au cas par cas
> immigration choisie, selon des critères de loyauté envers les pays d'accueil, de projet professionnel et de comportement civique irréprochable
> controle strict des frontières
> Aides sociales réservées aux migrants ayant fait preuve de leur volonté d'intégration, après plusieurs années de présence
> fin des fausses demandes d'asile
> fin du regroupement familial
Répondre
