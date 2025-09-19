alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Fethi Zouhair Nouri : la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale
17/09/2025 | 16:55
Fethi Zouhair Nouri : la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a affirmé, mercredi 17 septembre 2025, que la Tunisie ambitionnait de devenir une plateforme financière régionale et internationale.

 

Intervenant lors de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, M. Nouri a souligné que le pays dispose des atouts nécessaires pour concrétiser cette ambition, en s’appuyant sur sa capacité à résister aux chocs et à relever les défis économiques.

Le gouverneur a mis en avant l’importance du renforcement de l’intégration financière afin de stimuler la croissance, de créer des opportunités et de consolider la stabilité régionale. « Notre volonté est commune : améliorer la performance de nos institutions financières, renforcer les cadres de supervision, développer les services bancaires et les marchés financiers, afin de faire de nos capitales des plateformes interconnectées capables de rivaliser à l’échelle mondiale et d’attirer investissements, commerce et innovation », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse TAP.

Il a également appelé à renforcer la coordination et l’échange d’expériences entre les banques centrales et les institutions monétaires arabes, afin de faire face aux chocs extérieurs et de préserver la stabilité des systèmes monétaires et financiers dans la région, dans un contexte mondial délicat marqué par d’importants défis économiques et financiers.

 

Fethi Zouhair Nouri a enfin insisté sur la nécessité d’engager des réformes profondes, audacieuses mais réfléchies, susceptibles d’assurer une justice financière et une stabilité durable.

I.N.

Othman
Il est sérieux ?
a posté le 17-09-2025 à 22:41
Ce Nouri n'est pas sérieux et ce qu'il dit n'est pas digne d'un gouverneur de banque centrale. Il tient un discours loin mais alors très loin de la réalité. Les banques publiques en tunisie sont quasi faillite, les lois datent des années 70, la bourse est minuscule, l'investissement est en berne, le IDE quasi nuls. Dans le monde arabe seules deux places financières sont au niveau mondial, Dubai et Casablanca.
Jack
Nada
a posté le 17-09-2025 à 19:08
Worthy of the Title the arse of the deal
le financier
t es ridicule
a posté le 17-09-2025 à 18:21
sans marché monetaire , sans sicav monetaire , sans marché de l or , tout juste avec une chambre de compensation , avec une bourse ridicule , des loi sur le marché des changes obsolete et je ne parle pas des produits financiers, ou des pyramide de ponzi fait par certains intermedaires


Un commercial qui ne comprend rien a la finance .
Deja si tu pouvais fusionner les banques publiques pour en faire une serieuse ca serait deja bien .
