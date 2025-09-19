Ben Arous : mandats de dépôt contre onze intermédiaires informels pour spéculation

Imprimer

Le ministère public près le tribunal de première instance de Ben Arous a émis, mercredi 17 septembre 2025, des mandats de dépôt à l’encontre de plusieurs intermédiaires informels du marché, connus sous le nom de « habbatas ». Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations portées contre eux.

Ces décisions interviennent à la suite d’une campagne nationale menée le week-end dernier par les services du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les équipes de contrôle du ministère du Commerce, visant à lutter contre la spéculation, la rétention de marchandises et la manipulation des prix sur les marchés.

À l’issue de cette opération, onze personnes avaient été arrêtées par les agents de la sous-direction des recherches économiques et financières de la police judiciaire au Gorjani.

Après expiration des délais de garde à vue, les mis en cause ont été présentés ce mercredi au parquet de Ben Arous, qui a ordonné leur incarcération immédiate et leur renvoi en état d’arrestation devant la juridiction compétente pour spéculation, monopole et manipulation des prix.

S.H



