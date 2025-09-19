Fethi Zouhair Nouri : la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale

Imprimer

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a affirmé, mercredi 17 septembre 2025, que la Tunisie ambitionnait de devenir une plateforme financière régionale et internationale.

Intervenant lors de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, M. Nouri a souligné que le pays dispose des atouts nécessaires pour concrétiser cette ambition, en s’appuyant sur sa capacité à résister aux chocs et à relever les défis économiques.

Le gouverneur a mis en avant l’importance du renforcement de l’intégration financière afin de stimuler la croissance, de créer des opportunités et de consolider la stabilité régionale. « Notre volonté est commune : améliorer la performance de nos institutions financières, renforcer les cadres de supervision, développer les services bancaires et les marchés financiers, afin de faire de nos capitales des plateformes interconnectées capables de rivaliser à l’échelle mondiale et d’attirer investissements, commerce et innovation », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse TAP.

Il a également appelé à renforcer la coordination et l’échange d’expériences entre les banques centrales et les institutions monétaires arabes, afin de faire face aux chocs extérieurs et de préserver la stabilité des systèmes monétaires et financiers dans la région, dans un contexte mondial délicat marqué par d’importants défis économiques et financiers.

Fethi Zouhair Nouri a enfin insisté sur la nécessité d’engager des réformes profondes, audacieuses mais réfléchies, susceptibles d’assurer une justice financière et une stabilité durable.

I.N.