Jendouba : décès de la femme qui sétait immolée dans un lycée

Une femme qui s’était immolée par le feu, il y a deux jours, à l'intérieur du lycée de la ville de Ghardimaou, au gouvernorat de Jendouba, est décédée mercredi 17 septembre 2025.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Jendouba a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du drame.

Les faits remontent au lundi 15 septembre, lorsque la victime s’était aspergée d’un liquide inflammable à l’intérieur de l’établissement scolaire, à la suite d’un différend avec la direction. Elle protestait contre l’affectation de sa fille pour y poursuivre ses études. L’acte désespéré lui avait causé de graves brûlures.

Les unités de la Protection civile étaient intervenues pour la transporter d’abord à l’hôpital régional de Jendouba, puis à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, où elle a succombé à ses blessures aujourd'hui malgré les efforts des équipes médicales pour la sauver.

S.H



