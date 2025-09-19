alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:42
Dernières news
À Gaza, des habitants dénoncent « le Jugement dernier »
17/09/2025 | 21:15
3 min
6 Commentaire(s)
À Gaza, des habitants dénoncent « le Jugement dernier »
Photo par Jack Guez / AFP
Lecture Zen

À pied, à vélo ou à bord de véhicules, les Palestiniens fuient en nombre la ville de Gaza, cible d'une offensive majeure de l'armée israélienne dont les bombardements ont fait mercredi 17 septembre 2025 des dizaines de morts à travers le territoire.

Fort du soutien américain, Israël a annoncé le début mardi d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville pour y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas.

En riposte aux attaques du 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive dévastatrice dans le petit territoire, qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Depuis, les quelque deux millions d'habitants assiégés y ont été maintes fois déplacés.

« C’est comme vivre le Jugement dernier ou en enfer, mais même l’enfer serait plus clément », s’exclame Fatima Lubbad, 36 ans, qui a parcouru quasiment à pied avec ses quatre enfants environ dix km pour arriver à Deir al-Balah (centre) après sa fuite de Gaza-ville (nord).

« J’ai dû dormir avec mes enfants dans la rue », dit-elle à l’AFP.

De jour et parfois de nuit, à pied, en voiture, à bord de charrettes tirées par des ânes ou de camions, des Palestiniens, emportant quelques effets personnels, quittent Gaza-ville, après les appels d’évacuation israéliens, selon des images de l’AFP.

Mais Oum Ahmed Younès, 44 ans, affirme qu’elle n’a pas les moyens de payer des frais de transport. De plus, « il n’y a pas de tentes ou alors les prix sont exorbitants. Cela coûte moins cher de mourir ».

L’armée israélienne a annoncé l’ouverture jusqu’à vendredi 09 heures GMT d’un nouveau passage pour permettre aux habitants de fuir la plus grande ville du territoire palestinien. Il traverse la rue Salaheddine qui coupe la bande de Gaza en son milieu du nord au sud.


« Nous ne voulons pas mourir ! »

L’ONU estimait fin août à environ un million le nombre d’habitants dans Gaza-ville et ses environs. L’armée israélienne a affirmé que « plus de 350.000 » personnes avaient fui la zone.

Mercredi, la Défense civile palestinienne a fait état de 64 morts dans les bombardements israéliens à travers la bande de Gaza, dont 41 à Gaza-ville.

Dans le camp de Chati à Gaza-ville, un immeuble a été détruit dans un bombardement qui a tué quatre personnes dont une femme et son enfant, d’après la même source.

« Assez ! Nous voulons vivre, nous ne voulons pas mourir (...) Dites à Netanyahu que nous ne voulons pas mourir ! » a affirmé Mohammed al-Danf sur le site touché, alors que des habitants aidaient à rechercher des survivants sous les décombres.

L’armée israélienne, qui contrôle environ 75 % de la bande de Gaza, veut chasser le Hamas de la ville éponyme, présentée comme l’un des derniers grands bastions du mouvement dans le territoire palestinien. Depuis mardi, elle y a « frappé plus de 150 cibles terroristes en soutien aux troupes » au sol.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l’armée israélienne.


« Mon garçon est en train de mourir »

L’offensive à Gaza-ville a été condamnée à l’étranger, mais aussi en Israël où une grande partie de la population s’inquiète pour les otages retenus dans la bande de Gaza.

À Jérusalem, des proches d’otages ont manifesté devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Mon garçon est en train de mourir là-bas. Mais au lieu de le ramener (...) vous avez tout fait pour ne pas le faire revenir », a dit à l’adresse de M. Netanyahu Ofir Braslavski, le père de Rom, otage à Gaza.

 

D'après AFP

A lire également
Gaza-ville sous les bombes : des habitants retranchés, des enfants déchiquetés « Gaza brûle » : Israël lance son assaut majeur avec le soutien de Washington Gaza : Netanyahu appelle la population à évacuer la ville Gaza : lONU dénonce « un catalogue sans fin dhorreurs »
17/09/2025 | 21:15
3 min
6 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:35
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
10:34
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
19/09/2025
0
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
Migrants tunisiens disparus en mer : des enfants dans lembarcation, alerte de Mostafa Abdelkebir
19/09/2025
0
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
19/09/2025
0
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Commentaires
Commentaires (6)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
cesarios
Létat des sionistes esr soutenu par une USA qui ........................................
a posté le 18-09-2025 à 12:48
La france, l'angleterre, l'amérique , la russie, et je ne sais qui encore ont combattu le nazisme et leur commandant hitler, nous voilà au 21ème siècle, un netanyahou chef des sionistes pire que hitler, au su et au vu de tout le monde est en train d'anéantir tout un peuple, et à détruire toute une nation reconnue par l'onu et par la majorité des pays du monde et aucune force ne bouge...PALESTINE aura son indépendance tôt ou tard par tous les moyens, les Palestiniens combattent jusqu'à l'éternité, d'une génération à une autre sans relâche, la guerre n'a été jamais une solution, ses dégâts sont incalculables , une solution doit être dénichée par une autre ONU, qui n'est pas dirigée et colonisée par une USA partiale, partisane de l'injustice et de la HEGEMONIE mondiale et qui considère l'état des sionistes un parmi de ses cinquante états et un garde-fou de ses intérêts à la région du moyen orient
Répondre
anonyme
Les chefs d'états et rois arabes sont pires que netanyahou
a posté le 18-09-2025 à 12:06
Le Prophète a dit : ( Si vous échangez l'argent en utilisant l'usure , que vous vous occupez du l'agriculture au détriment de la religion , et abandonnez le jihad pour la cause de Dieu , Dieu vous imposera une humiliation qu'Il n'enlève pas tant que vous ne retournez pas à votre religion ) .
Répondre
Houcine
Le jugement dernier
a posté le 18-09-2025 à 08:39
On peut soutenir que ce serait plutôt le jugement des hommes qui menace les dominants, ce qui les conduit à recourir au pire n'ayant plus d'autre moyen
Lorsqu'un monde tremble sur ses bases, plus rien n'a de sens et surtout pas ses "valeurs" battues en brèche et foulées au pied dans les actes.
Le mythe Israël est en voie de dépérissement sous les yeux du reste du monde, si bien que ses plus fervents soutiens se prennent à en douter.
Les peuples ne se libèrent qu'en payant le prix du sang.
C'est alors, seulement, qu'ils se constituent en nation.
La Palestine est entrain de frayer skn chemin.
Répondre
le financier
tout se paiera
a posté le 18-09-2025 à 07:17
Que les zionistes se preparent a pleurer car eux aussi verrons leurs proches mourir . Inchallah
Répondre
Kays
Carpettes
a posté le 17-09-2025 à 22:12
Les arabes sont des carpettes.
Le monde islamique est nul et non avenu, il ne mérite rien du message coranique, rien.
Alors que toutes les armées du monde musulman devraient se mobiliser aucune ne bouge alors que les peuples bouent.
Ils ne récolteront que la malédiction de Dieu tout puissant.
Ils n'ont aucun honneur et seront donc humiliés et détruits un à un.

Crapules sur crapules.

TAHYA TOUNES
Répondre
veritas
Voilà la démocratie des occidentaux
a posté le 17-09-2025 à 21:37
voilà les droits de l'homme la liberté et la démocratie des occidentaux avec la complicité de leur caniches des pays du golfe du Maroc et de tout les autres .
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
19/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
19/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
19/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
19/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
19/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis