Mandat de dépôt contre Rochdi Aïdoudi, président de lAvenir sportif de Kasserine

Un nouveau scandale secoue le milieu sportif tunisien. La justice a émis un mandat de dépôt contre Rochdi Aïdoudi, président du comité directeur provisoire de l’Avenir sportif de Kasserine. Il est poursuivi dans le cadre d’une affaire de tentative de corruption impliquant le gardien de but Mohamed Amine Brik, joueur de Jendouba Sports.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les agents de sécurité, en coordination avec la direction de Jendouba Sports et le joueur ciblé, ont mis en place un guet-apens afin de surprendre les suspects en flagrant délit de tentative de corruption visant à influencer le déroulement d’une rencontre officielle.

Les investigations ont conduit à l’arrestation du principal intermédiaire dans cette affaire. De son côté, le parquet a décidé de relâcher un agent de joueurs après audition, aucune implication directe n’ayant pu être retenue à son encontre. Les autorités judiciaires poursuivent toutefois les investigations, notamment sur les aspects financiers et techniques du dossier.

S.H