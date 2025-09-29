Injustice et favoritisme : Fatma Mseddi exige une réforme dans la fonction publique

La députée au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Fatma Mseddi, a appelé, mardi 23 septembre 2025, à une réforme profonde de la fonction publique et de son mode de recrutement.

Dans un post sur Facebook, intitulé « Jusqu’à quand ce désordre dans la fonction publique ? », Fatma Mseddi a sévèrement critiqué le silence du gouvernement face aux diplômes falsifiés, alors que des milliers de doctorants et de hauts diplômés restent au chômage.

La députée a ensuite qualifié d’irrationnel le fait que certains recrutés au sein de la fonction publique échappent aux concours, tandis que d’autres sont obligés de passer par des parcours complexes et des concours éprouvants.

« N’est-ce pas une discrimination flagrante qui bafoue le principe d’égalité des droits et des chances ? », a-t-elle poursuivi.

Fatma Mseddi a également expliqué que cette politique d’inondation de l’administration par des recrutements sans valeur ajoutée intellectuelle et créative constitue un crime envers l’État, son budget et la jeunesse compétente.

Enfin, elle a plaidé pour une réforme de la fonction publique basée sur la compétence et l’intégrité, et non sur l’appartenance, les recrutements anarchiques ou les diplômes falsifiés, au détriment des cerveaux des doctorants et des hauts diplômés.

H.K