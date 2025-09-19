alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:43
Dernières news
Elyes Chaouachi, Riadh Jrad, Fethi Zouhair NouriLes 5 infos de la journée
17/09/2025 | 23:10
3 min
0 Commentaire(s)
Elyes Chaouachi, Riadh Jrad, Fethi Zouhair NouriLes 5 infos de la journée
Lecture Zen

 

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 septembre 2025 :


L’un des agresseurs d’Elyes Chaouachi arrêté au Luxembourg

Dans un statut publié sur ses réseaux sociaux, Elyes Chaouachi précise que le suspect, âgé de 35 ans, serait originaire de la ville de Monastir. Selon lui, il est en situation irrégulière et ne serait pas connu des services européens pour des antécédents judiciaires. Malgré les preuves vidéos captées par six caméras différentes, où il a été clairement identifié, le suspect nie toute implication dans l’agression, qui visait à lui dérober son téléphone portable. Le fils de Ghazi Chaouachi ajoute que l’agresseur était en contact depuis avril 2025 avec Riadh Jrad, propagandiste proche des cercles du pouvoir, via Messenger.


Riadh Jrad conteste les accusations d’Elyes Chaouachi et rappelle ses précédentes plaintes

Le propagandiste Riadh Jrad, réputé proche des cercles du pouvoir, a réagi dans un long message publié en ligne, à la suite de l’arrestation d’un suspect au Luxembourg dans l’affaire de l’agression, en juin dernier, d’Elyes Chaouachi. Il rejette « un récit ridicule et risible », assurant n’avoir « jamais communiqué » avec l’individu arrêté et ne pas le connaître. « À moins qu’il n’ait eu affaire aux nombreux faux comptes créés en mon nom – le dernier m’a d’ailleurs été signalé il y a deux jours », a-t-il ironisé.


Fethi Zouhair Nouri : la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a affirmé, mercredi 17 septembre 2025, que la Tunisie ambitionnait de devenir une plateforme financière régionale et internationale. Intervenant lors de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, M. Nouri a souligné que le pays dispose des atouts nécessaires pour concrétiser cette ambition, en s’appuyant sur sa capacité à résister aux chocs et à relever les défis économiques.


Mechket Slama Khaldi : la notation souveraine confirme la résilience économique de la Tunisie

« La Tunisie a su résister aux crises successives et s’adapter à un contexte international troublé, grâce notamment à la reprise du rythme de croissance, à la maîtrise du niveau de l’inflation, à la réduction du déficit budgétaire et au maintien de la stabilité du taux de change », a affirmé la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, mercredi 17 septembre 2025, selon ce qu’a rapporté la Radio nationale. Mme Slama Khaldi a ajouté, lors des travaux de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, que la notation souveraine de la Tunisie par les agences spécialisées constitue une preuve tangible de la résilience de l’économie nationale.


Les enseignants en grève partielle pour dénoncer le blocage du dialogue social

Les enseignants de tous les secteurs de l’éducation observent, ce mercredi 17 septembre 2025, un arrêt de travail de deux heures. Des rassemblements régionaux sont organisés devant les commissariats régionaux de l’éducation. Selon l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), les enseignants dénoncent le refus de dialogue, les promesses non tenues et les atteintes aux droits syndicaux de la part du ministère de l’Éducation. Il convient de rappeler que la crise entre les autorités et le partenaire social ne date pas d’hier.


17/09/2025 | 23:10
3 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:35
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
10:34
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
19/09/2025
0
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
19/09/2025
0
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
19/09/2025
0
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis