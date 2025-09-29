Migration : Tunis et Bruxelles prônent une approche concertée et solidaire

En marge de la semaine de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mardi 23 septembre 2025, avec Magnus Brunner, commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l’importance stratégique du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, alors que les deux parties s’apprêtent à célébrer, en octobre, le 30ᵉ anniversaire de l’Accord d’association Tunisie-UE et à tenir un nouveau Conseil d’association.

Au centre des discussions figurait la question migratoire. Les deux responsables ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin de parvenir à une gestion concertée de ce dossier, en mettant l’accent sur la facilitation de la mobilité et de la migration régulière, mais aussi sur la lutte contre la migration irrégulière selon une approche globale et humanitaire.

Mohamed Ali Nafti a insisté sur la pertinence de l’approche tunisienne, fondée sur le respect du droit international et des engagements du pays. Il a rappelé que la Tunisie privilégie le développement de programmes de retour volontaire des migrants en situation irrégulière, dans le respect de leur dignité et avec un accompagnement favorisant la mise en place de projets de développement dans leurs pays d’origine.

De son côté, le commissaire européen a salué cette approche et exprimé la volonté des institutions européennes de renforcer la coopération avec la Tunisie, notamment en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

M.B.Z