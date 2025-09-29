Témoignage du député Mohamed Ali sur lagression de la flottille Al Soumoud

alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Lecture Zen

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ali, est intervenu, mercredi 24 septembre 2025, sur les ondes de Jawhara FM afin de revenir sur l'agression dont la flottille Al Soumoud a été victime.

« Je tiens tout d'abord à rassurer les Tunisiens et tous les libres à travers le monde : les membres de la flottille se portent bien. Cinq bateaux ont été ciblés cette fois. » a indiqué l'invité de l'émission Sbeh El Ward, tout en affirmant que ces agressions étaient prévisibles.

Mohamed Ali a précisé que cette agression n'a entraîné ni dégâts matériels ni pertes humaines. Il a également salué le soutien apporté aux membres de la flottille à travers le monde.

« Notre destination est Gaza et nous sommes déterminés à l'atteindre, quels que soient les obstacles que nous rencontrerons. »

Mohamed Ali a ensuite précisé que la flottille se trouvait actuellement à la limite des eaux territoriales grecques.

Répondant à la question de Hatem Ben Amara sur l'identité des responsables de cette agression, le député et membre de la flottille Al Soumoud a déclaré : « Ça ne peut être que l'ennemi sioniste, et je pense qu'il s'agit d'une tentative visant à bloquer la flottille. »

Mohamed Ali a également affirmé qu'Israël ne pensait pas que la flottille serait aussi imposante et composée de plusieurs bateaux, ce qui, selon lui, prouve la volonté de cette flottille de rompre le siège de Gaza.

 

 

H.K

