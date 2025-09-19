Riadh Jrad conteste les accusations dElyes Chaouachi et rappelle ses précédentes plaintes

Le propagandiste Riadh Jrad, réputé proche des cercles du pouvoir, a réagi dans un long message publié en ligne, à la suite de l’arrestation d’un suspect au Luxembourg dans l’affaire de l’agression, en juin dernier, d’Elyes Chaouachi. Il rejette « un récit ridicule et risible », assurant n’avoir « jamais communiqué » avec l’individu arrêté et ne pas le connaître. « À moins qu’il n’ait eu affaire aux nombreux faux comptes créés en mon nom – le dernier m’a d’ailleurs été signalé il y a deux jours », a-t-il ironisé.

S’il dit condamner « toute forme de violence », quelle qu’en soit l’origine, Riadh Jrad affirme que les accusations d’Elyes Chaouachi ne reposent sur rien de concret. Il rappelle par ailleurs avoir déjà déposé des plaintes en Tunisie contre ce dernier, qui se seraient soldées, selon lui, par des condamnations totalisant six années de prison ferme. « Félicitations donc pour cette nouvelle étape : entre prisonnier et fugitif », a-t-il lancé.



De son côté, Elyes Chaouachi, fils de l’ancien secrétaire général d’Attayar Ghazi Chaouachi (condamné à 18 ans de prison dans l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État), a indiqué sur ses réseaux sociaux que le suspect, âgé de 35 ans et originaire de Monastir, avait été identifié grâce aux images filmées par six caméras. Selon lui, l’agression visait à lui voler son téléphone portable, et le suspect était en contact régulier depuis avril 2025 avec Riadh Jrad via Messenger, laissant entendre un mobile politique derrière l’attaque.

Elyes Chaouachi persiste de son côté à qualifier l’agression de « tentative d’intimidation politique », estimant qu’elle visait à accéder à ses communications pour surveiller ses critiques envers le président Kaïs Saïed. Il a également annoncé son intention de déposer une nouvelle plainte contre Riadh Jrad une fois l’enquête judiciaire finalisée.

M.B.Z