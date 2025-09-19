Décès de Ameur Bahri, figure emblématique de lEspérance sportive de Tunis

Dernières news
Décès de Ameur Bahri, figure emblématique de lEspérance sportive de Tunis
17/09/2025 | 20:00
1 min
L’Espérance sportive de Tunis est en deuil. La Fédération tunisienne de football (FTF), a annoncé le décès, mercredi 17 septembre 2025, de l’un de ses piliers historiques, Ameur Bahri, ancien joueur, entraîneur puis secrétaire général de l’équipe de Bab Souika.
Ameur Bahri a consacré l’essentiel de sa vie à l’EST. Après avoir porté le maillot du club en tant que joueur, il a poursuivi son parcours comme entraîneur. Son engagement et son attachement indéfectible l’ont ensuite conduit à occuper, durant plusieurs décennies, le poste de secrétaire général, devenant ainsi l’un des gardiens de la mémoire et de l’histoire de l’Espérance.
Paix à son âme.
17/09/2025 | 20:00
1 min
Maher Younsi
Décès de Ameur Bahri
a posté le 17-09-2025 à 21:59
Allah yarhmou .
Ahmed
Paix à son âme
a posté le 17-09-2025 à 20:17
Allah yarhmou si Ameur.
